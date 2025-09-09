УКР
Росіяни втратили майже 300 тисяч військових від початку року,- Сирський. ВIДЕО

Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України. Дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм. Боротьба триває", - наголосив Сирський.

ліквідація (4432) Сирський Олександр (740) війна в Україні (6105)
сирський!
підари кожного дня просуваються по україні!!!!
нахєр ти всрався зі своїми переможними реляціями?
твої доклади, подобається слухати зе!поцу, на ставках, але ніхєра не подобається українцям, що гинуть кожного дня!!!!!
показати весь коментар
09.09.2025 21:22 Відповісти
Не вірю сирку.
Тільки оця цифра може й більше до істини, а все інше то ОП-маячня
показати весь коментар
09.09.2025 21:25 Відповісти
Реально: пацик працює речником МО!...
Краще вже мовчав би взагалі!...
До речі, як мама з татом проживають під опікою ФСБ?!... Думаю, що їх ніхто не ображає .... ! Батьки не причому...!?
Мабуть!....
показати весь коментар
09.09.2025 21:36 Відповісти
 
 