Оккупант с оторванной ногой подорвал себя боевой гранатой. ВИДЕО

Российский военный подорвал себя боевой гранатой после тяжелого ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как оккупант с оторванной ногой лежит под деревом, а затем приводит в действие взрывное устройство.

"После полученного ранения российскому оккупанту сообщили, что подмога не придет, подкрепление не отправят, эвакуировать его командиры не собираются, своим он не нужен, в плен тоже с одной ногой не доползти", - говорится в описании под видео.

Топ комментарии
+13
іпатєка пагашена.
06.09.2025 16:35 Ответить
+8
А міг би підірвати коли свої підійдуть
06.09.2025 16:38 Ответить
+5
цю россіянську мразь Украіна мае виблювати,,інакше вона отруітся
06.09.2025 16:45 Ответить
іпатєка пагашена.
06.09.2025 16:35 Ответить
Це ніх7я не смішно, це страшно - сотні тисячь дегенератів кацапів, які ладні подохнуть за х7йла то його кремлівську кодлу, лізуть в Україну. Це ніх7я не смішно.
06.09.2025 18:16 Ответить
ридаєте прямо з ранку до ночі кожний день без ротацій?
06.09.2025 18:35 Ответить
Він не про це. А про готовність вмерти чи за *****, чи за гроші, чи дійсно за росію. Ось оце й страшно. Що будуть лізти на кулі без усякого інстинкту самозбереження.
06.09.2025 19:16 Ответить
Sehr gut,ifan..
06.09.2025 16:37 Ответить
А міг би підірвати коли свої підійдуть
06.09.2025 16:38 Ответить
цю россіянську мразь Украіна мае виблювати,,інакше вона отруітся
06.09.2025 16:45 Ответить
Він окупант.Знав на що йшов.
06.09.2025 16:43 Ответить
та куда він в жо..пу дінеться - все одно здохне від втрати крові, а воно ж ще больно, коли ножку одірвали.

так що у орка граната була без варіантів.

був би сміливий та ще й розумний, то не поліз би в Україну

.
06.09.2025 16:52 Ответить
Не бачу що було написано через крестик. Це що там якийсь підарок васхіщався мужиством рюзге солдата?
06.09.2025 19:17 Ответить
Мужній і героїчний солдат включить мозок і не буди виконувати злочинні накази, а по максимуму розверне свою зброю у бік терориста - росії. Але ж для цього треба мужність мати...
06.09.2025 17:09 Ответить
Біла лада каліна вже мчить до скорбящєй вдови . А цікаво як його будуть трактувати як самогубця чи як полеглий херой ?
06.09.2025 16:40 Ответить
Самовбивчій хєрой..або хєровбивчий ідіот
06.09.2025 17:02 Ответить
Як "прапал бєзвісті"- "х7й вам а не лада".🤣🤣🤣
06.09.2025 18:17 Ответить
там дє стала нага рашистскава акупанта-там єйьо і атарвала...
06.09.2025 16:43 Ответить
А можна було підірвати небойовою гранатою?
06.09.2025 16:48 Ответить
нога вже не відросте по любому

.
06.09.2025 16:53 Ответить
От же ж індивідуаліст. Ні щоб і товариша з собою прихопити...
06.09.2025 16:52 Ответить
"...у полон теж з однією ногою не доповзти." Последнее, кстати, не факт.
06.09.2025 16:56 Ответить
"в плен тоже с одной ногой не доползти"

Вот, в сруцких школах видимо не рассказывают про такого Мересьева(или как там его), а я в совдеповской школе когда-то учился и до сих пор помню, как он там без ног полз по лесу месяц.
06.09.2025 17:06 Ответить
То пи#дьож пропоганди був, не повз він довго.
06.09.2025 18:18 Ответить
Ну от вам результат:

до 2022 року контент студії "Квартал 95" неодноразово показувався в Росії.

Історія співпраці з російськими телеканалами і ринком має кілька ключових моментів:

Покази до 2014 року. До початку російської агресії проти України у 2014 році, студія "Квартал 95" активно співпрацювала з російським ринком. Їхні проекти, такі як "Вечірній квартал", "Розсміши коміка" та різні повнометражні фільми, транслювалися на російських телеканалах, зокрема на "Первом канале", "СТС" та "Россия". Ця співпраця включала не лише продаж прав на показ, а й створення спільних кінопроектів.

Ситуація після 2014 року. Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, співпраця стала більш контроверсійною. Попри заяви Володимира Зеленського про припинення бізнесу в Росії, розслідування журналістів показували, що деякі продукти студії все ще експортувалися до РФ. Зокрема, йшлося про серіали, такі як "Папік" та "Свати", які транслювалися на російських телеканалах. Крім того, на російському телебаченні також показували рекламу концертів "Кварталу 95".
06.09.2025 17:16 Ответить
Дегенерати кацапи як зомбі лізуть подихати за х7йло, а х7йло за срассєю подохнути не бажає бажає жити 150 років чи взагалі "безсмертя"..... а кацап-дегенерат хай здихає хочь тисячу на добу..... "баби ісчо наражают".
06.09.2025 18:22 Ответить
Кожен кацапський виродок повинен брати приклад у цього Альоші.
06.09.2025 18:18 Ответить
А може то Олєжка був......
06.09.2025 18:23 Ответить
Дьорні за вірьовачку, калітка і аткроєтся )
06.09.2025 19:14 Ответить
 
 