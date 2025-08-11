РУС
Козак предлагал Путину прекратить войну и начать переговоры, - NYT

Козак предлагал Путину остановить войну Что известно

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак недавно предлагал диктатору Путину прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The News York Times со ссылкой на кремлевские источники.

По данным издания, недавно Козак заявил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров.

"Они добавили, что Козак также призвал Путина провести внутренние реформы, включая передачу мощных российских силовых структур под надзор правительства и создание независимой судебной системы", - пишет NYT.

Также читайте: Во время переговоров с Россией США будут действовать с позиции силы, - Маркарова

Журналисты отмечаются, что Козак разочаровал диктатора Путина, поскольку тот "четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой". На сегодня многие полномочия Козака перешли к Сергею Кириенко.

Издание пишет, что Козак является единственным высокопоставленным чиновником из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной. Однако эту критику он не озвучивает публично.

"Вряд ли настаивание Козака повлияет на Путина, который, в основном, окружен людьми, поддерживающими его жесткие требования в отношении Украины. Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты нежеланием Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемой властью служб безопасности", - говорится в материале.

Несмотря на потерю влияния Козак сохранил определенный доступ к Путину, говорят собеседники. Тот факт, что Путин держит его рядом, отражает преданность российского правителя своим давним помощникам.

Читайте также: Приглашение Путина на американскую землю - это победа диктатора, - экс-советник Трампа Болтон

Журналисты пишут, что Путин, вероятно, использовал Козака как посредника для неофициальных контактов с Западом. Одно из таких лиц заявило, что они встречались с ним несколько раз с 2022 года, и что Козак четко дал понять, что он не согласен с вторжением.

"Приведите мне аргументы", - часто говорил Козак, по словам западного собеседника. По мнению этого человека, Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс", - пишет NYT.

Читайте: Не думаю, что Путин "получит вознаграждение" за вторжение в Украину, - Рютте

путин владимир россия Козак Дмитрий война в Украине


+18
Інфа вчорашньої свіжості. Хіба козак наважився б на такі пропозиції без санкції путлєра? Це частина кремлівської гри.
11.08.2025 09:47 Ответить
+15
він би щє запропонував кaзлу капусту не їсти...
11.08.2025 09:46 Ответить
+9
******* козаки пишуть листа *****
11.08.2025 10:06 Ответить
він би щє запропонував кaзлу капусту не їсти...
11.08.2025 09:46 Ответить
Інфа вчорашньої свіжості. Хіба козак наважився б на такі пропозиції без санкції путлєра? Це частина кремлівської гри.
11.08.2025 09:47 Ответить
Який він на#ер козак, КОЗЛЯК !!!
11.08.2025 09:54 Ответить
землячок...кіно навіть зняли про його дитинство..
11.08.2025 10:09 Ответить
У підпорядкуванні Дмитра Козака знаходяться Управління президента РФ з прикордонного співробітництва та управління президента РФ з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, що відповідають за пострадянський простір
11.08.2025 09:47 Ответить
Перебуває під персональними міжнародними санкціями країн: США, Канади, Європейського Союзу (з квітня 2014 року), Австралії, Японії, Великої Британії, Нової Зеландії, України, Монако та Швейцарії.
11.08.2025 09:56 Ответить
Вумний нарід орди прагне миру. І прагнув. Українці трохи не так все розуміли. Ось вам і доказ - боярин царя був проти війни, тепер його почули.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:49 Ответить
не поставлять йому погруддя у Бандуровому. Хіба що шибеницю.
11.08.2025 09:50 Ответить
Який він козак, він кІзяк. Взяли свиносабаки моду себе перейміновувати, Московію у Росімперію, блювотину людства у росіян, кІзяка в козака тощо.
показать весь комментарий
цей козак народився і закінчив школу в селі в Вінницькій області. Був кращим учнем школи і поступив в престижний універ в ленінграді
він такий самий козак, як і половина від українських козаків всіх часів, які були зрадниками і пристосуванцями
11.08.2025 10:30 Ответить
Тобто він типовий москаль.
Тому він не козак а кІзяк.
11.08.2025 11:07 Ответить
Він нічім негірший і некращій ніж богдан хмельницький.
Такий же запроданець.
Але на відміну від богдана присязі незраджував.
11.08.2025 12:30 Ответить
Відсоток зрадників та пристосуванців є у всіх народів та націй, але більше за всіх зрадників та пристосуванців ніж московити-руски та росіяні нема ні де. Сама пані Історія це доводить.
11.08.2025 11:12 Ответить
Краще б написали б, що патрушев таке комусь казав і скинули б йому на рахунок грошей, ніби вже отримав відкат від західних партнерів. Може б путін і його б відстронив. Бо патрушев, ще гірше, ніж путін. Відбите створіння зовсім. Якщо воно прийде після путіна, то це ще гірше буде.
11.08.2025 09:57 Ответить
як кажуть у нас в пустелі - ***** з пляжу, обидва...
11.08.2025 10:03 Ответить
Землетруси на Камчатці як «передбачення» падіння вождів рф: розповімо вам про цікаві збіги

• 1923 - землетрус на Камчатці
• 1924 - смерть Леніна

• 1952 - землетрус на Камчатці
• 1953 - смерть Сталіна

• 2006 - землетрус на Камчатці
• 2007 - смерть Єльцина

• 2025 - землетрус на Камчатці
•2026 - … чекати на смерть путіна?
11.08.2025 10:06 Ответить
Думаю можна сьогодні.
11.08.2025 10:17 Ответить
******* козаки пишуть листа *****
11.08.2025 10:06 Ответить
пишуть писта *****
11.08.2025 10:08 Ответить
Ще одна українська гнида, що стала свинособачою вошею:
Дмитро Миколайович Кóзак (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Дми́трий Никола́евич Ко́зак, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1958 1958, с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Бандурове, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Гайворонський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик, державний діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження.
11.08.2025 10:09 Ответить
я звичайно ні на що не натякаю, московитів з чисто українськими прізвищами хоч греблю гати, але козак - також дуже поширене єврейське прізвище.
11.08.2025 10:19 Ответить
Його з прутнем, тютіною та ще, з добру сотню воєнних злочинців московії, чекають камери в ГААГСЬКОМУ Суді!
11.08.2025 10:23 Ответить
Усе згідно заповіту символу кацапсько української дружби богдана хмельницького.
11.08.2025 12:36 Ответить
Даже у путина есть один,который может высказать неприятную правду,кто бы шашлычнику сказал - освободи трон и Украину от своего таланта.
11.08.2025 10:11 Ответить
Черговий какцапський вкид ЗМІ розганяють. Нахіба?
11.08.2025 10:12 Ответить
"Нахіба?"
типа, "Не все так адназначна"
11.08.2025 10:25 Ответить
+ 1 хароший рускій?
Брехня...
11.08.2025 10:18 Ответить
рашисти, споконвічні перевертні , які все будуть використовувати для досягнення своїх інтересів...Козака , мабуть в радники до "трамбона" гебня куйла підсовує в такий спосіб
11.08.2025 10:36 Ответить
іноагент майданіть вздумал а супратів царя
11.08.2025 10:52 Ответить
хороший русский - мёртвій русский! Вот навальній хороший!
11.08.2025 10:52 Ответить
Сподіваюся американські партнери (піндоси) не запропонують нагородити його якоюсь державною нагородою України...
11.08.2025 11:12 Ответить
Ще один нацист тільки на відміну від ***** більш холоднокровний. І розуміє що Україну можна швидже завоювати переговорами.
11.08.2025 11:33 Ответить
Ага цей кАзьяк звичайно боїться публічно щось патякати, бо знає шо йому ***** запропонує чайку з новачком попити
11.08.2025 11:45 Ответить
готують Козака до руснявого президенства ?..."многоходовочка" ?
11.08.2025 12:43 Ответить
лучше б он его отравил...
11.08.2025 13:40 Ответить
не любить ***** правду. Це найстрашніша зброя для його кровожерливого режиму. Тому й таким персонажам як мертвечук доводилося весь час кукурікати у вуха ***** про те, що немиту орківську армію половина України буде зустрічати квітами.. Та тільки х*й на лобі їм а не квіти, ракети, дрони, міни, ненависть та супротив - ось такі їм "квіти"..
11.08.2025 13:40 Ответить
***** на козака чи там когось іншого, всі вони мають бути ліквідовані українськими спецслужбами!
11.08.2025 14:14 Ответить
Мабуть Єрмак попросив. Вони ж вдвох вели дуже "успішні" перемовини перед вторгненням і Козак запевняв, що не буде ніякого вторгнення. Саме тому наш нелох і давав дуже гучні відлупи американцям і європейцям, щоб не нагнітали й не заважали інвесторам та готуватись до травневих шашликів. Нічого не робилось і в плані оборони - не зводились укріплення, не мінувались небезпечні ділянки, навіть ті підрозділи, які повиводили з-під Криму, не було повернуто на позиції. Можливо, як би хоч щось робилось в плані оборони, то путін би передумав ризикувати, а так абсолютно нічогісінько, фактично було ввімкнуто зелене світло - давай, не бійся! Отже Козак добре попрацював, а будучи вихідцем з України, може почуває себе не дуже камільфо, може й родичі якісь залишились. Але це з області здогадок.
11.08.2025 14:52 Ответить
 
 