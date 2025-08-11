УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 520 34

Запрошення Путіна на американську землю - це перемога диктатора, - ексрадник Трампа Болтон

Болтон про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Колишній радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон розкритикував підхід Трампа до відносин з Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для  The Telegraph.

"Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим", – написав Болтон.

На думку Болтона, ідею саміту пропонував саме Путін, а Трамп миттєво на неї погодився.

"Спокуса бути в центрі величезної уваги преси є фатальною для Трампа", - написав ексрадник.

Він додав, що Москва, ймовірно, завершить цю війну, контролюючи 20 відсотків України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європі не вистачає сил для реального впливу на переговорах Трампа та Путіна, - The Times

"Якщо комусь потрібні були докази того, що Трамп діє в міжнародних справах не як стратег, а як вільний електрон, то минулий тиждень вирішив це питання", - написав він.

Болтон заявив, що, ймовірно,  Трамп і Путін готуються поставити Зеленського перед доконаним фактом після зустрічі на Алясці.

"У п'ятницю Трамп заявив, що Зеленському доведеться скасувати конституційні заборони України на передачу території іншій країні", - веде далі він.

Саме тому першою реакцією Зеленського був публічний виступ із запереченням ідеї передачі територій. Але, на думку Болтона, навіть у цій ситуації це зіграло на руку Путіну: він може виглядати справжнім шукачем миру, на противагу українському президенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запрошення Зеленського на зустріч Трампа та Путіна було б найкращим рішенням, - Косіняк-Камиш

Болтон закликав європейських союзників України втрутитися в ситуацію, поки ще на це є час.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Топ коментарі
+8
Чому не чути поціновувачів Трампа, свідків його величі і далекоглядності? 🤔 Байден, яким би він не був нерішучим, на фоні Трампа здається абсотютним другом і союзником Украєни. Ну і зазисникам Зєлєнского теж потрібно усвідомити, що його невігластво, аідбір єрмаків з різними іітнес-тренерами і відставними і зашквареними політиками на зовнішньополітичну діяльність замість професійних, патріотичних до країни але не
завжди лояльних до самого Зєлєнского дипломатів власне і зробили з України об'єт міжнародної політики, а можливо навіть товар для розрахунків між великими гравцями.
11.08.2025 09:29 Відповісти
+7
Америка вже закінчилася. Гроші, гроші й ще раз гроші.
11.08.2025 09:21 Відповісти
+7
Саме так- перемога диктатора і ганьба для Америки. Велика ганьба!
11.08.2025 09:23 Відповісти
І немає тому ради!
11.08.2025 09:14 Відповісти
Америка вже закінчилася. Гроші, гроші й ще раз гроші.
11.08.2025 09:21 Відповісти
Бг-ггг... Пане, розкажiть усiм кацапам, що невдовзi й пиня закiнчиться. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
11.08.2025 09:23 Відповісти
ЗЫ... у пынi теж, грошi-грошi-грошi - вiд кооперативу, та потiм з Газпрому. Та газпрому в цей час жаба цицьки вже дала... Чомусь газпромiвцi почали з вiкон випадати. До речi, панi Салье не дасть менi збрехати, до кооперативiв, щоби iх заснувати, пыня нагрiв ввесь членiград на грошi(в 90-х). А тi грошi були видiленi на придбання "лапок Буша" для голодаючого членопiтера.
11.08.2025 09:30 Відповісти
н
11.08.2025 09:32 Відповісти
А мож то замануха. Заманять пиню на ту Аляску, та й заламають руки, за законом, бо в противному випадку за законом буде вiдповдати рудий клоун. ЗЫ... Американському народу - респект i уважуха, попри те , що вiн , як i наш, кребко зхибив з виборами стернового.
11.08.2025 09:21 Відповісти
б=п
11.08.2025 09:33 Відповісти
Саме так- перемога диктатора і ганьба для Америки. Велика ганьба!
11.08.2025 09:23 Відповісти
Де справжні лідери? Настав час Трампів, Орбанів, Фіцо, Зе(
11.08.2025 09:25 Відповісти
рудий сам помилка природи
11.08.2025 09:29 Відповісти
Чому не чути поціновувачів Трампа, свідків його величі і далекоглядності? 🤔 Байден, яким би він не був нерішучим, на фоні Трампа здається абсотютним другом і союзником Украєни. Ну і зазисникам Зєлєнского теж потрібно усвідомити, що його невігластво, аідбір єрмаків з різними іітнес-тренерами і відставними і зашквареними політиками на зовнішньополітичну діяльність замість професійних, патріотичних до країни але не
завжди лояльних до самого Зєлєнского дипломатів власне і зробили з України об'єт міжнародної політики, а можливо навіть товар для розрахунків між великими гравцями.
11.08.2025 09:29 Відповісти
Вони вирішили перейти у свідки Йегові. Кадуть шо там якось пристойніші та Парашей не смердить як у Білому домі.
11.08.2025 09:34 Відповісти
Приїзд на Аляску - це пастка для путлєра. Там його заарештують згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду. Кремлівці-заколотники для проформи пару днів погрожуватимуть застосуванням ЯЗ проти США, але врешті усі зітхнуть з полегшанням, бо усунуто головну перешкоду для завершення війни і повернення до торгівлі та збагачення кацапської верхівки. Путлєр про цей сценарій здогадується, тому від запрошення Трампа під будь-яким приводом відмовиться. Ось такі реалії, малята.
11.08.2025 09:32 Відповісти
🤣🤣🤣
11.08.2025 09:35 Відповісти
А шо Грем? Отой сенатор Грем, який казав - от чекайте понеділка, от там будуть новини та страшні санкції тощо. Обісрався - обтік - поправ белизну - мовчить.
11.08.2025 09:33 Відповісти
Для того щоб все було як в мріях потужно з "позиції сили",отрібно мати кондиції і спроможності яких вже немає дуже давно у США. Одних ідеалістичних потуг "як правильно повинно бути" вже замало.
І пан Болтон дуже прекрасно це розуміє. США зараз не в кращій формі м'яко кажучи з купою внутрішніх проблем та протиріч і можливо це угасання як колись було у Римській імперії. Прийшов точ час коли "молодші партнери" прагнуть бути твого классу чи в долі (це насамперед Китай) а стратегії їх стримування вже не існує або вана не ефективна в міру того, що вони почали активно просувати свої інтереси кучкуючись один до одного. Від того і весь той цимес.
11.08.2025 09:36 Відповісти
як же я скучив за справжніми республіканцями.
ця закоцана наглухо мага нічим від кацапні не відлічяється.
11.08.2025 09:38 Відповісти
Справжні республіканці скінчились на Рональді Рейгані та Джоні Макеейне. Залишилось тупе, меркантільне та продажне сміття яке називае себе республіканцями.
11.08.2025 10:52 Відповісти
11.08.2025 09:39 Відповісти
Копито ***** на землі ескімосів,алеутов і "панаєхавшіх"-це повний *******..
11.08.2025 09:40 Відповісти
Копито *****..
11.08.2025 09:41 Відповісти
Це двійна перемога Путіна. Таким чином він натякає що Аляска ісконно російська земля !
11.08.2025 09:45 Відповісти
***** з великої букви?
11.08.2025 09:50 Відповісти
Та тю на вас, бо про це рудий клоун натякае пынi. Iнiцiатива виходить вiд Трампа. Та може в останнiй час це все дiйство скасуеться, бо в противному випадку навiть Гондурас засудить США, та як осудив у 1922 роцi рапалльський зговiр РСФСР з Германiею (тодi ще СРСР не було) . Пам`ятаете, в той час все людство , згiдно з Версальським договором, за розв`язування Першоi свiтовоi вiйни, зв`зало фрiцам руки(економiчно i у вiйськовому планi). Тобто, Цапорылiя зняла економiчну блокаду з Германii у 1922 роцi, ще й почала з Германiею спiвпрацювати у вiйськовому планi. Ось тодi й був закладений фундамент Другоi Свiтовоi вiйни. чесслово, попереривав би всих наших блогерiв, пан Вiталiй не виключення, котрi ратують за те, що 2СВ розпочалася не в 1922 року, з Рапалля, - а в 1939 р. Виходить в 1922 роцi нiякий не Гiтлер з Германiею, а Кремлiвська цапорылi розпочала тЯганину з Другою свiтовою вiйною. Так ось, Рапалль-1 -1922 рiк, Рапалль-2 - Мюнхенський договiр, бо свiтовi лiдери мали надiю завадити дружбi 2-х монстрiв, дружба котрих крiпла не по дням, а по годинам. Рапалль-3 - це Пакт Молотова-Рiбентропа, в пiку Мюнхенському договору. РАПАЛЬ-4 - клоун ТРАМП ЗАПРОСИВ ПiДСАНКЦiЙНОГО ПЫНЮ НА АЛЯСКУ. МОЖЕ iМПiЧМЕНТ СПАСЕ АМЕКИКУ ВiД ТАКОГО ПОЗОРИСЬКА.
11.08.2025 10:10 Відповісти
...я, (Вiталiй VOX VERITATIS) - обмовки-недомовки.
11.08.2025 10:14 Відповісти
не догледiв, в очiп`яткоюмать: К=Р
11.08.2025 10:50 Відповісти
Так Віталій Олександрович вже в кількох своїх відео заявляв, що початок 2-ї СВ випливає з результатів Версальського договору.
11.08.2025 11:00 Відповісти
початок 2Світової війни випливає з приходу до влади, на чесних демократичних виборах, з допомогою червоного комуно-нациста, кацапо совка йоськи сталіна (джугашвілі) великого фюрера великого 3Райху А.Гітлера !!! саме червоні комуно-нацисисти допомогли Адіку побудувати його 3Райх, а потім в серпні 1939 року поділили суверенну Польщу, Європу і світ підкисавши пакт "молотова-ребітропа" з таємним додатком до нього !!!


11.08.2025 11:42 Відповісти
США наробило безліч помилок !
11.08.2025 09:42 Відповісти
потім вже можно буде ына запросити до Аляски.
11.08.2025 09:44 Відповісти
Розмови з терористом, це вже поразка демократії, та приниження світового поліцейського, якщо ще можна так назвати Америку!
11.08.2025 09:48 Відповісти
Та які там вони поліцейські після цього, може ще вахтером візьмуть до якоїсь кацапської общаги...
11.08.2025 11:33 Відповісти
США перетворюєтся на *********** округ московії. Сумна картина. Країна позорно втрачає свою незалежнічсть.
11.08.2025 11:19 Відповісти
Штати взагалі *********, якщо думають що невтікач отак просто може змінити Конституцію України...взагалі штати якийсь безхребетні стали, Ронні у домовині перевертається...
11.08.2025 11:30 Відповісти
 
 