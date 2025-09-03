УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8840 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
958 0

Штурмовики 5 ОШБр нищать окупантів у замаскованих "норах". ВIДЕО

5-та окрема штурмова Київська бригада продовжує завдавати точкових ударів по позиціях противника у найгарячіших секторах фронту. У своєму Telegram-каналі оператори дронів показали відео знищення бліндажів та укриттів, які окупанти облаштували на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагався замаскувати свої позиції у так званих "норах", однак це не врятувало його від прицільних ударів. Завдяки влучним скидам українські штурмовики ліквідували загарбників разом із їхніми укриттями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ударні дрони 3 ОШБр нищать техніку, укриття та особовий склад російських військ. ВIДЕО

безпілотник (4797) знищення (8142) укриття (330) 5 ОШБр (142) fpv-дрон (185)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 