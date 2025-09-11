РУС
Заседание Совбеза ООН
Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки российских дронов на Польшу, - Reuters

Великобритания в ООН о депортации украинских детей Россией

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы обращаем внимание мира на эту беспрецедентную атаку российского беспилотника на члена ООН, ЕС и НАТО. Я выступал перед Советом безопасности ООН в прошлом и считаю, что наши аргументы были убедительными", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Топ комментарии
+2
І ЩО? Росія вето, чергове, накладе, на резолюцію...
11.09.2025 12:28 Ответить
+2
тіко врахуйте, шо членами радбезу оон є ********* та бенефеціар цієї війни китай
11.09.2025 12:29 Ответить
+1
цирк млять,знайшли причину зібратися???беззубі пристаркуваті маразматичні клоуни,дивишься на них і розумієшь,що всі оті гарантії,договори,безпека може гарантуватися тільки по формулі сам-собі,після такого повернення ядерки та нейтрального статусу
11.09.2025 12:31 Ответить
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
11.09.2025 12:26 Ответить
І ЩО? Росія вето, чергове, накладе, на резолюцію...
11.09.2025 12:28 Ответить
а що від тих резолюцій??яким чином вони на щось впливають??хоча б один факт вирішення проблеми резолюціями??
11.09.2025 12:33 Ответить
А це взагалі має значення? Всі клали на ці резолюції.
11.09.2025 12:38 Ответить
А я сказав щось "протилежне"?
11.09.2025 12:51 Ответить
тіко врахуйте, шо членами радбезу оон є ********* та бенефеціар цієї війни китай
11.09.2025 12:29 Ответить
цирк млять,знайшли причину зібратися???беззубі пристаркуваті маразматичні клоуни,дивишься на них і розумієшь,що всі оті гарантії,договори,безпека може гарантуватися тільки по формулі сам-собі,після такого повернення ядерки та нейтрального статусу
11.09.2025 12:31 Ответить
Цікаво, що цього разу чекати світу від зборів цих куколдів - стурбованість чи крайню стурбованість?
11.09.2025 12:33 Ответить
Дочекаємося тільки вето.
11.09.2025 12:45 Ответить
І чого вони досягнуть? ***** ж сказав то не ми, а *****стан накладе вето на будь яке рішення.
Вислухають чергові занепокоєння і все
ООН перетворилося у зборище бажаючих язиком попіі''дити
11.09.2025 12:37 Ответить
Всі так зосередилися на Польщі, якось не помічаючи, що дрони були розвідувальні, 12 вересня починаються навчання в РБ, а ще останні кілька днів розвіддрони активно крутяться біля Хмельницької й Рівненської АЕС.
11.09.2025 12:42 Ответить
 
 