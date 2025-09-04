Следующим шагом Путина должно стать немедленное прекращение огня в Украине, - Великобритания в ООН

Великобритания подчеркнула в ООН необходимость соблюдения Россией международного права и немедленного, безусловного прекращения огня в Украине, а также вывода всех российских войск с временно оккупированной украинской территории.

Об этом заявила в четверг на заседании Генассамблеи ООН постоянный представитель Соединенного Королевства при Организации посол Барбара Вудворд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию соблюдать международное право, соблюдать Устав ООН",- сказала Вудворд.

Она отметила, что российский диктатор Путин имеет все возможности для того, чтобы остановить войну в Украине сегодня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты, - правительство Великобритании

"Следующие шаги понятны: Путин должен согласиться на немедленное, полное и безусловное прекращение огня и вывести российские войска со всей территории Украины. Украине нужны гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности",- подчеркнула дипломат.

Вудворд напомнила о зверствах россиян на временно оккупированных территориях: систематические задержания гражданских, принудительную депортацию, идеологическую обработку украинских детей, а также не обеспечение доступа к гуманитарной помощи наиболее уязвимым.

Также читайте: Давно настало время для прекращения огня в Украине, - генсек ООН Гутерриш