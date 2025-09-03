Штурмовики 5 ОШБр нищать окупантів у замаскованих "норах". ВIДЕО
5-та окрема штурмова Київська бригада продовжує завдавати точкових ударів по позиціях противника у найгарячіших секторах фронту. У своєму Telegram-каналі оператори дронів показали відео знищення бліндажів та укриттів, які окупанти облаштували на відкритій місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагався замаскувати свої позиції у так званих "норах", однак це не врятувало його від прицільних ударів. Завдяки влучним скидам українські штурмовики ліквідували загарбників разом із їхніми укриттями.
