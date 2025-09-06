Свириденко провела встречу с Фицо: обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов

В пятницу, 5 сентября, премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Значительное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству.

Об этом глава украинского правительства сообщила в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц", - рассказала Свириденко.

Глава Кабмина также анонсировала следующую встречу со словацкой стороной в Словакии.

"Мы также договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств Украины и Словакии, которые в ближайшее время состоятся в Словакии", - заявила премьер.

Напоследок Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и подчеркнула необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы.

