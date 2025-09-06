УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8354 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
646 1

Українські військові знищили понад 10 укриттів з окупантами на Донеччині. ВIДЕО

На Донецькому напрямку бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України знищують ворожі укриття, які російські війська облаштували у покинутих будівлях. Після ліквідації позицій українські штурмовики проводять зачистку території, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначено в дописі під оприлюдненим відео, окупанти намагалися прорватися за лінію зіткнення та зайняти вогневі точки для накопичення сил і подальших атак на позиції Сил оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон залишив російського штурмовика без голови. ВIДЕО 18+

Братство (16) ліквідація (4422) штурм (263) знищення (8159) ГУР (657)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вибухало феєрично. Хлопці не пожаліли вибухівки для кацапів - не те що подільники Умєрова.
показати весь коментар
06.09.2025 10:11 Відповісти
 
 