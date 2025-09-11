€ 400 тысяч Польша потратила на сбивание одного российского БПЛА, который стоит несколько тысяч евро, - Bild

400 тысяч евро было потрачено на сбивание одного российского беспилотника над Польшей, который стоит всего несколько тысяч евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Bild.

НАТО окончательно установило, что 3 российских беспилотника были сбиты ракетами AIM-9 Sidewinder с двух истребителей F-35, четвертый мог упасть сам. Издание добавляет, что лишь небольшое количество российских БпЛА в польском воздушном пространстве было уничтожено в течение ночи.

Высокопоставленный офицер НАТО заявил Bild: "В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла". Поэтому, по информации издания, альянс рассматривает различные варианты противодействия российским провокациям.

Напомним, в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Также читайте: Россия превращает "Шахеды" в FPV-дроны и оснащает их mesh-модемами и курсовыми камерами