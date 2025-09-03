УКР
1 128 11

Український дрон залишив російського штурмовика без голови. ВIДЕО 18+

Українські військові роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Sky riders" 113-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони оприлюднили відео знищення російського штурмовика на Куп’янському напрямку. На кадрах видно, як FPV-дрон здійснює точний удар по позиції окупанта, який перебував у кущах.

Внаслідок атаки російський військовослужбовець був ліквідований. Операція проведена в межах оборонних дій Збройних сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео 18+

знищення (8142) fpv-дрон (185) Куп’янський район (380)
Топ коментарі
+4
Для кацапа залишитися без голови - це майже просвітління.
03.09.2025 23:37 Відповісти
+4
Пішов кацап до пекла без голови , так як
у нього і не було ії , коли ішов воювати з нами
03.09.2025 23:37 Відповісти
+3
пагіп за іпатєчєства.
03.09.2025 23:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Вибачаюсь, а ви, без голови
03.09.2025 23:36 Відповісти
Для кацапа залишитися без голови - це майже просвітління.
03.09.2025 23:37 Відповісти
Пішов кацап до пекла без голови , так як
у нього і не було ії , коли ішов воювати з нами
03.09.2025 23:37 Відповісти
Так московіт, уже і був безголовий !!! Таких у ***** за гроші, на говєні, агітують пропагандони!!
03.09.2025 23:41 Відповісти
пагіп за іпатєчєства.
03.09.2025 23:44 Відповісти
Уматне відео - як залишити без того, чого не було?
03.09.2025 23:44 Відповісти
От не потрібно шановне панство з ЦЕНЗОРА вводити читачів і глядачів в оману - там луснула бракована ''макітра'' - в москалів голови від народження не буває.
Москалі як біологічні організми - це результат генетичної мутації і деградації неандертальців під впливом аномальних доз алкоголю.
03.09.2025 23:47 Відповісти
Каска ему уже не нужна.
03.09.2025 23:52 Відповісти
И голову такому ни кто не заморочит
03.09.2025 23:57 Відповісти
с плєчь далой....
04.09.2025 00:06 Відповісти
Особлива дяка за саундтрек),
04.09.2025 00:34 Відповісти
 
 