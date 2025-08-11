Запрошення Путіна на американську землю - це перемога диктатора, - ексрадник Трампа Болтон
Колишній радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон розкритикував підхід Трампа до відносин з Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для The Telegraph.
"Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим", – написав Болтон.
На думку Болтона, ідею саміту пропонував саме Путін, а Трамп миттєво на неї погодився.
"Спокуса бути в центрі величезної уваги преси є фатальною для Трампа", - написав ексрадник.
Він додав, що Москва, ймовірно, завершить цю війну, контролюючи 20 відсотків України.
"Якщо комусь потрібні були докази того, що Трамп діє в міжнародних справах не як стратег, а як вільний електрон, то минулий тиждень вирішив це питання", - написав він.
Болтон заявив, що, ймовірно, Трамп і Путін готуються поставити Зеленського перед доконаним фактом після зустрічі на Алясці.
"У п'ятницю Трамп заявив, що Зеленському доведеться скасувати конституційні заборони України на передачу території іншій країні", - веде далі він.
Саме тому першою реакцією Зеленського був публічний виступ із запереченням ідеї передачі територій. Але, на думку Болтона, навіть у цій ситуації це зіграло на руку Путіну: він може виглядати справжнім шукачем миру, на противагу українському президенту.
Болтон закликав європейських союзників України втрутитися в ситуацію, поки ще на це є час.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.
завжди лояльних до самого Зєлєнского дипломатів власне і зробили з України об'єт міжнародної політики, а можливо навіть товар для розрахунків між великими гравцями.
І пан Болтон дуже прекрасно це розуміє. США зараз не в кращій формі м'яко кажучи з купою внутрішніх проблем та протиріч і можливо це угасання як колись було у Римській імперії. Прийшов точ час коли "молодші партнери" прагнуть бути твого классу чи в долі (це насамперед Китай) а стратегії їх стримування вже не існує або вана не ефективна в міру того, що вони почали активно просувати свої інтереси кучкуючись один до одного. Від того і весь той цимес.
