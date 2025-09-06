РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8992 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Словакии
1 967 18

Свириденко провела встречу с Фицо: обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов

Фицо, Свириденко

В пятницу, 5 сентября, премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Значительное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству.

Об этом глава украинского правительства сообщила в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", - рассказала Свириденко.

Глава Кабмина также анонсировала следующую встречу со словацкой стороной в Словакии.

Читайте также: Словакия не будет играть решающей роли в гарантиях безопасности для Украины, - Фицо

"Мы также договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии", - заявила премьер.

Напоследок Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и подчеркнула необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы.

Читайте также: Украина и Словакия в октябре проведут межправительственную встречу по вопросам энергетики

Автор: 

Словакия (1050) Фицо Роберт (227) Свириденко Юлия (222)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Два чобота - і обидва ліві.
показать весь комментарий
06.09.2025 02:29 Ответить
+4
І обідва у гівні.
показать весь комментарий
06.09.2025 06:43 Ответить
+3
Йшов 1939 рік. Сталін зустрічається з адольфом. Обговорення енергетики.🤣
показать весь комментарий
06.09.2025 02:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два чобота - і обидва ліві.
показать весь комментарий
06.09.2025 02:29 Ответить
І обідва у гівні.
показать весь комментарий
06.09.2025 06:43 Ответить
А що ж ви хотіли від гівноступів. ))
показать весь комментарий
06.09.2025 09:07 Ответить
Прибрарахлилась
показать весь комментарий
06.09.2025 02:32 Ответить
З опудала стягнула.
показать весь комментарий
06.09.2025 06:45 Ответить
У Львові є бомбезна фабрика жіночого одягу..в Києві є їх магаз. Помірні ціни за афігенну якість..поки ходила - в них все купувала..а це жах якійсь..

Чи то тренд - аля Безкута..
показать весь комментарий
06.09.2025 08:06 Ответить
Мальчику в трусиках
Ніколи Львів не стане пропараші.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:22 Ответить
Стюардеси мають працювати за фахом.
показать весь комментарий
06.09.2025 02:38 Ответить
Жана?
показать весь комментарий
06.09.2025 03:00 Ответить
Рішення суду тоже не виконуєш? Як шмаркаль?
Тато, бабця іде
Сину,
Для тебе бабця
Для мене теща.
Сину подай обойму.
показать весь комментарий
06.09.2025 02:43 Ответить
Йшов 1939 рік. Сталін зустрічається з адольфом. Обговорення енергетики.🤣
показать весь комментарий
06.09.2025 02:57 Ответить
Свириденко для Трампа такий костюм приготувала? А про жіночність вона щось чула?
показать весь комментарий
06.09.2025 03:24 Ответить
ви праві, мадам Свириденко виглядає стільно 😂
показать весь комментарий
06.09.2025 04:35 Ответить
Як дошка.
показать весь комментарий
06.09.2025 05:41 Ответить
Фіцько поклав балалайку на схрон, взяв бандуру.... Хоче продемонструвати себе європейцем, а не ішаком путіна...Чому?? Це тимчасово..... Він в схроні як і його балалайка.. Виграє його партія на наступних виборах і тоді він ************....Можливо він просяяв після розмов з Трампом
показать весь комментарий
06.09.2025 05:25 Ответить
Этой скажут - она и с бульбофюрером пойдет обсуждать. Одни заробитчане
показать весь комментарий
06.09.2025 10:47 Ответить
Авторка Галина Боцик, користуйся українською енциклопедією.

Між Ужгородом і Чопом відкрили залізничну ділянку з європейською колією.

Вузькоколі́йна залізни́ця (вузькоколійка) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F залізниця, яка має колію вужчу за загальноприйняту (для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F 1520 мм). Більшість вузькоколійних залізниць мають ширину колії від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=600_%D0%BC%D0%BC&action=edit&redlink=1 600 мм до https://uk.wikipedia.org/wiki/1067_%D0%BC%D0%BC 1067 мм.
Європейська колія (також нормальна колія, стандартна колія або стефенсонівська колія) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97 ширина колії, якою користуються приблизно 60 % усіх залізниць у світі. Відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм (4 фути 8½ дюймів).
показать весь комментарий
06.09.2025 10:55 Ответить
 
 