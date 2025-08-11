УКР
Новини
Запрошення Зеленського на зустріч Трампа та Путіна було б найкращим рішенням, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що запрошення Президента України Володимир Зеленського на зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, заплановану на 15 серпня на Алясці, було б "найкращим рішенням".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі РАР.

Косіняк-Камиш наголосив, що  нині "Україна ближча, ніж будь-коли, принаймні до припинення вогню".

"Я вважаю, що Президента Зеленського запросять. Сьогодні з’являється інформація, що є ймовірність того, що Президент Зеленський візьме участь у зустрічі Трампа та Путіна. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", - сказав польський урядовець.

Він підкреслив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого та тривалого миру".

"Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети, яка полягає в укладенні миру. Польща зробить усе, щоб досягти такого справедливого миру", - наголосив Косіняк-Камиш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час переговорів з Росією США діятимуть з позиції сили, - Маркарова

Він додав, що якщо це станеться 15 серпня, в день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, це стане "найкращим подарунком для цієї частини світу та для нашого майбутнього".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Зеленський Володимир путін володимир Трамп Дональд Косіняк-Камиш Владислав


Поїздка одного, Зеленського, буде великою помилкою потрібен також представник від об'єднаної Європи.
11.08.2025 07:24 Відповісти
Поїздка безтолкового ішака на Аляску - це чергова трагедія для країни. Цього тупорилого бездара небезпечно посилати на такі зустрічі. Посилати мудака треба лише в одному напрямку.
11.08.2025 07:33 Відповісти
Чим саме це рішення найкраще, у чому його краса та доцільність?
11.08.2025 07:28 Відповісти
11.08.2025 07:24 Відповісти
Розділяй і володарюй. Великі нарциси на фоні подрібненого світу. Самореклама.
показати весь коментар
11.08.2025 07:26 Відповісти
11.08.2025 07:28 Відповісти
11.08.2025 07:33 Відповісти
Посидить в коридорі поки два рюрика балакають. Слова йому все одно ніхто не дасть
11.08.2025 08:20 Відповісти
Зато потім він буде бити себе копитом в груди і кукурікать, шо вони з Трампом все порешалі.
Буде як у Бздюлі Мошонки, яка підстерегла Трампа на початку його першу каденції біля туалету після складання присяги. Охорона Трампа подумала що це уборщиця туалетів і відігнала її за межі будівлі в грубій формі.
11.08.2025 08:47 Відповісти
Україна знаходиться в Європі
Війна триває в центрі Європи
І загрожує Європі
Якого біса це риже чмо, яке припинило
Україні допомогу
пхнеться в ті перемовини ?
Перемовини повинні бути в Україні,
з представниками європейських країн
і тим пшиздиком старим конченим
щоб одразу його замочити
пердуна-терориста.
11.08.2025 07:36 Відповісти
Правильно, він країну угробив (злочинною бездіяльністю), то хай хоч на поминки прийде
11.08.2025 07:38 Відповісти
Це все завдяки тупому бидлу, 73% яких захотіли поржать. Тепер ржуть на кутні.
11.08.2025 08:52 Відповісти
Який зміст? Щоб нарколога маріонетка на роялі збацав...
Краще хай Єрмаку запрошують
11.08.2025 07:41 Відповісти
Балачки
11.08.2025 07:48 Відповісти
"Запрошення Зеленського на зустріч Трампа та Путіна"
цим все сказано. долю України будуть вирішувати два іноземця, а для виду, що нічого без України не вирішується, позвуть клоуна. ось вам і голосування папріколу. наржалися?
11.08.2025 07:52 Відповісти
Тампон, клован і ..уйло = нічого хорошого!
11.08.2025 08:02 Відповісти
Вже по ітогу буде запрошення. Він не здатен сходу приймати непопулярні рішення рівня Алієва чи Манергейма.
11.08.2025 08:04 Відповісти
шумів камиш аж дерева гнулись
11.08.2025 08:41 Відповісти
Ага.. Це був би стендап мрії ЗЄ.
11.08.2025 08:44 Відповісти
алкашню забули спитати
11.08.2025 08:47 Відповісти
Потримають за дверима, поговорять, потім викличуть і повідомлять що вирішили. Скажуть "пішов нах.й!" і провітрять приміщення. З ним у світі уже ніхто інакше не говорить.
11.08.2025 08:51 Відповісти
цей теж вірить, що путін приїде на Аляску.
11.08.2025 09:00 Відповісти
Якщо йому пропонують бути пацаном, якого лише повідомлять про рішення "великих дорослих", то пішли вони нах
показати весь коментар
Максимально ігнорувати цю зустріч довбойобів
11.08.2025 09:13 Відповісти
 
 