Рада безпеки ООН проведе засідання через атаку російських дронів на Польщу, - Reuters
Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через порушення польського повітряного простору російськими дронами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми звертаємо увагу світу на цю безпрецедентну атаку російського безпілотника на члена ООН, ЄС та НАТО. Я виступав перед Радою безпеки ООН у минулому і вважаю, що наші аргументи були переконливими", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вислухають чергові занепокоєння і все
ООН перетворилося у зборище бажаючих язиком попіі''дити