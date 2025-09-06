Українські військові знищили понад 10 укриттів з окупантами на Донеччині. ВIДЕО
На Донецькому напрямку бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України знищують ворожі укриття, які російські війська облаштували у покинутих будівлях. Після ліквідації позицій українські штурмовики проводять зачистку території, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначено в дописі під оприлюдненим відео, окупанти намагалися прорватися за лінію зіткнення та зайняти вогневі точки для накопичення сил і подальших атак на позиції Сил оборони.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luka Lukich #363772
показати весь коментар06.09.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль