Українські військові знищили понад 10 укриттів з окупантами на Донеччині. ВIДЕО

На Донецькому напрямку бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України знищують ворожі укриття, які російські війська облаштували у покинутих будівлях. Після ліквідації позицій українські штурмовики проводять зачистку території, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначено в дописі під оприлюдненим відео, окупанти намагалися прорватися за лінію зіткнення та зайняти вогневі точки для накопичення сил і подальших атак на позиції Сил оборони.

