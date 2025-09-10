УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 784 46

Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський говорив із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - розповів Зеленський.

Читайте: Мерц про заліт "шахедів у Польщу: Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО та ЄС

Туск поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю.

"Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів". 

"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", - резюмував президент.

Читайте: Орбан про заліт дронів РФ у Польщу: Це неприйнятно, настав час покласти війні край

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте також: Польща активувала консультації НАТО після порушення повітряного простору дронами РФ, - Туск

Топ коментарі
+18
БЛ ти із своєю країною щось роби - лишилось уже 60% населення від того що ти прийняв - і це оптимістично
показати весь коментар
10.09.2025 20:05 Відповісти
+15
Пояснив, як працює схема Міндіча, і на скільки поколінь дає можливість прібарахліться.
показати весь коментар
10.09.2025 20:07 Відповісти
+9
Там пансьтво гонорове, самі впораются та досвіду набудуть, коли вже не по Зелму та Лодзі, а по Вроцлаву почнуть прильоти рахувати. Та і бойові фермери у них є.
показати весь коментар
10.09.2025 20:08 Відповісти
Йдіть до нас, пшеки, не сріть, ми вас грушки навчимо збивати!!
показати весь коментар
10.09.2025 20:04 Відповісти
Це вже війна на крові, чи ще ні?
показати весь коментар
10.09.2025 20:28 Відповісти
Якшо він почне "шось робити", то Державі стане ще тяжче. За краще, щоби це створіння нічого руками не чіпало.
показати весь коментар
10.09.2025 20:44 Відповісти
А Віраж планшета в них немає, біда. Можемо підключити їх до нашої системи, але це вже схоже на спільну армію, тоді їм прийдеться йти воювати під Покровськ
показати весь коментар
10.09.2025 20:07 Відповісти
Я вже писав - для того, щоб спільно протистоять кацапським БПЛА, потрібно об"єднувать системи ППО обох країн. Питання: "А хто буде КОМАНДУВАТЬ? Цілком логічно, що це повинна буть система ППО, з більшим бойовим досвідом, більшою територією покриття, та ширшим розвертанням. Також, не треба забувать, напрям нападу і атаки. Але "паньство гоноровє", до "кабанів", учиться не піде...
показати весь коментар
10.09.2025 20:30 Відповісти
Взагалі то існувала спільна україно-польсько-литовська бригада яка вже давно має воювати на фронті, може вже час цій бригаді зайняти смугу оборони на Покровському напрямку! Польща відчула що НАТО її не захистить, пора вже робити висновки і інтегруватись в українські сили оборони і брати на себе частину роботи. Всі ці командування НАТО в Європі це полу-фейкові установи. А ЗСУ це цілком реальна сила з реальними інструментами захисту! Наприклад інформаційні системи цілевказання ЗСУ, створерні під час війни це реальна можливість відбити повітряний напад!
показати весь коментар
10.09.2025 21:01 Відповісти
Таким чином , зеленський каже , що ці шахеди над небом Польщі не останні
показати весь коментар
10.09.2025 20:07 Відповісти
Фронт наближається не лише до Києва а і до польщі
показати весь коментар
10.09.2025 20:08 Відповісти
походу он их троллит
показати весь коментар
10.09.2025 20:10 Відповісти
Щоб тролити, потрібно мати інтелект , а у Зе його нема .
показати весь коментар
10.09.2025 20:21 Відповісти
дуже невдало
бо ж можна згадати як поводив себе зе на сьомому році війни
міг би сказати полякові - навчу тебе шашлики смажити, оце був би тролінг
показати весь коментар
10.09.2025 21:49 Відповісти
Чому "найвеличніший" з найвеличніших вирішив, що іменно ці дрони були випущені по території України, а не ціленаправлено по території Польші, тим паче, що сімки знайдені в тих дронах були польські?
показати весь коментар
10.09.2025 20:09 Відповісти
Польша повинна вибачитись і компенсувати кацапам вартість збитих дронів!
показати весь коментар
10.09.2025 20:12 Відповісти
Вчитель хренів - нехай приїзжають в Україну і вчаться - стяг їм в руки
показати весь коментар
10.09.2025 20:17 Відповісти
Давай
показати весь коментар
10.09.2025 20:22 Відповісти
Ну, практичні заннятя та вправи дійсно можливо і у нас набути. І не тільки полякам. І соус гарний для цього є - захистсвоіх посольств та консульств.
показати весь коментар
10.09.2025 21:00 Відповісти
Не вчи поляків грати на роялі! )))))))
показати весь коментар
10.09.2025 20:20 Відповісти
ну збиття гераней (10к $) ракетами aim (2M $) - це надпотужно навіть для поляків.

але з іншого боку, коли в самих шахеди і герані літають над Києвом - щодня (днем чи вночі), безбожно, як у себе вдома...То може дійсно не зеленському взагалі когось вчити, сам би навчився.

p.s. Взагалі без претензій до МВГ: роблять все від себе можливе. Претензії виключно до влади, яка за 3.5 роки ніяк не знайде ефективного способу збиття шахедів. Навіть над Столицею.
показати весь коментар
10.09.2025 21:14 Відповісти
надпотужно так, але ми також збивали герані петріотами.
тому таке.
показати весь коментар
10.09.2025 22:09 Відповісти
Запропонуватель,а у нас,шо все так гладко з шахедами'? Більше прильотів ніж збивається. А не ті байки-звіти
показати весь коментар
10.09.2025 20:24 Відповісти
Перше правило у збитті шахеду... , те що летить, обов'язково колись упаде... само!!!
показати весь коментар
10.09.2025 20:25 Відповісти
Это полякам не надо.
польские хфермеры, героически перекрывающие границы с Украиной от Украинских женщин и детей, снова перекроют за рубли и водку границу от дронов.
показати весь коментар
10.09.2025 20:25 Відповісти
воно знає. воно вміє
показати весь коментар
10.09.2025 20:29 Відповісти
Скільки, запросив за навчання...?
показати весь коментар
10.09.2025 20:29 Відповісти
Це прямо як у тій казці: "Битий не битого везе". До чого ж воно жалюгідне те "паньство гонорове". Одна надія у Польщі лишається - спецпідрозділ "фермери"😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.09.2025 20:37 Відповісти
"Таких гaндoнів часто бачив я,
Що всім *******: я - гуру, я - учитєль!
Несіть мені усі по три рубля
І мудрості вам дам я *****.
А сам читать уміє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам."
― Лесь Подерв'янський, Павлік Морозов

показати весь коментар
10.09.2025 20:38 Відповісти
наркоша пєдалі попутав - пропустив шахеди в польщу і учить як потрібно не збивать.
показати весь коментар
10.09.2025 20:42 Відповісти
А можна спочатку не давати раша дронам вільно почуватися над містами України, пане вчителю?😕
показати весь коментар
10.09.2025 20:46 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 20:56 Відповісти
Наскільки цинічно радити полякам «повчитися» збивати «шахеди», коли в самого горять будівлі головних держустанов.
показати весь коментар
10.09.2025 21:28 Відповісти
Ти, чмо тупориле, для початку, продемонструй у себе в країні, а потім будеш вчити. Видно неозбоєним оком, що в ішака кацапська хромосома: сам нічого не знає та не вміє, але вчить інших.
показати весь коментар
10.09.2025 21:32 Відповісти
Цікаво було б, шановний, і про ваш рід "занять" дізнатися. Яка сфера у нас таких "самородків" готує?🤗
показати весь коментар
10.09.2025 22:11 Відповісти
Це натяк.що все тільки починається
показати весь коментар
10.09.2025 21:33 Відповісти
 
 