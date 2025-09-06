РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9137 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
549 1

Оккупанты обустроили позиции в заброшенных зданиях и были уничтожены. ВИДЕО

На Донецком направлении бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины уничтожают вражеские укрытия, которые российские войска обустроили в заброшенных зданиях. После ликвидации позиций украинские штурмовики проводят зачистку территории, сообщает Цензор.НЕТ.

Как указано в заметке под обнародованным видео, оккупанты пытались прорваться за линию соприкосновения и занять огневые точки для накопления сил и дальнейших атак на позиции Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон оставил российского штурмовика без головы. ВИДЕО 18+

Автор: 

Братство (106) ликвидация (4030) штурм (552) уничтожение (7842) ГУР (577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибухало феєрично. Хлопці не пожаліли вибухівки для кацапів - не те що подільники Умєрова.
показать весь комментарий
06.09.2025 10:11 Ответить
 
 