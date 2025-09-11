Уздовж кордонів з Білоруссю та Україною: на сході Польщі обмежено повітряний рух. КАРТА

На сході Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною запроваджено обмеження повітряного руху до 9 грудня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

Як зазначається, за запитом Оперативного командування видів збройних сил, із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі будуть запроваджені обмеження повітряного руху в зоні EP R129.

На карті, представленій агентством, видно, що зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною.

Так, у нічний час діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації.

Також діє цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

"Обмеження запроваджується з метою забезпечення державної безпеки", - додають в агентстві.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.