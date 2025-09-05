Перед переговорами РФ и Украины должно наступить прекращение огня, - представитель ЕС в ООН Ламбринидис

Евросоюз считает, что полное и безусловное прекращение огня лучше всего создаст надлежащие условия для реальных переговоров между РФ и Украиной.

Об этом заявил постоянный представитель Евросоюза при Организации Ставрос Ламбринидис в четверг на Генассамблее ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Укрінформ".

"Президент ЕС считает, что полное и безусловное прекращение огня лучше всего создаст надлежащие условия для реальных переговоров. Сейчас, как никогда ранее, членам ООН необходимо усилить давление на Россию, чтобы она прекратила убийства и начала содержательные переговоры", - сказал Ламбринидис.

По его словам, несмотря на разговоры россиян о мире, Москва демонстрирует прямо противоположные намерения, усилив свои атаки против гражданских по всей Украине. На прошлой неделе российские ракеты нанесли серьезный ущерб помещению делегации ЕС в Киеве.

