РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
505 0

Ударные дроны 3-й ОШБр уничтожают технику, укрытия и личный состав российских войск. ВИДЕО

Бойцы FPV-подразделения Третьей штурмовой бригады ВСУ обнародовали кадры уничтожения ряда вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов дронов были ликвидированы несколько пушек с боекомплектом, легковой автомобиль, средства связи, квадроцикл, терминал Starlink, а также пехота противника - как в укрытиях, так и на открытой местности.

Операторы FPV-дронов продемонстрировали высокую точность и эффективность поражения. Видео с боевой работы опубликовано в соцсетях.

Также смотрите: Пограничники поразили 2 танка, позицию для взлета FPV-дронов, окопы, блиндажи и укрытия противника. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7825) техника (1795) 3-я Отдельная штурмовая бригада (479) fvp-дрон (180)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 