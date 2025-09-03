РУС
Украинский дрон оставил российского штурмовика без головы. ВИДЕО 18+

Украинские военные роты ударных беспилотных авиационных комплексов Sky riders 113-й отдельной бригады Сил Территориальной обороны обнародовали видео уничтожения российского штурмовика на Купянском направлении. На кадрах видно, как FPV-дрон осуществляет точный удар по позиции оккупанта, который находился в кустах.

В результате атаки российский военнослужащий был ликвидирован. Операция проведена в рамках оборонительных действий Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео 18+

Также смотрите: Штурмовики 5-й ОШБр уничтожают оккупантов в замаскированных "норах". ВИДЕО

+4
Вибачаюсь, а ви, без голови
03.09.2025 23:36 Ответить
Для кацапа залишитися без голови - це майже просвітління.
03.09.2025 23:37 Ответить
Пішов кацап до пекла без голови , так як
у нього і не було ії , коли ішов воювати з нами
03.09.2025 23:37 Ответить
Так московіт, уже і був безголовий !!! Таких у ***** за гроші, на говєні, агітують пропагандони!!
03.09.2025 23:41 Ответить
пагіп за іпатєчєства.
03.09.2025 23:44 Ответить
Уматне відео - як залишити без того, чого не було?
03.09.2025 23:44 Ответить
От не потрібно шановне панство з ЦЕНЗОРА вводити читачів і глядачів в оману - там луснула бракована ''макітра'' - в москалів голови від народження не буває.
Москалі як біологічні організми - це результат генетичної мутації і деградації неандертальців під впливом аномальних доз алкоголю.
03.09.2025 23:47 Ответить
Каска ему уже не нужна.
03.09.2025 23:52 Ответить
И голову такому ни кто не заморочит
03.09.2025 23:57 Ответить
с плєчь далой....
04.09.2025 00:06 Ответить
Особлива дяка за саундтрек),
04.09.2025 00:34 Ответить
 
 