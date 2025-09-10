Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський говорив із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - розповів Зеленський.
Туск поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю.
"Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", - підкреслив Зеленський.
Також він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".
"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", - резюмував президент.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
бо ж можна згадати як поводив себе зе на сьомому році війни
міг би сказати полякові - навчу тебе шашлики смажити, оце був би тролінг
але з іншого боку, коли в самих шахеди і герані літають над Києвом - щодня (днем чи вночі), безбожно, як у себе вдома...То може дійсно не зеленському взагалі когось вчити, сам би навчився.
p.s. Взагалі без претензій до МВГ: роблять все від себе можливе. Претензії виключно до влади, яка за 3.5 роки ніяк не знайде ефективного способу збиття шахедів. Навіть над Столицею.
тому таке.
польские хфермеры, героически перекрывающие границы с Украиной от Украинских женщин и детей, снова перекроют за рубли и водку границу от дронов.
Що всім *******: я - гуру, я - учитєль!
Несіть мені усі по три рубля
І мудрості вам дам я *****.
А сам читать уміє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам."
― Лесь Подерв'янський, Павлік Морозов