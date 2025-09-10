Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський говорив із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - розповів Зеленський.

Читайте: Мерц про заліт "шахедів у Польщу: Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО та ЄС

Туск поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю.

"Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", - резюмував президент.

Читайте: Орбан про заліт дронів РФ у Польщу: Це неприйнятно, настав час покласти війні край

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також: Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск