Мерц о залетании "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, являющимся членом НАТО и ЕС

Немецкое правительство решительно осуждает нарушение воздушного пространства Польши российскими "шахедами".

Об этом в соцсети Х написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Польша проинформировала союзников по НАТО о нарушении своего воздушного пространства вооруженными российскими дронами. Правительство Германии решительно осуждает эти агрессивные действия России. Россия поставила под угрозу жизни людей в государстве, которое является членом НАТО и ЕС", - отметил он.

Мерц добавил, что эти безрассудные действия являются очередными в длинной череде провокаций в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Читайте: Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

"Хорошо, что Польша вместе с союзниками по НАТО вовремя распознала эту опасность и смогла ее устранить. По просьбе Польши, Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. НАТО есть и остается готовым к обороне", - резюмировал Мерц.