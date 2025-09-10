РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 415 61

Мерц о залетании "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, являющимся членом НАТО и ЕС

канцлер Германии Мерц

Немецкое правительство решительно осуждает нарушение воздушного пространства Польши российскими "шахедами".

Об этом в соцсети Х написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Польша проинформировала союзников по НАТО о нарушении своего воздушного пространства вооруженными российскими дронами. Правительство Германии решительно осуждает эти агрессивные действия России. Россия поставила под угрозу жизни людей в государстве, которое является членом НАТО и ЕС", - отметил он.

Мерц добавил, что эти безрассудные действия являются очередными в длинной череде провокаций в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Читайте: Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

"Хорошо, что Польша вместе с союзниками по НАТО вовремя распознала эту опасность и смогла ее устранить. По просьбе Польши, Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. НАТО есть и остается готовым к обороне", - резюмировал Мерц.

Автор: 

Топ комментарии
+9
Що, ну i? Це не якісь там аборигени, що населяють джунглі від Львова до Харкова. Це вже загроза справжнім білим людям!!!
10.09.2025 19:53 Ответить
10.09.2025 19:53 Ответить
+7
Он говорит как будто в ЕС и НАТО люди высшей расы которых нельзя трогать. В то время когда украинцы гибнут каждый день. Мозгов даже для элементарных вещей не хватает.
10.09.2025 19:59 Ответить
10.09.2025 19:59 Ответить
+6
ну, і ?
10.09.2025 19:45 Ответить
10.09.2025 19:45 Ответить
ну, і ?
10.09.2025 19:45 Ответить
10.09.2025 19:45 Ответить
ну і ну
10.09.2025 19:47 Ответить
10.09.2025 19:47 Ответить
схоже що Польща раптом випала з НАТО, старі члени НАТО загубили Польщу
10.09.2025 19:59 Ответить
10.09.2025 19:59 Ответить
далі повітряни бульбашки)
10.09.2025 19:48 Ответить
10.09.2025 19:48 Ответить
Із заднього проходу?
10.09.2025 19:52 Ответить
10.09.2025 19:52 Ответить
Що, ну i? Це не якісь там аборигени, що населяють джунглі від Львова до Харкова. Це вже загроза справжнім білим людям!!!
10.09.2025 19:53 Ответить
10.09.2025 19:53 Ответить
схоже що життя поляків теж вважається неважливим для західних європейців та американців.
10.09.2025 19:58 Ответить
10.09.2025 19:58 Ответить
Не без цього. Але поляки вже йдуть у статусі як «аборигени, що населяють білі землі», а не джунглі. А там вже й до «білих людей» недалеко, тому й занепокоєння.
10.09.2025 20:01 Ответить
10.09.2025 20:01 Ответить
когда хохол родился - еврей заплакал. а шо не съедим - то понадкусываем. и кто таких победит?
10.09.2025 20:06 Ответить
10.09.2025 20:06 Ответить
АААЗОХЕНВЕЙ!!! Та шо таке ти кажеш??? Абалдєть шо робиться!
10.09.2025 19:47 Ответить
10.09.2025 19:47 Ответить
10.09.2025 19:47 Ответить
10.09.2025 19:47 Ответить
Агентство Reuters з посиланням на джерело в Альянсі повідомило, що попередні дані вказують: інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських дронів.
"Один дрон - це помилка, але кілька дронів - це вже не помилка", - заявив колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд в ефірі BBC.
На його думку, подія "швидше за все, є тестом - перевіркою часу реакції НАТО та готовності відповідати".
10.09.2025 19:48 Ответить
10.09.2025 19:48 Ответить
Кремль однозначно хоче вплинути на адміністрацію Трампа, але також - створити ще більше розколів і тертя в Польщі, в Європі та в NATO щодо того, як реагувати на подібні дії Росії.
10.09.2025 19:56 Ответить
10.09.2025 19:56 Ответить
Тільки прізвище міністра вимовляється Таунзенд.
10.09.2025 20:56 Ответить
10.09.2025 20:56 Ответить
То Навроцький з Йухлом посварилися. Рижа мавпа їх помирить.
10.09.2025 19:48 Ответить
10.09.2025 19:48 Ответить
Мерц після такого ти маєш заявити що зі складів Бундесверу невідомі вкрали два десятки Таурусів і де вони-невідомо...
10.09.2025 19:48 Ответить
10.09.2025 19:48 Ответить
Нова міра стурбованості: найрішучіше засуджує. Треба доповнити словник дипломатичних висловів.
10.09.2025 19:49 Ответить
10.09.2025 19:49 Ответить
і Шо далі... 🤔🤔
10.09.2025 19:49 Ответить
10.09.2025 19:49 Ответить
Життя українців - які не є в НАТО - МЕНШ ЦІННІ?
10.09.2025 19:49 Ответить
10.09.2025 19:49 Ответить
А хіба дії європи ще не відповіли вам на це питання?
10.09.2025 19:58 Ответить
10.09.2025 19:58 Ответить
На тлі шахедів НАТО закупило дуже міскі багато разові памперси.
10.09.2025 19:50 Ответить
10.09.2025 19:50 Ответить
Взагалі НАТО просто вражає своєю рішучістю!!!
10.09.2025 19:50 Ответить
10.09.2025 19:50 Ответить
А ставити під загрозу життя людей країн, що не входять у НАТО чи ЄС можна?
10.09.2025 19:52 Ответить
10.09.2025 19:52 Ответить
За логікою європи, якщо "життя людей країн, що не входять у НАТО чи ЄС захищають життя людей країн, що входять у НАТО чи ЄС" - можна.
10.09.2025 20:00 Ответить
10.09.2025 20:00 Ответить
Куколдська позиція НАТО , куколдство Трампа - зробили так, що тепер на НАТО ні хто не звертає увагу. Наступним буде захоплення Сувалкського коридору із подальшими глибокими схвильованостями, стурбованостями членів НАТО. Потім Трамп віддасть Тайвань і скоротить свої збройні сили, поставить на прикол авіаносці і розпустить їх команди
10.09.2025 19:52 Ответить
10.09.2025 19:52 Ответить
Прогрес відчутний-"найрішучіше"засудження це вам не просто засудження! Так,дивись,і до "ай-яй-яй" недалеко!
10.09.2025 19:53 Ответить
10.09.2025 19:53 Ответить
ЄС та НАТО ніззя, Україну можна. Так і запишемо.
10.09.2025 19:55 Ответить
10.09.2025 19:55 Ответить
Рашен-гебельс тв каже,що це фейк.Типу їхні дрони не мають такої дальності,а запустила їх Україна.З території білораші.
Щоб посварити два братні народи-поольський і рашіянський.
10.09.2025 19:56 Ответить
10.09.2025 19:56 Ответить
на хвіст солі їй насипте…..
10.09.2025 19:57 Ответить
10.09.2025 19:57 Ответить
І шо?
Проконсультуєтєсь і фсьо.
10.09.2025 19:58 Ответить
10.09.2025 19:58 Ответить
Он говорит как будто в ЕС и НАТО люди высшей расы которых нельзя трогать. В то время когда украинцы гибнут каждый день. Мозгов даже для элементарных вещей не хватает.
10.09.2025 19:59 Ответить
10.09.2025 19:59 Ответить
Вони так і вважають.
10.09.2025 20:02 Ответить
10.09.2025 20:02 Ответить
Він говорить те, що думає. Прямо, не криючись і не загортаючи в гарну обгортку, як було колись. Питання, коли ми нарешті почуємо/усвідомимо це і зробимо висновки.
10.09.2025 20:03 Ответить
10.09.2025 20:03 Ответить
Он слишком глуп даже для политика.
10.09.2025 20:09 Ответить
10.09.2025 20:09 Ответить
Якщо він "глуп", то хто тоді ми?
10.09.2025 20:24 Ответить
10.09.2025 20:24 Ответить
Тобто є життя "людей " які поставлені під загрозу .. А ті дикуни ,що знаходяться поза межами ЄС - вони нібито і не люди зовсім. . Якісь варвари ,яких не шкода - на відміну від "цивілізованих людей ЄС ."
Це все ,що потрібно знати про ці "демократичні цінності, життя людини ,як найвища цінність " - та іншу демагогію та словоблуддя євробюрократів .
10.09.2025 19:59 Ответить
10.09.2025 19:59 Ответить
Мислячим українцям це давно зрозуміло.
10.09.2025 20:03 Ответить
10.09.2025 20:03 Ответить
В україні так само-людей які живуть в районах бойових дій не шкода, хай виживають як хотять. Наприклад про вчорашніх 20 загиблих вже забули всі .
10.09.2025 21:07 Ответить
10.09.2025 21:07 Ответить
10.09.2025 20:03 Ответить
10.09.2025 20:03 Ответить
+
10.09.2025 20:03 Ответить
10.09.2025 20:03 Ответить
🤣 рівень стурбованості зашкалює
10.09.2025 20:03 Ответить
10.09.2025 20:03 Ответить
Мерц, а життя українців, Загрози їхнім Життям життям їх дітей, вас, судячи з усього, турбують менше ніж життя людей із держав нато???
10.09.2025 20:04 Ответить
10.09.2025 20:04 Ответить
Ну звичайно, а ви як думали? Читайте Боже Слово і не будете одурманені!
10.09.2025 20:50 Ответить
10.09.2025 20:50 Ответить
а з чого ви взяли, що я "одурманен"?? Його доречи, треба не тільки читати, а щей розуміти)
10.09.2025 20:59 Ответить
10.09.2025 20:59 Ответить
Тварі Українців життя не рахується тому просрочений зробив концтабір в Україні
10.09.2025 20:05 Ответить
10.09.2025 20:05 Ответить
боже, яке лихо! хіба так можна з людями шо мешкають в НАТО та ЄС?! краще нехай летять вони всі вже в Україну. вона ж то не є член НАТО та ЄС ...
10.09.2025 20:05 Ответить
10.09.2025 20:05 Ответить
А що воно міняє - ті ваші «союзи»?!!! З християнської точки зору, великий гріх вбивати невинного і без різниці в яку фуйню він включений. Просто західні політики стали цинічними і безголовими.
10.09.2025 20:08 Ответить
10.09.2025 20:08 Ответить
У Пуйла дупа вже над головою висить. Тому натякає, що він божевільний, і пора "дагаварітся пасрєдінє".
10.09.2025 20:09 Ответить
10.09.2025 20:09 Ответить
Німецький уряд найрішучіше))) засуджує!!)) ще по-моєму такого не було))
10.09.2025 20:10 Ответить
10.09.2025 20:10 Ответить
Я вже дійщов до думки що на Заході наразі цілі лігвістичні лабораторії працюють над словосполученнями. Щоб кожен раз підвищувати ,,потужність,, сказаного.
10.09.2025 20:28 Ответить
10.09.2025 20:28 Ответить
Поки шахед не прилетить в якусь натівську базу, так і будуть яйця чухати.
10.09.2025 20:19 Ответить
10.09.2025 20:19 Ответить
і то, зовсім не факт що навіть після цього адекватно відреагують
10.09.2025 20:22 Ответить
10.09.2025 20:22 Ответить
Чому ж? Зачухають вдвічі стурбованіше.
10.09.2025 20:57 Ответить
10.09.2025 20:57 Ответить
Людські життя, пане, є людські життя. Хоч на Манхетені, хоч в Берліні, хоч в хащах Амазонії, чи джунглях Індії. Не кажучи вже про нинішній стан речей в Україні. Ні природа, ні бог людей на сорти не ділили.
10.09.2025 20:22 Ответить
10.09.2025 20:22 Ответить
це фашизм?
10.09.2025 20:40 Ответить
10.09.2025 20:40 Ответить
***** капітани очевидність. Ну поставила іі...??
Чи це просто забава така констатувати очевидністю речі типу Мерц зробив потужну заяву: "сонце світить"
10.09.2025 20:49 Ответить
10.09.2025 20:49 Ответить
Все ж 5 стаття дещо міняє: існуюча допомога Україні може бути, а може не бути, а 5 стаття є імперативною та забов'язуючою для всіх членів (або ж НАТО автоматично припиняє своє існування).
10.09.2025 21:02 Ответить
10.09.2025 21:02 Ответить
короче очередное жевание розовых соплей и пустая болтовня!они доиграются до прямого рашистского вторжения эти европейские мудозвоны!привыкли в своих ресторанах сидеть,мозги жиром заплыли!арабьё их с одной стороны поглотило а рашисты с другой проглотят!позор им!
10.09.2025 20:52 Ответить
10.09.2025 20:52 Ответить
Знову беззубе 'глибоке занепокоєння'? Коли вже вони насміляться хоча би на такі достатньо лайт заходи, як, наприклад, синхронне відкликання своїх послів з Москви для консультацій з пропозицією Росії зробити це ж саме та заборона російським громадянам перебувати на території НАТО зі скасуванням вже виданих віз та вимогою залишити відповідні країни протягом 24 годин?
10.09.2025 20:58 Ответить
10.09.2025 20:58 Ответить
 
 