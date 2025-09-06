Свириденко провела встречу с Фицо: обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов
В пятницу, 5 сентября, премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Значительное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству.
Об этом глава украинского правительства сообщила в соцсети фейсбук
"Мы обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", - рассказала Свириденко.
Глава Кабмина также анонсировала следующую встречу со словацкой стороной в Словакии.
"Мы также договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии", - заявила премьер.
Напоследок Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и подчеркнула необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы.
Між Ужгородом і Чопом відкрили залізничну ділянку з європейською колією.
Вузькоколі́йна залізни́ця (вузькоколійка) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F залізниця, яка має колію вужчу за загальноприйняту (для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F 1520 мм). Більшість вузькоколійних залізниць мають ширину колії від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=600_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 600 мм до https://uk.wikipedia.org/wiki/1067_%D0%BC%D0%BC 1067 мм.
Європейська колія (також нормальна колія, стандартна колія або стефенсонівська колія) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97 ширина колії, якою користуються приблизно 60 % усіх залізниць у світі. Відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм (4 фути 8½ дюймів).