Оккупант с оторванной ногой подорвал себя боевой гранатой. ВИДЕО
Российский военный подорвал себя боевой гранатой после тяжелого ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оккупант с оторванной ногой лежит под деревом, а затем приводит в действие взрывное устройство.
"После полученного ранения российскому оккупанту сообщили, что подмога не придет, подкрепление не отправят, эвакуировать его командиры не собираются, своим он не нужен, в плен тоже с одной ногой не доползти", - говорится в описании под видео.
Топ комментарии
+13 Urs
показать весь комментарий06.09.2025 16:35 Ответить Ссылка
+8 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий06.09.2025 16:38 Ответить Ссылка
+5 Yurka Gagarin
показать весь комментарий06.09.2025 16:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так що у орка граната була без варіантів.
був би сміливий та ще й розумний, то не поліз би в Україну
.
.
Вот, в сруцких школах видимо не рассказывают про такого Мересьева(или как там его), а я в совдеповской школе когда-то учился и до сих пор помню, как он там без ног полз по лесу месяц.
до 2022 року контент студії "Квартал 95" неодноразово показувався в Росії.
Історія співпраці з російськими телеканалами і ринком має кілька ключових моментів:
Покази до 2014 року. До початку російської агресії проти України у 2014 році, студія "Квартал 95" активно співпрацювала з російським ринком. Їхні проекти, такі як "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" та різні повнометражні фільми, транслювалися на російських телеканалах, зокрема на "Первом канале", "СТС" та "Россия". Ця співпраця включала не лише продаж прав на показ, а й створення спільних кінопроектів.
Ситуація після 2014 року. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, співпраця стала більш контроверсійною. Попри заяви Володимира Зеленського про припинення бізнесу в Росії, розслідування журналістів показували, що деякі продукти студії все ще експортувалися до РФ. Зокрема, йшлося про серіали, такі як "Папік" та "Свати", які транслювалися на російських телеканалах. Крім того, на російському телебаченні також показували рекламу концертів "Кварталу 95".