В ООН зафіксували зростання кількості евакуйованих з прифронтових територій в Україні
Агентство ООН у справах біженців зафіксувало в Україні збільшення кількості евакуйованих або переміщених осіб з прифронтових територій із середини 2024 року.
Про це заявила в інтервʼю Укрінформу представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми бачимо, що близько 3,7 мільйона досі є внутрішньо переміщеними в Україні та близько 5,6 мільйона – біженцями, а з середини 2024 року ми спостерігаємо також збільшення кількості людей, евакуйованих або переміщених з прифронтових районів", – йдеться у заяві.
Біллінг уточнила, що 190 тисяч українців стали переміщеними особами з прифронтових Донецької, Харківської, Сумської областей з початку 2025 року.
Зараз більшість евакуйованих належить до категорії найбільш вразливих верств населення: людей похилого віку, з обмеженою мобільністю або інвалідністю, матеріально обмежених, адже вони найдовше залишалися в прифронтових територіях. Найбільше ВПО проживає в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях та столиці.
