УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10257 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 427 28

Давно настав час для припинення вогню в Україні, - генсек ООН Гутерріш

Антоніу Гутерріш

Припинення вогню має привести до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок у виступі перед лідерами держав ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН", - зазначив Гутерріш.

Він також вкотре наголосив на необхідності негайного і постійного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.

"Від Судану до М’янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів... ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир", - додав генсек.

За його словами, Шанхайська організація співробітництва має "унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього".

Автор: 

Гутерріш Антоніу (408) припинення вогню (338)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Так припеніть його!
Ви ж ООН, що дає притулок країні-агресору та вона ще й головує у
Вашому нікчемному ООН!
показати весь коментар
02.09.2025 08:12 Відповісти
+8
Піду поригаю.
показати весь коментар
02.09.2025 08:14 Відповісти
+8
Да ти що!!!

Все життя думала, що Брєжнєв був тупим маразматиком..а ні, враховуючи біографію Брєжнєва, всі його поранення - та він ще норм дядьком був..а зараз світом правлять старечий маразм, альцгеймер, аспергера..

Доречі, до Києва приїжджав - родіну мать откривати.
показати весь коментар
02.09.2025 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так припеніть його!
Ви ж ООН, що дає притулок країні-агресору та вона ще й головує у
Вашому нікчемному ООН!
показати весь коментар
02.09.2025 08:12 Відповісти
Ще один дід, з послідовників отого білого братства заробітчан у дурнів!!
Халва, халва, халва, а в роті, як насрано!!
показати весь коментар
02.09.2025 09:17 Відповісти
Піду поригаю.
показати весь коментар
02.09.2025 08:14 Відповісти
Да ти що!!!

Все життя думала, що Брєжнєв був тупим маразматиком..а ні, враховуючи біографію Брєжнєва, всі його поранення - та він ще норм дядьком був..а зараз світом правлять старечий маразм, альцгеймер, аспергера..

Доречі, до Києва приїжджав - родіну мать откривати.
показати весь коментар
02.09.2025 08:19 Відповісти
Старий блазень.
показати весь коментар
02.09.2025 08:20 Відповісти
Ось Зла сформирована и кто там соучастник?

А Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Кто там про Гаагу говорил?

Этот мир сошел с ума, всерьез и надолго.
показати весь коментар
02.09.2025 08:20 Відповісти
Доброго ранку, пане Гутерріш! Як спалось?
показати весь коментар
02.09.2025 08:23 Відповісти
О ні...тільки не гуттеріш зранку..
показати весь коментар
02.09.2025 08:26 Відповісти
Який же він гутаперчевий зі своїми нікчемними заявами!
показати весь коментар
02.09.2025 08:34 Відповісти
Давно сидимо! - Гутерріш
показати весь коментар
02.09.2025 08:34 Відповісти
Дідок прокинувася, потягнувся і згадав, що мав зробити щось дуже-дуже важливе )
показати весь коментар
02.09.2025 08:42 Відповісти
Дерзкий
показати весь коментар
02.09.2025 08:47 Відповісти
Посиділи, побалакали, напились і розійшлись. Практичний результат від сходняка? А, гейтерріш?
показати весь коментар
02.09.2025 08:49 Відповісти
Прожтрання наших- платників податків грошей, единий результат та ціль.
показати весь коментар
02.09.2025 10:22 Відповісти
оон - притулок для старих та не дуже маразматиків... 3,5 років вони робили вигляд, що те, що відбувається в Україні то таке..., а тут зненацька настав час... чого б це...
показати весь коментар
02.09.2025 08:58 Відповісти
Ще й дуже добре оплачуваних маразматиків, в тому числі за наш із вами рахунок!
показати весь коментар
02.09.2025 09:04 Відповісти
О, диви жертва економічної кризи *****, т.т. 25.02.2022, до прикладу, був саме час бомбити Україну, а теперь ось і час припинити..яка огідна ті брехлива пика, разом з усім оон
показати весь коментар
02.09.2025 08:59 Відповісти
гомосек ООН Гутереш
показати весь коментар
02.09.2025 09:02 Відповісти
Вас трахают, а вы подмахиваете.
показати весь коментар
02.09.2025 09:03 Відповісти
як у воду перданув, капітан очевидність....
показати весь коментар
02.09.2025 09:07 Відповісти
Деякі люди виховані на казочках про справедливість так ніколи і не дорослішають адже реальне життя воно ніколи не було справедливе. Кожен день люди вбивають мільйони курочок щоб поїсти м'ясця, але в глобальному розумінні це не справедливо по відношенню до курочок. Тому більшість хоче замкнутися в своєму обмеженому світі, який буде добре вписуватись у їх сформований світогляд, саме через стикання таких обмежених світів і відбуваються війни. І саме гірше це коли обмежені люди отримують владу. Думаю більшість тут зі мною буде не згодна, але все рівно скажу що пан Трамп на мою думку висловлює(сам чи йому доносять) набагато більш широкий світогляд ніж переважна більшість світових лідорів.
показати весь коментар
02.09.2025 09:16 Відповісти
Ваше існування це використання поневолених речей - вам має бути встидно рабовласнику кхм . Я вирішив вашу аналогію з курочками розвинути по максимуму - "Свободу електронам - електрони не маю бути живцем поглинуті шоб існували ті гребанні нейтрони і їх задовбало як білка в колесі бігати навколо атомів ". До речі якшо хтось сильніший за вас забере ваше майно ви не біжіть в поліцію - ні в якому разі бо , бо та людина мала повне право те зробити бо вона сильніша і відповідно сповідує світогляд кого ви там надрукували .
показати весь коментар
02.09.2025 10:40 Відповісти
Старий, Тупий, Маразматик. Який очолює організацію, якої по суті своїй, не існує - кіно і німці!(
показати весь коментар
02.09.2025 09:27 Відповісти
сопли пошли, настав час пердунам пердеть,
показати весь коментар
02.09.2025 10:04 Відповісти
Я міг би бути Генсеком ООНи легко. У мене IQ вище ніж у цього..... але немає зв'язків щоб пролізти туди.
показати весь коментар
02.09.2025 10:20 Відповісти
З кремлівської будки витягли гутерішку...і підняли вікі...
показати весь коментар
02.09.2025 10:35 Відповісти
 
 