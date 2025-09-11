РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 313 31

10 сентября войдет в учебники истории как акт агрессии РФ против страны НАТО, - спикер Навроцкого

В Польше говорят об агрессии РФ против страны НАТО

В Польше назвали атаку дронов актом агрессии России против страны-члена НАТО.

Об этом заявил спикер польского лидера Рафал Лешкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Вчера многое изменилось. Впервые страну НАТО атаковали таким образом. Прилетело около десятка беспилотников, и несколько из них были сбиты. В результате атаки был разрушен один жилой дом и одна семья потеряла крышу над головой", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дроны не отклонились от курса, а были направлены на Польшу намеренно, - Сикорский

"Если рассматривать это в историческом, а не только политическом плане, то эта дата, несомненно, будет зафиксирована в учебниках истории как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, Польши. Это, безусловно, будет глубоко проанализировано, и это, безусловно, будет записано в учебниках истории", - добавил он.

Также Лешкевич отметил, что впервые в истории Организации Североатлантического договора над территорией одной из стран НАТО был сбит БпЛА, причем голландскими пилотами.

"Это важный сигнал для Путина, ведь он показывает, прежде всего, готовность защищать восточный фланг НАТО. Системы сработали, хотя, конечно, сам факт того, что эти беспилотники так свободно залетели в пределы республики, вызывает беспокойство, и фактически до сих пор мы все еще ищем последние беспилотники", - подытожил спикер Навроцкого.

Читайте: Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки российских дронов на Польшу, - Reuters

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также: Китай о вторжении российских дронов в Польшу: Надеемся, что стороны урегулируют "разногласия" путем диалога

Автор: 

Польша (8726) россия (97145) Навроцкий Кароль (57) Шахед (1479)
Топ комментарии
+11
Як би НАТО розбабахало місця виробництва дронів, якими була обстріляна Польща, тоді б він увійшов в історію. А так... поговорили і забули.
11.09.2025 13:11 Ответить
+11
11.09.2025 13:12 Ответить
+8
11.09.2025 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Не кажіть гоп, доки не перескочите
11.09.2025 13:02 Ответить
А 11.09. уже ушло из учебников?
11.09.2025 13:04 Ответить
То буде ваше щастя, коли так. Глядіть, щоб цей "акт" не вимазали з історії наступні акти, далеко для вас гірші.
11.09.2025 13:06 Ответить
Сміливіше кажіть всю правду, панове партнери!
Це був акт саме військової агресії РФ проти країни-члена НАТО. Проти дружньої нам Польщі.
11.09.2025 13:07 Ответить
Ну, агресія була, а де реакція на агресію?
- Марк Савеловіч, я бачив як вам вчора дали по лицю а ви не отреагували.
- Як не відреагував, Моня, а хто впав та зачаівся, Пушкин?
11.09.2025 13:09 Ответить
Якщо це б зробили якісь папуаси з талібану-іділ, вже би їх усе НАТО бомбило, а так обісралось по тихому і пішло далі... ось таке НАТО
11.09.2025 13:10 Ответить
Як би НАТО розбабахало місця виробництва дронів, якими була обстріляна Польща, тоді б він увійшов в історію. А так... поговорили і забули.
11.09.2025 13:11 Ответить
А так... увійде як епізод ганебного приниження всього альянсу.
11.09.2025 14:08 Ответить
11.09.2025 13:12 Ответить
11.09.2025 13:13 Ответить
11.09.2025 13:20 Ответить
це ж ще раніше писав.
11.09.2025 13:24 Ответить
Як шо уважно прочитати 5 статю устава НАТО то ви будите здивовані бо вона ни про що. Точнійш про те шо спасіння потопельника справа рук самого потопельника. Ну моде зтось з чоенів надаст якусь допомогу. Морально-психологичну наприклад. Та памперси великого розміру.
11.09.2025 13:18 Ответить
"Так твориться Історія...". І хтось напише епічний твір, під назвою: "Як "Велике НАТО", витирало ноги", об своїх членів, навіть у випадку агресії по їх території"... Але їм не звикать - точно так само Франція та Великобританія, восени 1939 року, "витерло ноги", об ту саму Польщу...
11.09.2025 13:25 Ответить
11.09.2025 13:14 Ответить
Ну, это я понял, дальше-то что?
11.09.2025 13:17 Ответить
11.09.2025 13:18 Ответить
.. ну,...............і шо? - знову, "пА-любому", винен Бандера та УКРАЇНЦІ?.. як завжди у "гонорових надлюдей"...
11.09.2025 13:18 Ответить
А потім цей "підручник" використають за призначенням
11.09.2025 13:20 Ответить
ля а пафоса сколько... Поляки такой забавный народ
11.09.2025 13:25 Ответить
У підручники історії вийде акт обосрації країн НАТО при відбитті повітряного нападу на країну НАТО з рахунком 19/4 на користь москалів і потужна відповідь НАТО на напад: "Генсек НАТО находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей"
11.09.2025 13:26 Ответить
Яке НАТО? Наташа.
11.09.2025 13:31 Ответить
Краще не треба, чуваки, бо прийдеться тоді в підручниках писати що на акт агресії НАТО відповіло великим нічим, а Європа навіть не обмежила купівлю нафти та газу. Хоча, то для нормальних людей це сором, а для Європи це ок ще з часів першої та другої світової.
11.09.2025 13:43 Ответить
10 вересня-день коли НАТО обісралось
11.09.2025 13:47 Ответить
Ні, не ввійде. Вас чекає багато серйозніших принижень
11.09.2025 13:49 Ответить
Та ви що, прямо так і буде написано?
11.09.2025 14:08 Ответить
"очивістє польскій фацет муві правди ,жи на Польщизну напалі ,курва, пшияцєлі з росії....,для ктурих і ми .поляци пшияцєлі єжелі ходзі о блокуваню граніц Польскей (унії європейскій) з Українов...
11.09.2025 14:26 Ответить
Цікаво підриви складів в Чехії росіянами був проявом любові!??
11.09.2025 15:08 Ответить
Це дивлячись хто буде писати історію.
З такими "діями" можливо там буде написано: "нанесли первый удар по еврогейским фашистам"
11.09.2025 15:14 Ответить
Пукнул в сторону рассеи,и то под одеялом.
11.09.2025 16:15 Ответить
 
 