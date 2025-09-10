РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11256 посетителей онлайн
Новости Сбивание шахедов Шахеды залетели в Польшу
1 018 19

Решения о сбивании российских дронов над Украиной силами НАТО пока нет, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой относительно возможного сбития российских ракет и дронов над Украиной силами ПВО государств НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

У Сикорского спросили о призывах Украины о том, чтобы авиация и противовоздушная оборона НАТО могли сбивать российские дроны и ракеты, которые угрожают воздушному пространству Альянса.

Польский министр ответил, что 10 сентября глава МИД Андрей Сибига повторил этот призыв в разговоре с ним.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности - "шахедов", - Зеленский

Однако Сикорский добавил, что "определенным оперативным ограничением для наших пилотов является забота о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".

"Между тем, Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией", - подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что "никаких решений по этому вопросу не принято".

Читайте также: Мерц о залете "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, которое является членом НАТО и ЕС

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что системы ПВО Украины и партнеров должны работать вместе для перехвата российских ракет и дронов.

Автор: 

НАТО (10287) Польша (8663) Сикорский Радослав (460) Сибига Андрей (638) дроны (4589) Шахед (1446)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Клоуни....ви думаєте нагодувати тигра нами, але тигр добереться і до вас
показать весь комментарий
10.09.2025 20:26 Ответить
+4
показать весь комментарий
10.09.2025 20:28 Ответить
+1
Збивайте краще у себе.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоуни....ви думаєте нагодувати тигра нами, але тигр добереться і до вас
показать весь комментарий
10.09.2025 20:26 Ответить
Історія боляче б'є тих , хто її не вчить !
показать весь комментарий
10.09.2025 20:36 Ответить
не треба порівнювати шакалів з тиграми...
показать весь комментарий
10.09.2025 20:57 Ответить
Збивайте краще у себе.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:27 Ответить
Вони не вміють... з 19-ти збили 4... Решта просто впали, коли пальне закінчилося...
показать весь комментарий
10.09.2025 20:36 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 20:28 Ответить
Не наїжджайте на Сікорського; він чи не єдиний притомний політик у Польщі.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:30 Ответить
добре. не будемо...
показать весь комментарий
10.09.2025 20:31 Ответить
нема і не буде
показать весь комментарий
10.09.2025 20:32 Ответить
😂🤣🤣Я б дуже здивувався, якби було інакше, Пуйло доречі теж.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:33 Ответить
і не буде 100%
показать весь комментарий
10.09.2025 20:34 Ответить
І не буде ніяких рішень, бо вся ната наклала в штани й закрили очі на злочини кремлівського маніака. Думають їх пронесе? Ну-ну))
показать весь комментарий
10.09.2025 20:37 Ответить
Він додав, що "жодних рішень з цього питання не ухвалено". Джерело: https://censor.net/ua/n3573433
І не буде. Міф дванадцятирічної давності весьмирснами полетів у трубу.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:37 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 20:39 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 20:44 Ответить
Добре що хоч над своєю територією розбивали дрони і не побоялися спровокувати кацапів.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:49 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 20:51 Ответить
а когда будет?!когда рашисты лиссабон возьмут?!
показать весь комментарий
10.09.2025 20:53 Ответить
Долучайтесь, і чим раніше тим краще.
показать весь комментарий
10.09.2025 20:56 Ответить
 
 