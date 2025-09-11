10 вересня увійде в підручники історії як акт агресії РФ проти країни НАТО, - речник Навроцького

У Польщі назвали атаку дронів актом агресії Росії проти країни-члена НАТО.

Про це заявив речник польського лідера Рафал Лешкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

"Вчора багато що змінилося. Вперше країну НАТО атакували таким чином. Прилетіло близько десятка безпілотників, і кілька з них було збито. Внаслідок атаки було зруйновано один житловий будинок і одна сім'я втратила дах над головою", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські дрони не відхилилися від курсу, а були спрямовані на Польщу навмисно, - Сікорський

"Якщо розглядати це в історичному, а не лише політичному плані, то ця дата, безсумнівно, буде зафіксована в підручниках історії як акт агресії Російської Федерації проти однієї з країн НАТО, Польщі. Це, безумовно, буде глибоко проаналізовано, і це, безумовно, буде записано в підручниках історії", - додав він.

Також Лешкевич зауважив, що вперше в історії Організації Північноатлантичного договору над територією однієї з країн НАТО було збито БпЛА, причому голландськими пілотами.

"Це важливий сигнал для Путіна, адже він показує, перш за все, готовність захищати східний фланг НАТО. Системи спрацювали, хоча, звичайно, сам факт того, що ці безпілотники так вільно залетіли в межі республіки, викликає занепокоєння, і фактично до сьогодні ми все ще шукаємо останні безпілотники", - підсумував речник Навроцького.

Читайте: Рада безпеки ООН проведе засідання через атаку російських дронів на Польщу, - Reuters

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте також: Китай про вторгнення російських дронів до Польщі: Сподіваємося, що сторони врегулюють "розбіжності" шляхом діалогу