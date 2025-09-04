Следующим шагом Путина должно стать немедленное прекращение огня в Украине, - Великобритания в ООН
Великобритания подчеркнула в ООН необходимость соблюдения Россией международного права и немедленного, безусловного прекращения огня в Украине, а также вывода всех российских войск с временно оккупированной украинской территории.
Об этом заявила в четверг на заседании Генассамблеи ООН постоянный представитель Соединенного Королевства при Организации посол Барбара Вудворд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы призываем Россию соблюдать международное право, соблюдать Устав ООН",- сказала Вудворд.
Она отметила, что российский диктатор Путин имеет все возможности для того, чтобы остановить войну в Украине сегодня.
"Следующие шаги понятны: Путин должен согласиться на немедленное, полное и безусловное прекращение огня и вывести российские войска со всей территории Украины. Украине нужны гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности",- подчеркнула дипломат.
Вудворд напомнила о зверствах россиян на временно оккупированных территориях: систематические задержания гражданских, принудительную депортацию, идеологическую обработку украинских детей, а также не обеспечение доступа к гуманитарной помощи наиболее уязвимым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Европа виродилась, вона стала мертва. Конкістадори не закликали а знищили 99% а потім питали решту що вони думають, потім ще раз чхали і просто заставляли вчити іспанську.
А ці нікчеми це взагалі ні про що. Вони не можуть справитись НІ З ЧИМ