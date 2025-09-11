10 сентября войдет в учебники истории как акт агрессии РФ против страны НАТО, - спикер Навроцкого
В Польше назвали атаку дронов актом агрессии России против страны-члена НАТО.
Об этом заявил спикер польского лидера Рафал Лешкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"Вчера многое изменилось. Впервые страну НАТО атаковали таким образом. Прилетело около десятка беспилотников, и несколько из них были сбиты. В результате атаки был разрушен один жилой дом и одна семья потеряла крышу над головой", - отметил он.
"Если рассматривать это в историческом, а не только политическом плане, то эта дата, несомненно, будет зафиксирована в учебниках истории как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, Польши. Это, безусловно, будет глубоко проанализировано, и это, безусловно, будет записано в учебниках истории", - добавил он.
Также Лешкевич отметил, что впервые в истории Организации Североатлантического договора над территорией одной из стран НАТО был сбит БпЛА, причем голландскими пилотами.
"Это важный сигнал для Путина, ведь он показывает, прежде всего, готовность защищать восточный фланг НАТО. Системы сработали, хотя, конечно, сам факт того, что эти беспилотники так свободно залетели в пределы республики, вызывает беспокойство, и фактически до сих пор мы все еще ищем последние беспилотники", - подытожил спикер Навроцкого.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Це був акт саме військової агресії РФ проти країни-члена НАТО. Проти дружньої нам Польщі.
- Марк Савеловіч, я бачив як вам вчора дали по лицю а ви не отреагували.
- Як не відреагував, Моня, а хто впав та зачаівся, Пушкин?
================
У підручники історії вийде акт обосрації країн НАТО при відбитті повітряного нападу на країну НАТО з рахунком 19/4 на користь москалів і потужна відповідь НАТО на напад: "Генсек НАТО находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей"
З такими "діями" можливо там буде написано: "нанесли первый удар по еврогейским фашистам"