Системи ППО України та партнерів повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів, - Сибіга

Україна готова надати необхідну підтримку Польщі, щоб зменшити майбутні загрози від російських ракет і дронів.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна вже обмінюється інформацією про повітряні цілі, але може ще більше посилити співпрацю, покращити систему раннього попередження Польщі та підвищити безпеку Польщі від таких інцидентів.

"Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для забезпечення надійної безпеки та ефективного протистояння російським загрозам.

Системи протиповітряної оборони України та партнерів можуть і повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів. Це жодним чином не втягне нікого у війну. Навпаки, такі дії не дадуть російській війні поширюватися і встановлять для росіян чіткі межі, що вигідно всім", - зауважує він.

"Коли ми діємо разом, як європейці, ми ніколи не дозволимо нікому залякати чи послабити нас. І ми не дозволимо російським ракетам і безпілотникам летіти далі в Європу. Але дії мають бути швидкими і негайними, щоб послати Москві правильний сигнал єдності і сили", - резюмує український міністр.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу та скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі. Наразі всі "шахеди", що залетіли до Польщі, збито, допомогла авіація Нідерландів та НАТО. Також відомо, що російський "шахед" влучив у будинок у Польщі, ніхто не постраждав.

