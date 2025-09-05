На зустрічі з Путіним не було розмов про енергетичну блокаду України, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив, що обговорював питання енергетичної блокади України з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту в Китаї.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чи переконував Путін у Китаї Фіцо застосувати енергетичну блокаду Україні, словацький прем'єр відповів, що це не відповідає дійсності.

"Інформація, яку ви отримали, що мало говоритися про якусь енергетичну блокаду України, абсолютно неправдива. І це абсолютно не було предметом перемовин з Володимиром Путіним. Ми передусім говорили про двосторонню співпрацю між Словаччиною та РФ", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр наголосив, що головною метою його візиту до Китаю було вшанування 36 млн жертв, що понесла країна у Другої світової війни та від японської агресії 1931-1945 рр.

"В цьому між нами [Україною] можуть бути різні позиції. Але ми віримо, що війна закінчиться і якнайшвидше, і що відносини з Росією стандартизуються. Ми хочемо наперед обговорити ці можливості й завдання, які постануть перед нами", - каже він.

Він зауважив, що Україна і Словаччина мають "діаметрально відмінні точки зору" щодо "деяких питань", зокрема енергетичних.

Фіцо додав, що поважає позицію президента України Володимира Зеленського та очікує, що Україна також буде поважати позицію Словаччини.

