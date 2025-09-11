Совет безопасности ООН проведет заседание из-за атаки российских дронов на Польшу, - Reuters
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы обращаем внимание мира на эту беспрецедентную атаку российского беспилотника на члена ООН, ЕС и НАТО. Я выступал перед Советом безопасности ООН в прошлом и считаю, что наши аргументы были убедительными", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
