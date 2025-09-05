Перед переговорами РФ та України має настати припинення вогню, - представник ЄС в ООН Ламбрінідіс

Євросоюз вважає що повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів між РФ та Україною.

Про це заявив постійний представник Євросоюзу при Організації Ставрос Ламбрінідіс у четвер на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президент ЄС вважає, що повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів. Зараз, як ніколи раніше, членам ООН необхідно посилити тиск на Росію, щоби вона припинила вбивства та розпочала змістовні переговори", - сказав Ламбрінідіс.

За його словами, попри балачки росіян про мир, Москва демонструє прямо протилежні наміри, посиливши свої атаки проти цивільних по всій Україні. Минулого тижня російські ракети завдали серйозної шкоди приміщенню делегації ЄС у Києві.

Також читайте: Наступним кроком Путіна має стати негайне припинення вогню в Україні, - Британія в ООН