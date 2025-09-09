Россияне потеряли почти 300 тысяч военных с начала года, - Сырский. ВИДЕО

Потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант - это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины. Спасибо нашим воинам, защитникам и защитницам, за профессионализм. Борьба продолжается", - подчеркнул Сырский.

