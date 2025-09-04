Наступним кроком Путіна має стати негайне припинення вогню в Україні, - Британія в ООН

Велика Британія наголосила в ООН на необхідності дотримання Росією міжнародного права та негайного, безумовного припинення вогню в Україні, а також виведення всіх російських військ з тимчасово окупованої української території.

Про це заявила в четвер на засіданні Генасамблеї ООН постійна представниця Сполученого Королівства при Організації посол Барбара Вудворд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися міжнародного права, дотримуватися Статуту ООН",- сказала Вудворд.

Вона зауважила, що російський диктатор Путін має всі можливості для того, щоб зупинити війну в Україні сьогодні.

"Наступні кроки зрозумілі: Путін повинен погодитися на негайне, повне та безумовне припинення вогню та вивести російські війська з усієї території України. Україні потрібні гарантії безпеки для захисту свого суверенітету й територіальної цілісності",- наголосила дипломатка.

Вудворд нагадала про звірства росіян на тимчасово окупованих територіях: систематичні затримання цивільних, примусову депортацію, ідеологічну обробку українських дітей, а також незабезпечення доступу до гуманітарної допомоги найбільш вразливим громадянам.

