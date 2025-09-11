Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией

С 11 сентября и как минимум до 18 сентября Латвия закрывает воздушное пространство вдоль восточной границы с Беларусью и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой LSM, об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на пресс-конференции.

Так, отмечается, что полеты будут запрещены с 18 часов 11 сентября минимум на неделю. Воздушное пространство закроют до высоты шесть тысяч метров в 50-километровой зоне от внешней границы страны.

По словам Спрудса, такие меры позволят полностью контролировать эту зону, облегчат выявление несанкционированных летающих объектов и освободят ее для истребителей Балтийской миссии воздушного патрулирования НАТО и латвийских ПВО.

Кроме того, это позволит расширить возможности испытаний систем акустического наблюдения за воздушным пространством, моделирования действий БПЛА и противодействия им, а также развернуть и подготовить дополнительные мобильные боевые подразделения.

Ограничения вводятся по рекомендации Национальных вооруженных сил Латвии после оценки рисков. В то же время отмечается, что сейчас прямой угрозы Латвии нет, но превентивные меры необходимы.

"Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО - это сигнал тревоги, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с использованием беспилотников", - отметил Спрудс.

Ранее сообщалось, что на востоке Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной введено ограничение воздушного движения до 9 декабря 2025 года.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.