Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки российских дронов на Польшу, - Reuters

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

"Мы обращаем внимание мира на эту беспрецедентную атаку российского беспилотника на члена ООН, ЕС и НАТО. Я выступал перед Советом безопасности ООН в прошлом и считаю, что наши аргументы были убедительными", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

