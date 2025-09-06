Оккупант с оторванной ногой подорвал себя боевой гранатой. ВИДЕО

Российский военный подорвал себя боевой гранатой после тяжелого ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оккупант с оторванной ногой лежит под деревом, а затем приводит в действие взрывное устройство.

"После полученного ранения российскому оккупанту сообщили, что подмога не придет, подкрепление не отправят, эвакуировать его командиры не собираются, своим он не нужен, в плен тоже с одной ногой не доползти", - говорится в описании под видео.

