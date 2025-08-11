Козак предлагал Путину прекратить войну и начать переговоры, - NYT
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак недавно предлагал диктатору Путину прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The News York Times со ссылкой на кремлевские источники.
По данным издания, недавно Козак заявил коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий и проведении мирных переговоров.
"Они добавили, что Козак также призвал Путина провести внутренние реформы, включая передачу мощных российских силовых структур под надзор правительства и создание независимой судебной системы", - пишет NYT.
Журналисты отмечаются, что Козак разочаровал диктатора Путина, поскольку тот "четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой". На сегодня многие полномочия Козака перешли к Сергею Кириенко.
Издание пишет, что Козак является единственным высокопоставленным чиновником из окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной. Однако эту критику он не озвучивает публично.
"Вряд ли настаивание Козака повлияет на Путина, который, в основном, окружен людьми, поддерживающими его жесткие требования в отношении Украины. Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты нежеланием Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемой властью служб безопасности", - говорится в материале.
Несмотря на потерю влияния Козак сохранил определенный доступ к Путину, говорят собеседники. Тот факт, что Путин держит его рядом, отражает преданность российского правителя своим давним помощникам.
Журналисты пишут, что Путин, вероятно, использовал Козака как посредника для неофициальных контактов с Западом. Одно из таких лиц заявило, что они встречались с ним несколько раз с 2022 года, и что Козак четко дал понять, что он не согласен с вторжением.
"Приведите мне аргументы", - часто говорил Козак, по словам западного собеседника. По мнению этого человека, Козак просил идей, чтобы убедить Путина изменить курс", - пишет NYT.
він такий самий козак, як і половина від українських козаків всіх часів, які були зрадниками і пристосуванцями
Тому він не козак а кІзяк.
Такий же запроданець.
Але на відміну від богдана присязі незраджував.
• 1923 - землетрус на Камчатці
• 1924 - смерть Леніна
• 1952 - землетрус на Камчатці
• 1953 - смерть Сталіна
• 2006 - землетрус на Камчатці
• 2007 - смерть Єльцина
• 2025 - землетрус на Камчатці
•2026 - … чекати на смерть путіна?
типа, "Не все так адназначна"
Брехня...