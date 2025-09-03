Украинский дрон оставил российского штурмовика без головы. ВИДЕО 18+
Украинские военные роты ударных беспилотных авиационных комплексов Sky riders 113-й отдельной бригады Сил Территориальной обороны обнародовали видео уничтожения российского штурмовика на Купянском направлении. На кадрах видно, как FPV-дрон осуществляет точный удар по позиции оккупанта, который находился в кустах.
В результате атаки российский военнослужащий был ликвидирован. Операция проведена в рамках оборонительных действий Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео 18+
у нього і не було ії , коли ішов воювати з нами
Москалі як біологічні організми - це результат генетичної мутації і деградації неандертальців під впливом аномальних доз алкоголю.