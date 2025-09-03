Штурмовики 5-й ОШБр уничтожают оккупантов в замаскированных "норах". ВИДЕО
5-я отдельная штурмовая Киевская бригада продолжает наносить точечные удары по позициям противника в самых горячих секторах фронта. В своем Telegram-канале операторы дронов показали видео уничтожения блиндажей и укрытий, которые оккупанты обустроили на открытой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытался замаскировать свои позиции в так называемых "норах", однако это не спасло его от прицельных ударов. Благодаря точным сбросам украинские штурмовики ликвидировали захватчиков вместе с их укрытиями.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль