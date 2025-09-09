Россияне потеряли почти 300 тысяч военных с начала года, - Сырский. ВИДЕО
Потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант - это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины. Спасибо нашим воинам, защитникам и защитницам, за профессионализм. Борьба продолжается", - подчеркнул Сырский.
підари кожного дня просуваються по україні!!!!
нахєр ти всрався зі своїми переможними реляціями?
твої доклади, подобається слухати зе!поцу, на ставках, але ніхєра не подобається українцям, що гинуть кожного дня!!!!!
Тільки оця цифра може й більше до істини, а все інше то ОП-маячня
Краще вже мовчав би взагалі!...
До речі, як мама з татом проживають під опікою ФСБ?!... Думаю, що їх ніхто не ображає .... ! Батьки не причому...!?
Мабуть!....