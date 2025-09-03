Український дрон залишив російського штурмовика без голови. ВIДЕО 18+
Українські військові роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Sky riders" 113-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони оприлюднили відео знищення російського штурмовика на Куп’янському напрямку. На кадрах видно, як FPV-дрон здійснює точний удар по позиції окупанта, який перебував у кущах.
Внаслідок атаки російський військовослужбовець був ліквідований. Операція проведена в межах оборонних дій Збройних сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео 18+
у нього і не було ії , коли ішов воювати з нами
Москалі як біологічні організми - це результат генетичної мутації і деградації неандертальців під впливом аномальних доз алкоголю.