Мерц о залетании "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, являющимся членом НАТО и ЕС
Немецкое правительство решительно осуждает нарушение воздушного пространства Польши российскими "шахедами".
Об этом в соцсети Х написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Польша проинформировала союзников по НАТО о нарушении своего воздушного пространства вооруженными российскими дронами. Правительство Германии решительно осуждает эти агрессивные действия России. Россия поставила под угрозу жизни людей в государстве, которое является членом НАТО и ЕС", - отметил он.
Мерц добавил, что эти безрассудные действия являются очередными в длинной череде провокаций в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.
"Хорошо, что Польша вместе с союзниками по НАТО вовремя распознала эту опасность и смогла ее устранить. По просьбе Польши, Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. НАТО есть и остается готовым к обороне", - резюмировал Мерц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Один дрон - це помилка, але кілька дронів - це вже не помилка", - заявив колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд в ефірі BBC.
На його думку, подія "швидше за все, є тестом - перевіркою часу реакції НАТО та готовності відповідати".
Щоб посварити два братні народи-поольський і рашіянський.
Проконсультуєтєсь і фсьо.
Це все ,що потрібно знати про ці "демократичні цінності, життя людини ,як найвища цінність " - та іншу демагогію та словоблуддя євробюрократів .
Чи це просто забава така констатувати очевидністю речі типу Мерц зробив потужну заяву: "сонце світить"