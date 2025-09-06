Оккупанты обустроили позиции в заброшенных зданиях и были уничтожены. ВИДЕО

На Донецком направлении бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины уничтожают вражеские укрытия, которые российские войска обустроили в заброшенных зданиях. После ликвидации позиций украинские штурмовики проводят зачистку территории, сообщает Цензор.НЕТ.

Как указано в заметке под обнародованным видео, оккупанты пытались прорваться за линию соприкосновения и занять огневые точки для накопления сил и дальнейших атак на позиции Сил обороны.

