РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11256 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 244 39

Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов", - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорил с Премьер-министром Польши Дональдом Туском, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, прежде всего мы говорили о российских дронах, которые этой ночью снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши. Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в частности, несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно большая наглость - дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция", - рассказал Зеленский.

Читайте: Мерц о залете "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, которое является членом НАТО и ЕС

Туск проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить. Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахеды", найдены во многих городках и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество.

"Причин такого дерзкого поведения России - несколько, и всем они абсолютно очевидны. Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем. Так же нужно совместно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они уже доказали свою эффективность", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Также он предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности -  "шахедов".

"Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами - членами НАТО", - резюмировал президент.

Читайте: Орбан о залете дронов РФ в Польшу: Это неприемлемо, пришло время положить войне конец

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Читайте также: Польша активировала консультации НАТО после нарушения воздушного пространства дронами РФ, - Туск

Автор: 

Зеленский Владимир (21885) Туск Дональд (798) Рютте Марк (474) Джорджа Мелони (149) Стармер Кир (260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
БЛ ти із своєю країною щось роби - лишилось уже 60% населення від того що ти прийняв - і це оптимістично
показать весь комментарий
10.09.2025 20:05 Ответить
+12
Пояснив, як працює схема Міндіча, і на скільки поколінь дає можливість прібарахліться.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:07 Ответить
+5
Там пансьтво гонорове, самі впораются та досвіду набудуть, коли вже не по Зелму та Лодзі, а по Вроцлаву почнуть прильоти рахувати. Та і бойові фермери у них є.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йдіть до нас, пшеки, не сріть, ми вас грушки навчимо збивати!!
показать весь комментарий
10.09.2025 20:04 Ответить
Це вже війна на крові, чи ще ні?
показать весь комментарий
10.09.2025 20:28 Ответить
БЛ ти із своєю країною щось роби - лишилось уже 60% населення від того що ти прийняв - і це оптимістично
показать весь комментарий
10.09.2025 20:05 Ответить
Якшо він почне "шось робити", то Державі стане ще тяжче. За краще, щоби це створіння нічого руками не чіпало.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:44 Ответить
А Віраж планшета в них немає, біда. Можемо підключити їх до нашої системи, але це вже схоже на спільну армію, тоді їм прийдеться йти воювати під Покровськ
показать весь комментарий
10.09.2025 20:07 Ответить
Я вже писав - для того, щоб спільно протистоять кацапським БПЛА, потрібно об"єднувать системи ППО обох країн. Питання: "А хто буде КОМАНДУВАТЬ? Цілком логічно, що це повинна буть система ППО, з більшим бойовим досвідом, більшою територією покриття, та ширшим розвертанням. Також, не треба забувать, напрям нападу і атаки. Але "паньство гоноровє", до "кабанів", учиться не піде...
показать весь комментарий
10.09.2025 20:30 Ответить
Взагалі то існувала спільна україно-польсько-литовська бригада яка вже давно має воювати на фронті, може вже час цій бригаді зайняти смугу оборони на Покровському напрямку! Польща відчула що НАТО її не захистить, пора вже робити висновки і інтегруватись в українські сили оборони і брати на себе частину роботи. Всі ці командування НАТО в Європі це полу-фейкові установи. А ЗСУ це цілком реальна сила з реальними інструментами захисту! Наприклад інформаційні системи цілевказання ЗСУ, створерні під час війни це реальна можливість відбити повітряний напад!
показать весь комментарий
10.09.2025 21:01 Ответить
Таким чином , зеленський каже , що ці шахеди над небом Польщі не останні
показать весь комментарий
10.09.2025 20:07 Ответить
Фронт наближається не лише до Києва а і до польщі
показать весь комментарий
10.09.2025 20:08 Ответить
походу он их троллит
показать весь комментарий
10.09.2025 20:10 Ответить
Щоб тролити, потрібно мати інтелект , а у Зе його нема .
показать весь комментарий
10.09.2025 20:21 Ответить
Пояснив, як працює схема Міндіча, і на скільки поколінь дає можливість прібарахліться.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:07 Ответить
Там пансьтво гонорове, самі впораются та досвіду набудуть, коли вже не по Зелму та Лодзі, а по Вроцлаву почнуть прильоти рахувати. Та і бойові фермери у них є.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:08 Ответить
Чому "найвеличніший" з найвеличніших вирішив, що іменно ці дрони були випущені по території України, а не ціленаправлено по території Польші, тим паче, що сімки знайдені в тих дронах були польські?
показать весь комментарий
10.09.2025 20:09 Ответить
Польша повинна вибачитись і компенсувати кацапам вартість збитих дронів!
показать весь комментарий
10.09.2025 20:12 Ответить
Вчитель хренів - нехай приїзжають в Україну і вчаться - стяг їм в руки
показать весь комментарий
10.09.2025 20:17 Ответить
Давай
показать весь комментарий
10.09.2025 20:22 Ответить
Ну, практичні заннятя та вправи дійсно можливо і у нас набути. І не тільки полякам. І соус гарний для цього є - захистсвоіх посольств та консульств.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:00 Ответить
Не вчи поляків грати на роялі! )))))))
показать весь комментарий
10.09.2025 20:20 Ответить
Запропонуватель,а у нас,шо все так гладко з шахедами'? Більше прильотів ніж збивається. А не ті байки-звіти
показать весь комментарий
10.09.2025 20:24 Ответить
Перше правило у збитті шахеду... , те що летить, обов'язково колись упаде... само!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 20:25 Ответить
Это полякам не надо.
польские хфермеры, героически перекрывающие границы с Украиной от Украинских женщин и детей, снова перекроют за рубли и водку границу от дронов.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:25 Ответить
воно знає. воно вміє
показать весь комментарий
10.09.2025 20:29 Ответить
Скільки, запросив за навчання...?
показать весь комментарий
10.09.2025 20:29 Ответить
Це прямо як у тій казці: "Битий не битого везе". До чого ж воно жалюгідне те "паньство гонорове". Одна надія у Польщі лишається - спецпідрозділ "фермери"😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 20:37 Ответить
"Таких гaндoнів часто бачив я,
Що всім *******: я - гуру, я - учитєль!
Несіть мені усі по три рубля
І мудрості вам дам я *****.
А сам читать уміє по складам
І голосно пердить в компан'ї дам."
― Лесь Подерв'янський, Павлік Морозов

показать весь комментарий
10.09.2025 20:38 Ответить
наркоша пєдалі попутав - пропустив шахеди в польщу і учить як потрібно не збивать.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:42 Ответить
А можна спочатку не давати раша дронам вільно почуватися над містами України, пане вчителю?😕
показать весь комментарий
10.09.2025 20:46 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 20:56 Ответить
 
 