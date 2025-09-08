РУС
В ООН зафиксировали рост количества эвакуированных из прифронтовых территорий в Украине

В ООН зафиксировали рост количества эвакуированных

Агентство ООН по делам беженцев зафиксировало в Украине увеличение количества эвакуированных или перемещенных лиц с прифронтовых территорий с середины 2024 года.

Об этом заявила в интервью Укринформу представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы видим, что около 3,7 миллиона до сих пор являются внутренне перемещенными в Украине и около 5,6 миллиона - беженцами, а с середины 2024 года мы наблюдаем также увеличение количества людей, эвакуированных или перемещенных из прифронтовых районов", - говорится в заявлении.

Биллинг уточнила, что 190 тысяч украинцев стали перемещенными лицами из прифронтовых Донецкой, Харьковской, Сумской областей с начала 2025 года.

Сейчас большинство эвакуированных относится к категории наиболее уязвимых слоев населения: пожилых людей, с ограниченной мобильностью или инвалидностью, материально ограниченных, ведь они дольше всего оставались в прифронтовых территориях. Больше всего ВПЛ проживает в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях и столице.

