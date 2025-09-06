Окупант з відірваною ногою підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Російський військовий підірвав себе бойовою гранатою після важкого поранення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупант із відірваною ногою лежить під деревом, а потім приводить у дію вибуховий пристрій.

"Після отриманого поранення російському окупанту повідомили, що підмога не прийде, підкріплення не відправлять, евакуювати його командири не збираються, своїм він не потрібен, у полон теж з однією ногою не доповзти", - йдеться в описі під відео.

