Перед переговорами РФ та України має настати припинення вогню, - представник ЄС в ООН Ламбрінідіс

Ставрос Ламбрінідіс

Євросоюз вважає що повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів між РФ та Україною.

Про це заявив постійний представник Євросоюзу при Організації Ставрос Ламбрінідіс у четвер на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Президент ЄС вважає, що повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів. Зараз, як ніколи раніше, членам ООН необхідно посилити тиск на Росію, щоби вона припинила вбивства та розпочала змістовні переговори", - сказав Ламбрінідіс.

За його словами, попри балачки росіян про мир, Москва демонструє прямо протилежні наміри, посиливши свої атаки проти цивільних по всій Україні. Минулого тижня російські ракети завдали серйозної шкоди приміщенню делегації ЄС у Києві.

Також читайте: Наступним кроком Путіна має стати негайне припинення вогню в Україні, - Британія в ООН

А кто этот ООН воспринимает всерьёз, тем более какой-то прибалт (ну объективно). Сделают, как США скажут, а они не смогли (такое уже возможно) или не захотели продавить остановку боевых действий, остальное все сотрясение воздуха без реальной возможности повлиять на что-то.
05.09.2025 02:23
У ООН возможности нет. Но она осталась у стран демократического устройства, читай глобального Запада. И этот Запад мог бы реально экономически задавить росию и сделать с ней пшик. Но у него нет силы воли. Пока только страх. Котроый россия тщательно культивирует и на нем играет.
05.09.2025 02:36
Да в том и дело,что не факт, что она у них осталась на практике. Есть традиции истьрия, заклятый враг ввиде россии. Но способность проецировать силу по миру, это так же необходимость обвалить уровень жизни для своих граждан, они от этого отвыкли. Британия одно воспоминание своего могущества даже в 20 веке, в Германии долгие годы нету призыва на срочную службу в бундесвер. Франция теряет остатки своих колоний в Африке. А война это очень дорогая история, поэтому когда они собирают с миру по нитке на патриот это действительно делается от безысходности, а не потому что они жадные. Конечно, в какой-то перспективе, они многое могут сделать, но это не значит так же, что их враги будут сидеть на месте в это время
05.09.2025 03:22
 
 