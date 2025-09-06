УКР
Окупант з відірваною ногою підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Російський військовий підірвав себе бойовою гранатою після важкого поранення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупант із відірваною ногою лежить під деревом, а потім приводить у дію вибуховий пристрій.

"Після отриманого поранення російському окупанту повідомили, що підмога не прийде, підкріплення не відправлять, евакуювати його командири не збираються, своїм він не потрібен, у полон теж з однією ногою не доповзти", - йдеться в описі під відео.

Удар по командному пункту РФ на Запоріжжі: один окупант загинув, ще один - поранений. ВIДЕО

граната (817) ліквідація (4422) поранення (2838) знищення (8159)
Ти ще **** продажна помолись за упокой цього москаля.
06.09.2025 16:42
іпатєка пагашена.
06.09.2025 16:35
А міг би підірвати коли свої підійдуть
06.09.2025 16:38
Sehr gut,ifan..
06.09.2025 16:37
цю россіянську мразь Украіна мае виблювати,,інакше вона отруітся
06.09.2025 16:45
Він окупант.Знав на що йшов.
06.09.2025 16:43
та куда він в жо..пу дінеться - все одно здохне від втрати крові, а воно ж ще больно, коли ножку одірвали.

так що у орка граната була без варіантів.

був би сміливий та ще й розумний, то не поліз би в Україну

.
06.09.2025 16:52
Мужній і героїчний солдат включить мозок і не буди виконувати злочинні накази, а по максимуму розверне свою зброю у бік терориста - росії. Але ж для цього треба мужність мати...
06.09.2025 17:09
Біла лада каліна вже мчить до скорбящєй вдови . А цікаво як його будуть трактувати як самогубця чи як полеглий херой ?
06.09.2025 16:40
Самовбивчій хєрой..або хєровбивчий ідіот
06.09.2025 17:02
там дє стала нага рашистскава акупанта-там єйьо і атарвала...
06.09.2025 16:43
А можна було підірвати небойовою гранатою?
06.09.2025 16:48
нога вже не відросте по любому

.
06.09.2025 16:53
06.09.2025 17:00
От же ж індивідуаліст. Ні щоб і товариша з собою прихопити...
06.09.2025 16:52
"...у полон теж з однією ногою не доповзти." Последнее, кстати, не факт.
06.09.2025 16:56
"в плен тоже с одной ногой не доползти"

Вот, в сруцких школах видимо не рассказывают про такого Мересьева(или как там его), а я в совдеповской школе когда-то учился и до сих пор помню, как он там без ног полз по лесу месяц.
06.09.2025 17:06
Ну от вам результат:

до 2022 року контент студії "Квартал 95" неодноразово показувався в Росії.

Історія співпраці з російськими телеканалами і ринком має кілька ключових моментів:

Покази до 2014 року. До початку російської агресії проти України у 2014 році, студія "Квартал 95" активно співпрацювала з російським ринком. Їхні проекти, такі як "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" та різні повнометражні фільми, транслювалися на російських телеканалах, зокрема на "Первом канале", "СТС" та "Россия". Ця співпраця включала не лише продаж прав на показ, а й створення спільних кінопроектів.

Ситуація після 2014 року. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, співпраця стала більш контроверсійною. Попри заяви Володимира Зеленського про припинення бізнесу в Росії, розслідування журналістів показували, що деякі продукти студії все ще експортувалися до РФ. Зокрема, йшлося про серіали, такі як "Папік" та "Свати", які транслювалися на російських телеканалах. Крім того, на російському телебаченні також показували рекламу концертів "Кварталу 95".
06.09.2025 17:16
06.09.2025 17:18
 
 