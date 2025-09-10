Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, прежде всего мы говорили о российских дронах, которые этой ночью снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши. Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в частности, несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно большая наглость - дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция", - рассказал Зеленский.

Туск проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахеды", найдены во многих городках и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество.

"Причин такого дерзкого поведения России - несколько, и всем они абсолютно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем. Так же нужно совместно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они уже доказали свою эффективность", - подчеркнул Зеленский.

Также он предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов".

"Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами - членами НАТО", - резюмировал президент.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

