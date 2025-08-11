Запрошення Зеленського на зустріч Трампа та Путіна було б найкращим рішенням, - Косіняк-Камиш

Віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що запрошення Президента України Володимир Зеленського на зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, заплановану на 15 серпня на Алясці, було б "найкращим рішенням".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в коментарі РАР.

Косіняк-Камиш наголосив, що нині "Україна ближча, ніж будь-коли, принаймні до припинення вогню".

"Я вважаю, що Президента Зеленського запросять. Сьогодні з’являється інформація, що є ймовірність того, що Президент Зеленський візьме участь у зустрічі Трампа та Путіна. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", - сказав польський урядовець.

Він підкреслив, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого та тривалого миру".

"Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети, яка полягає в укладенні миру. Польща зробить усе, щоб досягти такого справедливого миру", - наголосив Косіняк-Камиш.

Він додав, що якщо це станеться 15 серпня, в день перемоги над більшовиками під час Варшавської битви 1920 року, це стане "найкращим подарунком для цієї частини світу та для нашого майбутнього".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.