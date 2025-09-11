УКР
10 вересня увійде в підручники історії як акт агресії РФ проти країни НАТО, - речник Навроцького

У Польщі кажуть про агресію РФ проти країни НАТО

У Польщі назвали атаку дронів актом агресії Росії проти країни-члена НАТО.

Про це заявив речник польського лідера Рафал Лешкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Вчора багато що змінилося. Вперше країну НАТО атакували таким чином. Прилетіло близько десятка безпілотників, і кілька з них було збито. Внаслідок атаки було зруйновано один житловий будинок і одна сім'я втратила дах над головою", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони не відхилилися від курсу, а були спрямовані на Польщу навмисно, - Сікорський

"Якщо розглядати це в історичному, а не лише політичному плані, то ця дата, безсумнівно, буде зафіксована в підручниках історії як акт агресії Російської Федерації проти однієї з країн НАТО, Польщі. Це, безумовно, буде глибоко проаналізовано, і це, безумовно, буде записано в підручниках історії", - додав він.

Також Лешкевич зауважив, що вперше в історії Організації Північноатлантичного договору над територією однієї з країн НАТО було збито БпЛА, причому голландськими пілотами.

"Це важливий сигнал для Путіна, адже він показує, перш за все, готовність захищати східний фланг НАТО. Системи спрацювали, хоча, звичайно, сам факт того, що ці безпілотники так вільно залетіли в межі республіки, викликає занепокоєння, і фактично до сьогодні ми все ще шукаємо останні безпілотники", - підсумував речник Навроцького.

Читайте: Рада безпеки ООН проведе засідання через атаку російських дронів на Польщу, - Reuters

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте також: Китай про вторгнення російських дронів до Польщі: Сподіваємося, що сторони врегулюють "розбіжності" шляхом діалогу

Автор: 

Польща (8876) росія (67646) Навроцький Кароль (57) Шахед (1484)
+10
показати весь коментар
11.09.2025 13:12 Відповісти
+9
Як би НАТО розбабахало місця виробництва дронів, якими була обстріляна Польща, тоді б він увійшов в історію. А так... поговорили і забули.
показати весь коментар
11.09.2025 13:11 Відповісти
+6
показати весь коментар
11.09.2025 13:13 Відповісти
Не кажіть гоп, доки не перескочите
показати весь коментар
11.09.2025 13:02 Відповісти
А 11.09. уже ушло из учебников?
показати весь коментар
11.09.2025 13:04 Відповісти
То буде ваше щастя, коли так. Глядіть, щоб цей "акт" не вимазали з історії наступні акти, далеко для вас гірші.
показати весь коментар
11.09.2025 13:06 Відповісти
Сміливіше кажіть всю правду, панове партнери!
Це був акт саме військової агресії РФ проти країни-члена НАТО. Проти дружньої нам Польщі.
показати весь коментар
11.09.2025 13:07 Відповісти
Ну, агресія була, а де реакція на агресію?
- Марк Савеловіч, я бачив як вам вчора дали по лицю а ви не отреагували.
- Як не відреагував, Моня, а хто впав та зачаівся, Пушкин?
показати весь коментар
11.09.2025 13:09 Відповісти
Якщо це б зробили якісь папуаси з талібану-іділ, вже би їх усе НАТО бомбило, а так обісралось по тихому і пішло далі... ось таке НАТО
показати весь коментар
11.09.2025 13:10 Відповісти
Як би НАТО розбабахало місця виробництва дронів, якими була обстріляна Польща, тоді б він увійшов в історію. А так... поговорили і забули.
показати весь коментар
11.09.2025 13:11 Відповісти
А так... увійде як епізод ганебного приниження всього альянсу.
показати весь коментар
11.09.2025 14:08 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 13:12 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 13:13 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 13:20 Відповісти
це ж ще раніше писав.
показати весь коментар
11.09.2025 13:24 Відповісти
Як шо уважно прочитати 5 статю устава НАТО то ви будите здивовані бо вона ни про що. Точнійш про те шо спасіння потопельника справа рук самого потопельника. Ну моде зтось з чоенів надаст якусь допомогу. Морально-психологичну наприклад. Та памперси великого розміру.
показати весь коментар
11.09.2025 13:18 Відповісти
"Так твориться Історія...". І хтось напише епічний твір, під назвою: "Як "Велике НАТО", витирало ноги", об своїх членів, навіть у випадку агресії по їх території"... Але їм не звикать - точно так само Франція та Великобританія, восени 1939 року, "витерло ноги", об ту саму Польщу...
показати весь коментар
11.09.2025 13:25 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 13:14 Відповісти
Ну, это я понял, дальше-то что?
показати весь коментар
11.09.2025 13:17 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 13:18 Відповісти
.. ну,...............і шо? - знову, "пА-любому", винен Бандера та УКРАЇНЦІ?.. як завжди у "гонорових надлюдей"...
показати весь коментар
11.09.2025 13:18 Відповісти
А потім цей "підручник" використають за призначенням
показати весь коментар
11.09.2025 13:20 Відповісти
ля а пафоса сколько... Поляки такой забавный народ
показати весь коментар
11.09.2025 13:25 Відповісти
У підручники історії вийде акт обосрації країн НАТО при відбитті повітряного нападу на країну НАТО з рахунком 19/4 на користь москалів і потужна відповідь НАТО на напад: "Генсек НАТО находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей"
показати весь коментар
11.09.2025 13:26 Відповісти
Яке НАТО? Наташа.
показати весь коментар
11.09.2025 13:31 Відповісти
Краще не треба, чуваки, бо прийдеться тоді в підручниках писати що на акт агресії НАТО відповіло великим нічим, а Європа навіть не обмежила купівлю нафти та газу. Хоча, то для нормальних людей це сором, а для Європи це ок ще з часів першої та другої світової.
показати весь коментар
11.09.2025 13:43 Відповісти
10 вересня-день коли НАТО обісралось
показати весь коментар
11.09.2025 13:47 Відповісти
Ні, не ввійде. Вас чекає багато серйозніших принижень
показати весь коментар
11.09.2025 13:49 Відповісти
Та ви що, прямо так і буде написано?
показати весь коментар
11.09.2025 14:08 Відповісти
"очивістє польскій фацет муві правди ,жи на Польщизну напалі ,курва, пшияцєлі з росії....,для ктурих і ми .поляци пшияцєлі єжелі ходзі о блокуваню граніц Польскей (унії європейскій) з Українов...
показати весь коментар
11.09.2025 14:26 Відповісти
Цікаво підриви складів в Чехії росіянами був проявом любові!??
показати весь коментар
11.09.2025 15:08 Відповісти
Це дивлячись хто буде писати історію.
З такими "діями" можливо там буде написано: "нанесли первый удар по еврогейским фашистам"
показати весь коментар
11.09.2025 15:14 Відповісти
 
 