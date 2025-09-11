Путин намеренно атаковал НАТО, это часть длинной серии провокаций, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия намеренно спровоцировала НАТО, направив российские дроны в воздушное пространство Польши.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Эти абсолютно безрассудные действия российского правительства являются частью длинной серии провокаций, которые мы наблюдаем уже несколько месяцев в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО в целом. Это очень серьезная угроза миру в Европе", - подчеркнул он.

Мерц сказал, что разделяет оценку премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что вторжение беспилотников было преднамеренным актом.

"Утверждение российского правительства о том, что это было, так сказать, стечением обстоятельств или случайностью, не является правдоподобным", - добавил канцлер.

Читайте: Мерц о залете "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, являющемся членом НАТО и ЕС

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Также читайте: Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу