В ООН зафіксували зростання кількості евакуйованих з прифронтових територій в Україні

Агентство ООН у справах біженців зафіксувало в Україні збільшення кількості евакуйованих або переміщених осіб з прифронтових територій із середини 2024 року.

Про це заявила в інтервʼю Укрінформу представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми бачимо, що близько 3,7 мільйона досі є внутрішньо переміщеними в Україні та близько 5,6 мільйона – біженцями, а з середини 2024 року ми спостерігаємо також збільшення кількості людей, евакуйованих або переміщених з прифронтових районів", – йдеться у заяві.

Біллінг уточнила, що 190 тисяч українців стали переміщеними особами з прифронтових Донецької, Харківської, Сумської областей з початку 2025 року.

Зараз більшість евакуйованих належить до категорії найбільш вразливих верств населення: людей похилого віку, з обмеженою мобільністю або інвалідністю, матеріально обмежених, адже вони найдовше залишалися в прифронтових територіях. Найбільше ВПО проживає в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях та столиці.

Також читайте: Перед переговорами РФ та України має настати припинення вогню, - представник ЄС в ООН Ламбрінідіс