Ударні дрони 3 ОШБр нищать техніку, укриття та особовий склад російських військ. ВIДЕО

Бійці FPV-підрозділу Третьої штурмової бригади ЗСУ оприлюднили кадри знищення низки ворожих цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точних ударів дронів було ліквідовано кілька гармат з боєкомплектом, легковий автомобіль, засоби зв’язку, квадроцикл, термінал Starlink, а також піхоту противника - як в укриттях, так і на відкритій місцевості.

Оператори FPV-дронів продемонстрували високу точність і ефективність ураження. Відео з бойової роботи опубліковано в соцмережах.

