Давно настав час для припинення вогню в Україні, - генсек ООН Гутерріш
Припинення вогню має привести до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні.
Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок у виступі перед лідерами держав ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН", - зазначив Гутерріш.
Він також вкотре наголосив на необхідності негайного і постійного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.
"Від Судану до М’янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів... ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир", - додав генсек.
За його словами, Шанхайська організація співробітництва має "унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви ж ООН, що дає притулок країні-агресору та вона ще й головує у
Вашому нікчемному ООН!
Халва, халва, халва, а в роті, як насрано!!
Все життя думала, що Брєжнєв був тупим маразматиком..а ні, враховуючи біографію Брєжнєва, всі його поранення - та він ще норм дядьком був..а зараз світом правлять старечий маразм, альцгеймер, аспергера..
Доречі, до Києва приїжджав - родіну мать откривати.
А Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Кто там про Гаагу говорил?
Этот мир сошел с ума, всерьез и надолго.