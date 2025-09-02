Давно настав час для припинення вогню в Україні, - генсек ООН Гутерріш

Припинення вогню має привести до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні.

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок у виступі перед лідерами держав ШОС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру - відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН", - зазначив Гутерріш.

Він також вкотре наголосив на необхідності негайного і постійного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.

"Від Судану до М’янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів... ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир", - додав генсек.

За його словами, Шанхайська організація співробітництва має "унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього".