4 383 22

€ 400 тысяч Польша потратила на сбивание одного российского БПЛА, который стоит несколько тысяч евро, - Bild

400 тысяч евро Польша потратила на сбивание одного российского БПЛА
Фото: Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

400 тысяч евро было потрачено на сбивание одного российского беспилотника над Польшей, который стоит всего несколько тысяч евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.

НАТО окончательно установило, что 3 российских беспилотника были сбиты ракетами AIM-9 Sidewinder с двух истребителей F-35, четвертый мог упасть сам. Издание добавляет, что лишь небольшое количество российских БпЛА в польском воздушном пространстве было уничтожено в течение ночи.

Высокопоставленный офицер НАТО заявил Bild: "В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла". Поэтому, по информации издания, альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям.

Напомним, в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

+15
11.09.2025 12:54 Ответить
+12
Це тільки розвідка. З фіксуванням польського ППО, та реакції Заходу.
11.09.2025 12:49 Ответить
+9
скільки Польща витратила на цькування України в історичному контексті?
дуже помічне для Польщі у війні проти *****?
11.09.2025 12:51 Ответить
Це тільки розвідка. З фіксуванням польського ППО, та реакції Заходу.
11.09.2025 12:49 Ответить
Тут чогось згадується, як ще в 22 році казали - РФ дуже б хотіла зайти в західні області, аби відрізати постачання, тільки побоюється реакції Заходу. А тепер вже в Кремлі пересвідчилися, що реакції не буде, всі сидітимуть тихо, аби тільки їх не чіпали. Ну от...
11.09.2025 12:57 Ответить
Ваші орко-солодкі мрії, залиште для страна. с..у.
11.09.2025 13:41 Ответить
О, ви певно в 22 році рекомендували до шашликів готуватися.
11.09.2025 14:21 Ответить
Високопоставлений офіцер НАТО заявив Bild: "У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу"

11.09.2025 12:49 Ответить
скільки Польща витратила на цькування України в історичному контексті?
дуже помічне для Польщі у війні проти *****?
11.09.2025 12:51 Ответить
"Минулої ночі численні безпілотники з Росії порушили повітряний простір Польщі. Наші системи протиповітряної оборони були активовані та успішно забезпечили захист території НАТО, як їм і призначено" Джерело: https://censor.net/ua/n3573340

отакої!
а, рютте дуже задоволений!
забивати іржаві цвяхи електронними мікроскопами, то дуже потужно та переможно!
4 з 19!!!!!
то, навіщо отут передьоргувати на гроші?
11.09.2025 12:51 Ответить
11.09.2025 12:54 Ответить
11.09.2025 12:57 Ответить
3,5 роки казали Польщі бережіть Украхну, наступні ви, і вже вас буде трахать пуцин, поки ви будете голосувати хто винний, *****, Україна, чи нато, чи *** зна хто, а пуцин в цей час буде вас вбивати
11.09.2025 12:55 Ответить
Навіщо збивати,дорого так.А взагалі,повинні розуміти в Європі скільки коштує мирне життя.Тому гроші на це не варто рахувати.Давайте зброю Україні.ЗСУ найкращий миротворець.Слава Україні!Героям слава!
11.09.2025 12:56 Ответить
У поляків ВВП трильйон доларів. Можуть собі дозволити
11.09.2025 12:57 Ответить
..нічого, війна навчить економити або запитайте в українців чи Ви тільки зерно вмієте висипати?
11.09.2025 12:58 Ответить
Дело не в деньгах. Западу нечем вести полноценную войну даже месяц. Даже это крайне оптимистично. Все дорого и очень мало. Украину спасает только Китай.
11.09.2025 13:08 Ответить
там писали шо ракетами по 1+ лям сбивали. Потужные вояки короче
11.09.2025 13:10 Ответить
"Jeszcze Polska nie zginęła" ("Іще Польща не згинула")?..
- "гонорові", з понтами, але лише, чомусь)), відносно лише проти укрАїнців, які їх сторіччами обороняють від одвічної Орди Сходу, поляки вкотре обісралися, коли, вже вкотре за віки, не отримали 100%вого захисту від їхніх одвічних захисників від кацапів-людожерів - УКРАЇНЦІВ...
11.09.2025 13:13 Ответить
Коли вже дійде до всіх "миролюбців" що лише захист веде до даремних витрат і врешті до поразки бо розруха тільки в стані тих хто тупо захищається. Тільки дзеркальні контратакуючі заходи зупиняють ворога і ведуть до перемоги. Це кацапи мають вже давно відбиватися і відбудовувати постійну руйнацію власної інфраструктури! Як довго вони протягнуть якщо почати бити по них з хоча б з такою ж інтенсивністю як вони по нас?
11.09.2025 13:16 Ответить
Тільки 4 дрона збили!! Рахіти недороблені!!!
11.09.2025 13:17 Ответить
Не поспішайте з висновками, у нас під час перших атак шлюхедів теж результати були не дуже райдужні, але ж навчилися.
11.09.2025 15:22 Ответить
Коли з петріотів шмаляють по шахедам в Києві - також витрачають не якісь копійки.
11.09.2025 13:19 Ответить
11.09.2025 14:10 Ответить
 
 