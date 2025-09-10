РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
323 4

Системы ПВО Украины и партнеров должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Украина готова оказать необходимую поддержку Польше, чтобы уменьшить будущие угрозы от российских ракет и дронов.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина уже обменивается информацией о воздушных целях, но может еще больше усилить сотрудничество, улучшить систему раннего предупреждения Польши и повысить безопасность Польши от таких инцидентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Польше нашли обломки российского дрона "Гербера" в 300 км от границы с Украиной. ФОТОрепортаж

"Украина готова предоставить свои знания, опыт, технологии и другие виды помощи для обеспечения надежной безопасности и эффективного противостояния российским угрозам.

Системы противовоздушной обороны Украины и партнеров могут и должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов. Это никоим образом не втянет никого в войну. Наоборот, такие действия не дадут российской войне распространяться и установят для россиян четкие границы, что выгодно всем", - отмечает он.

"Когда мы действуем вместе, как европейцы, мы никогда не позволим никому запугать или ослабить нас. И мы не позволим российским ракетам и беспилотникам лететь дальше в Европу. Но действия должны быть быстрыми и немедленными, чтобы послать Москве правильный сигнал единства и силы", - резюмирует украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу и созвал экстренное заседание Совета министров Польши. Сейчас все "шахеды", залетевшие в Польшу, сбиты, помогла авиация Нидерландов и НАТО. Также известно, что российский "шахед" попал в дом в Польше, никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о залете "шахедов" в Польшу: Факты говорят о неслучайности. Предлагаем партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты

Автор: 

Польша (8663) Сибига Андрей (638) Шахед (1446)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було б дуже непогано, щоб наші системи ППО працювали разом. Але це зараз неможливо. Ніхто не буде ввязуватися у війну з псіхом, який тероризує весь світ.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:13 Ответить
Україна готова надати необхідну підтримку Польщі, щоб зменшити майбутні загрози від російських ракет і дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3573297
- ну звичайно ! Українське ж ППО настільки якісно захищає власне небо , що йому більш нічим зайнятися , як тим що допомогти якимсь полякам ...так ? 😱
показать весь комментарий
10.09.2025 12:15 Ответить
Дуже РОЗУМНО, пан Сибіга!!! Якби ж лишень ті партнери не були такими СЦИКУНАМИ!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:19 Ответить
Этим "желающим", "не могущим", "сцикливым" .... давно пора было отправить своих военнослужащих ПВО и авиацию прикрывать Украинские города для тренировки и набора опыта. Теперь они будут тренироваться на своей территории, хоронить своих детей, женщин ....
китаезы руками ***** показывают, что они теперь хозяева и трамп клоун.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:20 Ответить
 
 