Давно настало время для прекращения огня в Украине, - генсек ООН Гутерриш

Антониу Гутерриш

Прекращение огня должно привести к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине.

Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник в выступлении перед лидерами государств ШОС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - отметил Гутерриш.

Он также в очередной раз подчеркнул необходимость немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и беспрепятственного доступа палестинского населения к гуманитарной помощи.

"От Судана до Мьянмы, Сахеля, Афганистана и других регионов... мы должны защищать гражданское население, способствовать диалогу и обеспечивать мир", - добавил генсек.

По его словам, Шанхайская организация сотрудничества имеет "уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего".

Топ комментарии
+14
Так припеніть його!
Ви ж ООН, що дає притулок країні-агресору та вона ще й головує у
Вашому нікчемному ООН!
02.09.2025 08:12 Ответить
+10
Піду поригаю.
02.09.2025 08:14 Ответить
+9
Да ти що!!!

Все життя думала, що Брєжнєв був тупим маразматиком..а ні, враховуючи біографію Брєжнєва, всі його поранення - та він ще норм дядьком був..а зараз світом правлять старечий маразм, альцгеймер, аспергера..

Доречі, до Києва приїжджав - родіну мать откривати.
02.09.2025 08:19 Ответить
Так припеніть його!
Ви ж ООН, що дає притулок країні-агресору та вона ще й головує у
Вашому нікчемному ООН!
02.09.2025 08:12 Ответить
Ще один дід, з послідовників отого білого братства заробітчан у дурнів!!
Халва, халва, халва, а в роті, як насрано!!
02.09.2025 09:17 Ответить
Піду поригаю.
02.09.2025 08:14 Ответить
Да ти що!!!

Все життя думала, що Брєжнєв був тупим маразматиком..а ні, враховуючи біографію Брєжнєва, всі його поранення - та він ще норм дядьком був..а зараз світом правлять старечий маразм, альцгеймер, аспергера..

Доречі, до Києва приїжджав - родіну мать откривати.
02.09.2025 08:19 Ответить
Старий блазень.
02.09.2025 08:20 Ответить
Ось Зла сформирована и кто там соучастник?

А Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Кто там про Гаагу говорил?

Этот мир сошел с ума, всерьез и надолго.
02.09.2025 08:20 Ответить
Доброго ранку, пане Гутерріш! Як спалось?
02.09.2025 08:23 Ответить
О ні...тільки не гуттеріш зранку..
02.09.2025 08:26 Ответить
Який же він гутаперчевий зі своїми нікчемними заявами!
02.09.2025 08:34 Ответить
Давно сидимо! - Гутерріш
02.09.2025 08:34 Ответить
Дідок прокинувася, потягнувся і згадав, що мав зробити щось дуже-дуже важливе )
02.09.2025 08:42 Ответить
Дерзкий
02.09.2025 08:47 Ответить
Посиділи, побалакали, напились і розійшлись. Практичний результат від сходняка? А, гейтерріш?
02.09.2025 08:49 Ответить
Прожтрання наших- платників податків грошей, единий результат та ціль.
02.09.2025 10:22 Ответить
оон - притулок для старих та не дуже маразматиків... 3,5 років вони робили вигляд, що те, що відбувається в Україні то таке..., а тут зненацька настав час... чого б це...
02.09.2025 08:58 Ответить
Ще й дуже добре оплачуваних маразматиків, в тому числі за наш із вами рахунок!
02.09.2025 09:04 Ответить
О, диви жертва економічної кризи *****, т.т. 25.02.2022, до прикладу, був саме час бомбити Україну, а теперь ось і час припинити..яка огідна ті брехлива пика, разом з усім оон
02.09.2025 08:59 Ответить
гомосек ООН Гутереш
02.09.2025 09:02 Ответить
Вас трахают, а вы подмахиваете.
02.09.2025 09:03 Ответить
як у воду перданув, капітан очевидність....
02.09.2025 09:07 Ответить
Деякі люди виховані на казочках про справедливість так ніколи і не дорослішають адже реальне життя воно ніколи не було справедливе. Кожен день люди вбивають мільйони курочок щоб поїсти м'ясця, але в глобальному розумінні це не справедливо по відношенню до курочок. Тому більшість хоче замкнутися в своєму обмеженому світі, який буде добре вписуватись у їх сформований світогляд, саме через стикання таких обмежених світів і відбуваються війни. І саме гірше це коли обмежені люди отримують владу. Думаю більшість тут зі мною буде не згодна, але все рівно скажу що пан Трамп на мою думку висловлює(сам чи йому доносять) набагато більш широкий світогляд ніж переважна більшість світових лідорів.
02.09.2025 09:16 Ответить
Ваше існування це використання поневолених речей - вам має бути встидно рабовласнику кхм . Я вирішив вашу аналогію з курочками розвинути по максимуму - "Свободу електронам - електрони не маю бути живцем поглинуті шоб існували ті гребанні нейтрони і їх задовбало як білка в колесі бігати навколо атомів ". До речі якшо хтось сильніший за вас забере ваше майно ви не біжіть в поліцію - ні в якому разі бо , бо та людина мала повне право те зробити бо вона сильніша і відповідно сповідує світогляд кого ви там надрукували .
показать весь комментарий
02.09.2025 10:40 Ответить
Старий, Тупий, Маразматик. Який очолює організацію, якої по суті своїй, не існує - кіно і німці!(
02.09.2025 09:27 Ответить
сопли пошли, настав час пердунам пердеть,
02.09.2025 10:04 Ответить
Я міг би бути Генсеком ООНи легко. У мене IQ вище ніж у цього..... але немає зв'язків щоб пролізти туди.
02.09.2025 10:20 Ответить
Аналогічно..тут в депутати по чесному фіг пройдеш..треба хочаб безкутою бути
02.09.2025 11:27 Ответить
З кремлівської будки витягли гутерішку...і підняли вікі...
02.09.2025 10:35 Ответить
Потужно. Ще років 10 позаявляйте.
02.09.2025 11:08 Ответить
Та ти що? А ми і не знали...
02.09.2025 11:28 Ответить
Давно настав час, що би вигнати нацистську россію з ООН.
02.09.2025 11:37 Ответить
Та ти шо? Давно настав час припинити вогонь?Що ж ти зробив для цього?Чи може реформу ООН запровадив?Чи поставив питання про законність знаходження па-раші в ООН?
02.09.2025 11:41 Ответить
Сьогодні ночером поспимо??? Чи знову ракетами іпашити будуть?
02.09.2025 11:48 Ответить
 
 