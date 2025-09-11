УКР
Засідання Радбезу ООН
481 11

Рада безпеки ООН проведе засідання через атаку російських дронів на Польщу, - Reuters

Британія в ООН про депортацію українських дітей росією

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через порушення польського повітряного простору російськими дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми звертаємо увагу світу на цю безпрецедентну атаку російського безпілотника на члена ООН, ЄС та НАТО. Я виступав перед Радою безпеки ООН у минулому і вважаю, що наші аргументи були переконливими", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

ООН (3432) Польща (8876) дрони (5489)
Топ коментарі
+2
І ЩО? Росія вето, чергове, накладе, на резолюцію...
показати весь коментар
11.09.2025 12:28 Відповісти
+2
тіко врахуйте, шо членами радбезу оон є ********* та бенефеціар цієї війни китай
показати весь коментар
11.09.2025 12:29 Відповісти
+1
цирк млять,знайшли причину зібратися???беззубі пристаркуваті маразматичні клоуни,дивишься на них і розумієшь,що всі оті гарантії,договори,безпека може гарантуватися тільки по формулі сам-собі,після такого повернення ядерки та нейтрального статусу
показати весь коментар
11.09.2025 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показати весь коментар
11.09.2025 12:26 Відповісти
а що від тих резолюцій??яким чином вони на щось впливають??хоча б один факт вирішення проблеми резолюціями??
показати весь коментар
11.09.2025 12:33 Відповісти
А це взагалі має значення? Всі клали на ці резолюції.
показати весь коментар
11.09.2025 12:38 Відповісти
А я сказав щось "протилежне"?
показати весь коментар
11.09.2025 12:51 Відповісти
Цікаво, що цього разу чекати світу від зборів цих куколдів - стурбованість чи крайню стурбованість?
показати весь коментар
11.09.2025 12:33 Відповісти
Дочекаємося тільки вето.
показати весь коментар
11.09.2025 12:45 Відповісти
І чого вони досягнуть? ***** ж сказав то не ми, а *****стан накладе вето на будь яке рішення.
Вислухають чергові занепокоєння і все
ООН перетворилося у зборище бажаючих язиком попіі''дити
показати весь коментар
11.09.2025 12:37 Відповісти
Всі так зосередилися на Польщі, якось не помічаючи, що дрони були розвідувальні, 12 вересня починаються навчання в РБ, а ще останні кілька днів розвіддрони активно крутяться біля Хмельницької й Рівненської АЕС.
показати весь коментар
11.09.2025 12:42 Відповісти
 
 