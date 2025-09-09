Росіяни втратили майже 300 тисяч військових від початку року,- Сирський. ВIДЕО

Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України. Дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм. Боротьба триває", - наголосив Сирський.

