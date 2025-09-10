УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11358 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
336 4

Системи ППО України та партнерів повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Україна готова надати необхідну підтримку Польщі, щоб зменшити майбутні загрози від російських ракет і дронів.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже обмінюється інформацією про повітряні цілі, але може ще більше посилити  співпрацю, покращити систему раннього попередження Польщі та підвищити безпеку Польщі від таких інцидентів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Польщі знайшли уламки російського дрона "Гербера" за 300 км від кордону з Україною. ФОТОрепортаж

"Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для забезпечення надійної безпеки та ефективного протистояння російським загрозам.

Системи протиповітряної оборони України та партнерів можуть і повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів. Це жодним чином не втягне нікого у війну. Навпаки, такі дії не дадуть російській війні поширюватися і встановлять для росіян чіткі межі, що вигідно всім", - зауважує він.

"Коли ми діємо разом, як європейці, ми ніколи не дозволимо нікому залякати чи послабити нас. І ми не дозволимо російським ракетам і безпілотникам летіти далі в Європу. Але дії мають бути швидкими і негайними, щоб послати Москві правильний сигнал єдності і сили", - резюмує український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Східний фланг ЄС має бути захищений "стіною від дронів", - Кубілюс

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заліт "шахедів" у Польщу: Факти говорять про невипадковість. Пропонуємо партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Автор: 

Польща (8814) Сибіга Андрій (647) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було б дуже непогано, щоб наші системи ППО працювали разом. Але це зараз неможливо. Ніхто не буде ввязуватися у війну з псіхом, який тероризує весь світ.
показати весь коментар
10.09.2025 12:13 Відповісти
Україна готова надати необхідну підтримку Польщі, щоб зменшити майбутні загрози від російських ракет і дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3573297
- ну звичайно ! Українське ж ППО настільки якісно захищає власне небо , що йому більш нічим зайнятися , як тим що допомогти якимсь полякам ...так ? 😱
показати весь коментар
10.09.2025 12:15 Відповісти
Дуже РОЗУМНО, пан Сибіга!!! Якби ж лишень ті партнери не були такими СЦИКУНАМИ!!!
показати весь коментар
10.09.2025 12:19 Відповісти
Этим "желающим", "не могущим", "сцикливым" .... давно пора было отправить своих военнослужащих ПВО и авиацию прикрывать Украинские города для тренировки и набора опыта. Теперь они будут тренироваться на своей территории, хоронить своих детей, женщин ....
китаезы руками ***** показывают, что они теперь хозяева и трамп клоун.
показати весь коментар
10.09.2025 12:20 Відповісти
 
 