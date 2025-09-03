Ударные дроны 3-й ОШБр уничтожают технику, укрытия и личный состав российских войск. ВИДЕО

Бойцы FPV-подразделения Третьей штурмовой бригады ВСУ обнародовали кадры уничтожения ряда вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов дронов были ликвидированы несколько пушек с боекомплектом, легковой автомобиль, средства связи, квадроцикл, терминал Starlink, а также пехота противника - как в укрытиях, так и на открытой местности.

Операторы FPV-дронов продемонстрировали высокую точность и эффективность поражения. Видео с боевой работы опубликовано в соцсетях.

Также смотрите: Пограничники поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. ВИДЕО