10 сентября войдет в учебники истории как акт агрессии РФ против страны НАТО, - спикер Навроцкого

В Польше назвали атаку дронов актом агрессии России против страны-члена НАТО.

Об этом заявил спикер польского лидера Рафал Лешкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"Вчера многое изменилось. Впервые страну НАТО атаковали таким образом. Прилетело около десятка беспилотников, и несколько из них были сбиты. В результате атаки был разрушен один жилой дом и одна семья потеряла крышу над головой", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дроны не отклонились от курса, а были направлены на Польшу намеренно, - Сикорский

"Если рассматривать это в историческом, а не только политическом плане, то эта дата, несомненно, будет зафиксирована в учебниках истории как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, Польши. Это, безусловно, будет глубоко проанализировано, и это, безусловно, будет записано в учебниках истории", - добавил он.

Также Лешкевич отметил, что впервые в истории Организации Североатлантического договора над территорией одной из стран НАТО был сбит БпЛА, причем голландскими пилотами.

"Это важный сигнал для Путина, ведь он показывает, прежде всего, готовность защищать восточный фланг НАТО. Системы сработали, хотя, конечно, сам факт того, что эти беспилотники так свободно залетели в пределы республики, вызывает беспокойство, и фактически до сих пор мы все еще ищем последние беспилотники", - подытожил спикер Навроцкого.

Читайте: Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки российских дронов на Польшу, - Reuters

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте также: Китай о вторжении российских дронов в Польшу: Надеемся, что стороны урегулируют "разногласия" путем диалога