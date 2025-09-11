Китай про вторгнення російських дронів до Польщі: Сподіваємося, що сторони врегулюють "розбіжності" шляхом діалогу

У Китаї відреагували на заліт російських дронів у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, закликавши до "врегулювання розбіжностей" шляхом діалогу та консультацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу.

"Китай сподівається, що зацікавлені сторони належним чином врегулюють розбіжності, що виникли, шляхом діалогу та консультацій", - зазначив Лінь.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.