УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнські заяви у Словаччині
2 461 24

У партії Фіцо заявили, що війна в Україні - такий самий "спровокований конфлікт", як коли Палестина напала на Ізраїль

фіцо

Заступник голови словацької провладної партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар порівняв Україну з палестинським угрупованням ХАМАС, яке у 2023 році здійснило напад на Ізраїль.

Про це повідомляє Aktuality.sk, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, прем’єр-міністр Роберт Фіцо неодноразово називав повномасштабне вторгнення РФ в Україну порушенням міжнародного права, але водночас натякав, що Москва нібито мала свої причини для агресії. Цю позицію у телепрограмі підтвердив Гашпар, заявивши, що війна - "спровокований конфлікт".

"Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно в такий самий спосіб", - сказав депутат.

Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Михал Шимечка різко заперечив таку аналогію, нагадавши, що ХАМАС убив понад тисячу мирних жителів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін "висловив зацікавленість" у зустрічі з Зеленським за межами Москви, - Фіцо

Автор: 

Фіцо Роберт (263) війна в Україні (6060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
08.09.2025 12:28 Відповісти
+12
Ага. Вторгнення радянських танків у Чехословаччину в 1968 теж було "спровокованим".
показати весь коментар
08.09.2025 12:36 Відповісти
+10
Чи потрібно коментувати те, що каже путінський холуй? Звичайно, що це риторичне запитання...
показати весь коментар
08.09.2025 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.09.2025 12:28 Відповісти
А владна партія у Словаччині - це фашисти, які мають бути знесені та знищені!
показати весь коментар
08.09.2025 12:29 Відповісти
Чуваки десь роздобули триметрову лопату і закопуються нею в лайно...
показати весь коментар
08.09.2025 12:30 Відповісти
Чи потрібно коментувати те, що каже путінський холуй? Звичайно, що це риторичне запитання...
показати весь коментар
08.09.2025 12:31 Відповісти
Так виявляється Україна напала на кацапів чим спровокувала війну?
показати весь коментар
08.09.2025 12:33 Відповісти
Не зовсім. Україна погрожувала кацапам своїм вступом до НАТО, а НАТО не підкорислоь вимогам ***** "зібрати манатки" та відкотитись до кордонів десь 1985 р.
показати весь коментар
08.09.2025 12:38 Відповісти
І навіть сам Фіцо чомусь не хоче виходити з НАТО, щоб воно відкочувалося до кордонів 1985 року...
показати весь коментар
08.09.2025 12:55 Відповісти
Ага. Вторгнення радянських танків у Чехословаччину в 1968 теж було "спровокованим".
показати весь коментар
08.09.2025 12:36 Відповісти
Бо Словаччина в 1968 в Чехословаччині - вилитий ХАМАС! Ще й Фіцо в трусіках...
показати весь коментар
08.09.2025 12:50 Відповісти
Цікаво, що відповів би комуняка фіцо?
показати весь коментар
08.09.2025 12:56 Відповісти
Це так вас, дебілів ,псевдоісторик мединський навчив? Відчуваються його бредні.
показати весь коментар
08.09.2025 12:39 Відповісти
Тож, цей словацький ************, якому дуже ситно і комфортно живеться за спиною України, натякає, що українців чекає та сама участь, що і арабський народ Палестини - повна руйнація їх території та винищення з депортацією в інші країни.
Ха-ха. Дурна овечка - Україна розбереться з пітьмою та візьметься за таких фіцо-орбанів.
показати весь коментар
08.09.2025 12:40 Відповісти
Нарожали і не топлять.
показати весь коментар
08.09.2025 12:45 Відповісти
Ну у Фіцо всі дружньо лайно покидали...

А тепер згадайте скільки наших довбойобів-фріпалістайнерів несе ту ж саму *****, прирівнюючи дії Ізраїлю до дій РФ.
показати весь коментар
08.09.2025 12:46 Відповісти
До..ойоб
показати весь коментар
08.09.2025 12:47 Відповісти
Тібор Гашпар - дебіл.
Важливо! Вважати це не образою, а діагнозом.
показати весь коментар
08.09.2025 12:54 Відповісти
А Фіцо словак якого походження?
показати весь коментар
08.09.2025 12:56 Відповісти
Газу ровняют с землей. Через пару лет никакой Палестины не будет.
показати весь коментар
08.09.2025 12:57 Відповісти
І що в цьому поганого?
показати весь коментар
08.09.2025 13:38 Відповісти
Я щось не пам'ятаю коли це Україна напала на Сосію і вирізала декілька тисяч дітей як це зробив любимий кацапський ХАМАС? Чому не можна подавати в суд на цих брехунів і фашистів типу Фріцо і Орбана? Чи це і є Європейські цінності де наклеп і брехня є нормою
показати весь коментар
08.09.2025 12:59 Відповісти
Здається, куля пошкодила мозок
показати весь коментар
08.09.2025 13:13 Відповісти
У 1968 словаки самі спровокували ввід радянських військ до тодішньої Чехословакії. Радянський союз ніколи ні на кого не нападав, але словацькі провокатори самі винні в тому, що були введені окупаційні війська, які контролювали територію словаччинидо 1991-го року.
показати весь коментар
08.09.2025 13:15 Відповісти
На шо натяк, кацапи такi тупi , як i палестинцi, не вдуплили , шо отомсть буденайжорсткiшою, та непереможнлю? Кацапи , як тi лохи, ведуться на провокацii, якi несуть iм загрозу розвалу краiни?
показати весь коментар
08.09.2025 13:47 Відповісти
 
 