У партії Фіцо заявили, що війна в Україні - такий самий "спровокований конфлікт", як коли Палестина напала на Ізраїль
Заступник голови словацької провладної партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар порівняв Україну з палестинським угрупованням ХАМАС, яке у 2023 році здійснило напад на Ізраїль.
Про це повідомляє Aktuality.sk, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, прем’єр-міністр Роберт Фіцо неодноразово називав повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушенням міжнародного права, але водночас натякав, що Москва нібито мала свої причини для агресії. Цю позицію у телепрограмі підтвердив Гашпар, заявивши, що війна - "спровокований конфлікт".
"Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно в такий самий спосіб", - сказав депутат.
Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка різко заперечив таку аналогію, нагадавши, що ХАМАС убив понад тисячу мирних жителів.
