Перед переговорами РФ и Украины должно наступить прекращение огня, - представитель ЕС в ООН Ламбринидис

Ставрос Ламбринидис

Евросоюз считает, что полное и безусловное прекращение огня лучше всего создаст надлежащие условия для реальных переговоров между РФ и Украиной.

Об этом заявил постоянный представитель Евросоюза при Организации Ставрос Ламбринидис в четверг на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Укрінформ".

"Президент ЕС считает, что полное и безусловное прекращение огня лучше всего создаст надлежащие условия для реальных переговоров. Сейчас, как никогда ранее, членам ООН необходимо усилить давление на Россию, чтобы она прекратила убийства и начала содержательные переговоры", - сказал Ламбринидис.

По его словам, несмотря на разговоры россиян о мире, Москва демонстрирует прямо противоположные намерения, усилив свои атаки против гражданских по всей Украине. На прошлой неделе российские ракеты нанесли серьезный ущерб помещению делегации ЕС в Киеве.

Также читайте: Следующим шагом Путина должно стать немедленное прекращение огня в Украине, - Британия в ООН

А кто этот ООН воспринимает всерьёз, тем более какой-то прибалт (ну объективно). Сделают, как США скажут, а они не смогли (такое уже возможно) или не захотели продавить остановку боевых действий, остальное все сотрясение воздуха без реальной возможности повлиять на что-то.
05.09.2025 02:23 Ответить
У ООН возможности нет. Но она осталась у стран демократического устройства, читай глобального Запада. И этот Запад мог бы реально экономически задавить росию и сделать с ней пшик. Но у него нет силы воли. Пока только страх. Котроый россия тщательно культивирует и на нем играет.
05.09.2025 02:36 Ответить
Да в том и дело,что не факт, что она у них осталась на практике. Есть традиции истьрия, заклятый враг ввиде россии. Но способность проецировать силу по миру, это так же необходимость обвалить уровень жизни для своих граждан, они от этого отвыкли. Британия одно воспоминание своего могущества даже в 20 веке, в Германии долгие годы нету призыва на срочную службу в бундесвер. Франция теряет остатки своих колоний в Африке. А война это очень дорогая история, поэтому когда они собирают с миру по нитке на патриот это действительно делается от безысходности, а не потому что они жадные. Конечно, в какой-то перспективе, они многое могут сделать, но это не значит так же, что их враги будут сидеть на месте в это время
05.09.2025 03:22 Ответить
Люди з такими заявами живуть відірвано від реальності та не мають жодної уяви що відбувається
05.09.2025 07:53 Ответить
 
 