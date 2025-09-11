Вдоль границ с Беларусью и Украиной: на востоке Польши ограничено воздушное движение. КАРТА
На востоке Польши вдоль границ с Беларусью и Украиной введено ограничение воздушного движения до 9 декабря 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).
Как отмечается, по запросу Оперативного командования видов вооруженных сил, с 10 сентября до 9 декабря 2025 года в восточной части Польши будут введены ограничения воздушного движения в зоне EP R129.
На карте, представленной агентством, видно, что зона EP R129 затрагивает границу с Беларусью и Украиной.
Так, в ночное время действует полный запрет на полеты, за исключением военной авиации.
Также действует круглосуточный запрет на полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов.
"Ограничение вводится с целью обеспечения государственной безопасности", - добавляют в агентстве.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль