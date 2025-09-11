Путин намеренно атаковал НАТО, это часть длинной серии провокаций, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия намеренно спровоцировала НАТО, направив российские дроны в воздушное пространство Польши.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Эти абсолютно безрассудные действия российского правительства являются частью длинной серии провокаций, которые мы наблюдаем уже несколько месяцев в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО в целом. Это очень серьезная угроза миру в Европе", - подчеркнул он.
Мерц сказал, что разделяет оценку премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что вторжение беспилотников было преднамеренным актом.
"Утверждение российского правительства о том, что это было, так сказать, стечением обстоятельств или случайностью, не является правдоподобным", - добавил канцлер.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Джерело агенства Reuters в Брюсселі заявило, що, хоч попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти (насправді - 19) російських дронів в повітряний простір Польщі, але в штаб-квартирі НАТО цей факт не вважають за напад на Польщу.
"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника. Системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей" - повідомило джерело. Як відомо, в операції по знищенню російських дронів брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.
Відомо, що діями, заявами членів країн НАТО формально координує Генеральний Секретар НАТО, нині ним є колишній Прем'єр Нідерландів М.Рютте. Але всі країни НАТО, а також чиновники брюссельської штаб-квартири орієнтуються на дії та заяви найпотужнішого свого члена - США. Отже, Пентагон та Білий дім не визнають напад на Польщу як напад на НАТО - А.М.
Если кто-то ждал заявлений от США в связи с вторжением российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, уничтожением четырех из этих дронов, и закрытием четырех польских аэропортов, то никаких заявлений не было. Госсекретарь молчит. Пресс-служба Госдепартамента молчит. Твит президента "Что, Россия нарушила воздушное пространство Польши своими дронами? Ну вот!" невозможно считать официальной реакцией.
