Давно настало время для прекращения огня в Украине, - генсек ООН Гутерриш
Прекращение огня должно привести к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине.
Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник в выступлении перед лидерами государств ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - отметил Гутерриш.
Он также в очередной раз подчеркнул необходимость немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и беспрепятственного доступа палестинского населения к гуманитарной помощи.
"От Судана до Мьянмы, Сахеля, Афганистана и других регионов... мы должны защищать гражданское население, способствовать диалогу и обеспечивать мир", - добавил генсек.
По его словам, Шанхайская организация сотрудничества имеет "уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего".
Ви ж ООН, що дає притулок країні-агресору та вона ще й головує у
Вашому нікчемному ООН!
Халва, халва, халва, а в роті, як насрано!!
Все життя думала, що Брєжнєв був тупим маразматиком..а ні, враховуючи біографію Брєжнєва, всі його поранення - та він ще норм дядьком був..а зараз світом правлять старечий маразм, альцгеймер, аспергера..
Доречі, до Києва приїжджав - родіну мать откривати.
А Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Кто там про Гаагу говорил?
Этот мир сошел с ума, всерьез и надолго.