Запрошення Путіна на американську землю - це перемога диктатора, - ексрадник Трампа Болтон

Колишній радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон розкритикував підхід Трампа до відносин з Путіним.

"Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим", – написав Болтон.

На думку Болтона, ідею саміту пропонував саме Путін, а Трамп миттєво на неї погодився.

"Спокуса бути в центрі величезної уваги преси є фатальною для Трампа", - написав ексрадник.

Він додав, що Москва, ймовірно, завершить цю війну, контролюючи 20 відсотків України.

"Якщо комусь потрібні були докази того, що Трамп діє в міжнародних справах не як стратег, а як вільний електрон, то минулий тиждень вирішив це питання", - написав він.

Болтон заявив, що, ймовірно, Трамп і Путін готуються поставити Зеленського перед доконаним фактом після зустрічі на Алясці.

"У п'ятницю Трамп заявив, що Зеленському доведеться скасувати конституційні заборони України на передачу території іншій країні", - веде далі він.

Саме тому першою реакцією Зеленського був публічний виступ із запереченням ідеї передачі територій. Але, на думку Болтона, навіть у цій ситуації це зіграло на руку Путіну: він може виглядати справжнім шукачем миру, на противагу українському президенту.

Болтон закликав європейських союзників України втрутитися в ситуацію, поки ще на це є час.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.