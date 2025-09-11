УКР
Шахеди залетіли в Польщу
1 251 17

Китай про вторгнення російських дронів до Польщі: Сподіваємося, що сторони врегулюють "розбіжності" шляхом діалогу

У Китаї відреагували на заліт російських дронів у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, закликавши до "врегулювання розбіжностей" шляхом діалогу та консультацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу.

"Китай сподівається, що зацікавлені сторони належним чином врегулюють розбіжності, що виникли, шляхом діалогу та консультацій", - зазначив Лінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уздовж кордонів з Білоруссю та Україною: на сході Польщі обмежено повітряний рух. КАРТА

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Топ коментарі
+11
Які ще "розбіжності" нахєр? Пряма атака на чужу територію - це "розбіжності"?
показати весь коментар
11.09.2025 12:30 Відповісти
+8
топ-левел вузькоокого блюзнірства
показати весь коментар
11.09.2025 12:31 Відповісти
+8
У жовторилих одна і така сама платівка для всіх у світі!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 12:31 Відповісти
Ого ,китай знаходиться х..й зна де,а ЄС починає строїти як маленьких , нічого собі ,Захід доцяцькався ...
показати весь коментар
11.09.2025 12:31 Відповісти
як би практично все інтелектуальне виробництво знаходилося у вузькооких,ви б теж прогиналися,жадібність та жага поживи залишають свої посліди на політиці
показати весь коментар
11.09.2025 12:39 Відповісти
У жовторилих одна і така сама платівка для всіх у світі!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 12:31 Відповісти
Виродки косоокі.
показати весь коментар
11.09.2025 12:34 Відповісти
пустопорожнє блюзнірство
показати весь коментар
11.09.2025 12:35 Відповісти
Заткнить свою пельку пацюки жовторилі. Гніди ліцемерні.
показати весь коментар
11.09.2025 12:36 Відповісти
Розбіжність Сподіваюсь Китай вирішить розбіжності із Тайванем шляхом передачі останнім наприклад регіону Фуцзянь. Як сказала одна стара кляча: дєбіли б...дь.
показати весь коментар
11.09.2025 12:36 Відповісти
Знову "обидві сторони" винуваті. Ну чого ви ще чекаєте від дикунів. Заходу потрібно вже протерти очі і відростити яйця якщо не хочуть побачити в себе під вікнами рашистські і китайські танки
показати весь коментар
11.09.2025 12:38 Відповісти
Точно були ініціаторами того пробніка
показати весь коментар
11.09.2025 12:38 Відповісти
шовтопикі лицеміри….
показати весь коментар
11.09.2025 12:42 Відповісти
Які, мля жовті комуякські обезяни, розбіжності?! Кацап прийшов у хату, насрав, побив посуду і потім давай з ним якісь розбіжності улажувати?
показати весь коментар
11.09.2025 12:43 Відповісти
"Ми на вас ракети, танки, і кацапський прапор над Варшавою, а ви готуйтесь дагаваріваться."
показати весь коментар
11.09.2025 12:44 Відповісти
жовті ящірки тролять поляків
показати весь коментар
11.09.2025 12:56 Відповісти
Диалог: - "Я тебе отрублю голову. - Тогда мои слуги отрубят тебе Х*Й". Хотя, не знаю что хуже)
показати весь коментар
11.09.2025 13:17 Відповісти
Жовта мавпа вправно маніпулює всіма, сама сидить осторонь, буцім ні при чому
показати весь коментар
11.09.2025 13:34 Відповісти
 
 