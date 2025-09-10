Системы ПВО Украины и партнеров должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов, - Сибига
Украина готова оказать необходимую поддержку Польше, чтобы уменьшить будущие угрозы от российских ракет и дронов.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина уже обменивается информацией о воздушных целях, но может еще больше усилить сотрудничество, улучшить систему раннего предупреждения Польши и повысить безопасность Польши от таких инцидентов.
"Украина готова предоставить свои знания, опыт, технологии и другие виды помощи для обеспечения надежной безопасности и эффективного противостояния российским угрозам.
Системы противовоздушной обороны Украины и партнеров могут и должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов. Это никоим образом не втянет никого в войну. Наоборот, такие действия не дадут российской войне распространяться и установят для россиян четкие границы, что выгодно всем", - отмечает он.
"Когда мы действуем вместе, как европейцы, мы никогда не позволим никому запугать или ослабить нас. И мы не позволим российским ракетам и беспилотникам лететь дальше в Европу. Но действия должны быть быстрыми и немедленными, чтобы послать Москве правильный сигнал единства и силы", - резюмирует украинский министр.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.
- ну звичайно ! Українське ж ППО настільки якісно захищає власне небо , що йому більш нічим зайнятися , як тим що допомогти якимсь полякам ...так ? 😱
китаезы руками ***** показывают, что они теперь хозяева и трамп клоун.