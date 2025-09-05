УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8889 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Фіцо про Україну Зустріч Путіна та Фіцо
493 5

На зустрічі з Путіним не було розмов про енергетичну блокаду України, - Фіцо

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив, що обговорював питання енергетичної блокади України з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту в Китаї.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чи переконував Путін у Китаї Фіцо застосувати енергетичну блокаду Україні, словацький прем'єр відповів, що це не відповідає дійсності.

"Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з Володимиром Путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та РФ", - сказав Фіцо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина не відіграватиме вирішальної ролі в гарантіях безпеки для України, - Фіцо

Словацький прем'єр наголосив, що головною метою його візиту до Китаю було вшанування 36 млн жертв, що понесла країна у Другої світової війни та від японської агресії 1931-1945 рр.

"В цьому між нами [Україною] можуть бути різні позиції. Але ми віримо, що війна закінчиться і якнайшвидше, і що відносини з Росією стандартизуються. Ми хочемо наперед обговорити ці можливості й завдання, які постануть перед нами", - каже він.

Він зауважив, що Україна і Словаччина мають "діаметрально відмінні точки зору" щодо "деяких питань", зокрема енергетичних.

Фіцо додав, що поважає позицію президента України Володимира Зеленського та очікує, що Україна також буде поважати позицію Словаччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо: Моя думка щодо війни в Україні "мало не коштувала мені життя"

Автор: 

путін володимир (24761) енергетика (2676) Фіцо Роберт (254) війна в Україні (6029)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Табе, фіцьйо вже накуй посилають. Тримайся піонер ссср.
показати весь коментар
05.09.2025 19:35 Відповісти
ага-ага, труднощі перекладу
показати весь коментар
05.09.2025 19:37 Відповісти
Ці розказні для дітей. Те, що не було розмови не означає, що кацапи не будуть бити по енергетиці.
показати весь коментар
05.09.2025 19:37 Відповісти
Писдить як дихає.
показати весь коментар
05.09.2025 19:42 Відповісти
Віримо тобі Фіца, безумовно, так же як віримо брехливому Трампу.
показати весь коментар
05.09.2025 19:44 Відповісти
 
 