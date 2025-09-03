УКР
Ударні дрони 3 ОШБр нищать техніку, укриття та особовий склад російських військ. ВIДЕО

Бійці FPV-підрозділу Третьої штурмової бригади ЗСУ оприлюднили кадри знищення низки ворожих цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точних ударів дронів було ліквідовано кілька гармат з боєкомплектом, легковий автомобіль, засоби зв’язку, квадроцикл, термінал Starlink, а також піхоту противника - як в укриттях, так і на відкритій місцевості.

Оператори FPV-дронів продемонстрували високу точність і ефективність ураження. Відео з бойової роботи опубліковано в соцмережах.

Також дивіться: Прикордонники уразили 2 танки, позицію для злету FPV-дронів, окопи, бліндажі й укриття противника. ВIДЕО

знищення (8142) техніка (1910) 3 Окрема штурмова бригада (491) fpv-дрон (185)
