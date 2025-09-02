Давно настало время для прекращения огня в Украине, - генсек ООН Гутерриш

Прекращение огня должно привести к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник в выступлении перед лидерами государств ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - отметил Гутерриш.

Он также в очередной раз подчеркнул необходимость немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и беспрепятственного доступа палестинского населения к гуманитарной помощи.

"От Судана до Мьянмы, Сахеля, Афганистана и других регионов... мы должны защищать гражданское население, способствовать диалогу и обеспечивать мир", - добавил генсек.

По его словам, Шанхайская организация сотрудничества имеет "уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего".