РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
583 3

Следующим шагом Путина должно стать немедленное прекращение огня в Украине, - Великобритания в ООН

Британия в ООН призвала Россию немедленно прекратить огонь в Украине

Великобритания подчеркнула в ООН необходимость соблюдения Россией международного права и немедленного, безусловного прекращения огня в Украине, а также вывода всех российских войск с временно оккупированной украинской территории.

Об этом заявила в четверг на заседании Генассамблеи ООН постоянный представитель Соединенного Королевства при Организации посол Барбара Вудворд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию соблюдать международное право, соблюдать Устав ООН",- сказала Вудворд.

Она отметила, что российский диктатор Путин имеет все возможности для того, чтобы остановить войну в Украине сегодня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты, - правительство Великобритании

"Следующие шаги понятны: Путин должен согласиться на немедленное, полное и безусловное прекращение огня и вывести российские войска со всей территории Украины. Украине нужны гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности",- подчеркнула дипломат.

Вудворд напомнила о зверствах россиян на временно оккупированных территориях: систематические задержания гражданских, принудительную депортацию, идеологическую обработку украинских детей, а также не обеспечение доступа к гуманитарной помощи наиболее уязвимым.

Также читайте: Давно настало время для прекращения огня в Украине, - генсек ООН Гутерриш

Автор: 

Великобритания (5109) ООН (4234) территориальная целостность (275) война в Украине (5965) прекращения огня (340)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Вже ***** побігло припиняти вогонь бо ООН так сказало. ***** Тампона послав на кукан а ООН для нього тим паче не указ
показать весь комментарий
04.09.2025 19:20 Ответить
Чхав він на ООН, на заклики і на все підряд.

Европа виродилась, вона стала мертва. Конкістадори не закликали а знищили 99% а потім питали решту що вони думають, потім ще раз чхали і просто заставляли вчити іспанську.

А ці нікчеми це взагалі ні про що. Вони не можуть справитись НІ З ЧИМ
показать весь комментарий
04.09.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 19:26 Ответить
 
 