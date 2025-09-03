Ударные дроны 3-й ОШБр уничтожают технику, укрытия и личный состав российских войск. ВИДЕО
Бойцы FPV-подразделения Третьей штурмовой бригады ВСУ обнародовали кадры уничтожения ряда вражеских целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов дронов были ликвидированы несколько пушек с боекомплектом, легковой автомобиль, средства связи, квадроцикл, терминал Starlink, а также пехота противника - как в укрытиях, так и на открытой местности.
Операторы FPV-дронов продемонстрировали высокую точность и эффективность поражения. Видео с боевой работы опубликовано в соцсетях.
