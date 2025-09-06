Окупант з відірваною ногою підірвав себе гранатою. ВIДЕО
Російський військовий підірвав себе бойовою гранатою після важкого поранення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як окупант із відірваною ногою лежить під деревом, а потім приводить у дію вибуховий пристрій.
"Після отриманого поранення російському окупанту повідомили, що підмога не прийде, підкріплення не відправлять, евакуювати його командири не збираються, своїм він не потрібен, у полон теж з однією ногою не доповзти", - йдеться в описі під відео.
Топ коментарі
Сергій Малецький
06.09.2025 16:42
Urs
06.09.2025 16:35
Валентин Коваль #587289
06.09.2025 16:38
так що у орка граната була без варіантів.
був би сміливий та ще й розумний, то не поліз би в Україну
.
.
Вот, в сруцких школах видимо не рассказывают про такого Мересьева(или как там его), а я в совдеповской школе когда-то учился и до сих пор помню, как он там без ног полз по лесу месяц.
