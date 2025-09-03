РУС
Штурмовики 5-й ОШБр уничтожают оккупантов в замаскированных "норах". ВИДЕО

5-я отдельная штурмовая Киевская бригада продолжает наносить точечные удары по позициям противника в самых горячих секторах фронта. В своем Telegram-канале операторы дронов показали видео уничтожения блиндажей и укрытий, которые оккупанты обустроили на открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался замаскировать свои позиции в так называемых "норах", однако это не спасло его от прицельных ударов. Благодаря точным сбросам украинские штурмовики ликвидировали захватчиков вместе с их укрытиями.

