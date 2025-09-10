Решения о сбивании российских дронов над Украиной силами НАТО пока нет, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой относительно возможного сбития российских ракет и дронов над Украиной силами ПВО государств НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

У Сикорского спросили о призывах Украины о том, чтобы авиация и противовоздушная оборона НАТО могли сбивать российские дроны и ракеты, которые угрожают воздушному пространству Альянса.

Польский министр ответил, что 10 сентября глава МИД Андрей Сибига повторил этот призыв в разговоре с ним.

Однако Сикорский добавил, что "определенным оперативным ограничением для наших пилотов является забота о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".

"Между тем, Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что "никаких решений по этому вопросу не принято".

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что системы ПВО Украины и партнеров должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов.