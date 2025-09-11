РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Путин намеренно атаковал НАТО, это часть длинной серии провокаций, - Мерц

Мерц считает, что Путин намеренно атаковал НАТО дронами

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия намеренно спровоцировала НАТО, направив российские дроны в воздушное пространство Польши.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Эти абсолютно безрассудные действия российского правительства являются частью длинной серии провокаций, которые мы наблюдаем уже несколько месяцев в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО в целом. Это очень серьезная угроза миру в Европе", - подчеркнул он.

Мерц сказал, что разделяет оценку премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что вторжение беспилотников было преднамеренным актом.

"Утверждение российского правительства о том, что это было, так сказать, стечением обстоятельств или случайностью, не является правдоподобным", - добавил канцлер.

Читайте: Мерц о залете "шахедов" в Польшу: Россия поставила под угрозу человеческие жизни в государстве, являющемся членом НАТО и ЕС

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Также читайте: Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

звісно не визнають - спрацювала стаття "на пів-шостого" статуту нато
https://spektrnews.in.ua/news/u-nato-v-dreaguvali-na-ataku-ros-ys-kih-dron-v-u-pol-sch-napadu-ne-bachat/178172#gsc.tab=0 НАТО не визнає вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі як напад на одну із країн членів альянсу. Про це https://www.reuters.com/world/live-poland-shoots-down-drones-its-airspace-during-russias-ukraine-attack-2025-09-10/ повідомляє Reuters.
Джерело агенства Reuters в Брюсселі заявило, що, хоч попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти (насправді - 19) російських дронів в повітряний простір Польщі, але в штаб-квартирі НАТО цей факт не вважають за напад на Польщу.
"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника. Системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей" - повідомило джерело. Як відомо, в операції по знищенню російських дронів брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.

Відомо, що діями, заявами членів країн НАТО формально координує Генеральний Секретар НАТО, нині ним є колишній Прем'єр Нідерландів М.Рютте. Але всі країни НАТО, а також чиновники брюссельської штаб-квартири орієнтуються на дії та заяви найпотужнішого свого члена - США. Отже, Пентагон та Білий дім не визнають напад на Польщу як напад на НАТО - А.М.
+4
Потужно констатували факт. А далі що?
"Потому, что НЕ получили пиCди!"...
а какая разница Мерц, специально он сделал или нет? Он херачить Польшу будет дронами на равне с Украиной в вы куколды кроме пи*дежа все равно ничего делать не будете
Аж розвиднілось від слів Мерца - вчора казав шо українці це люди другого сорту
Потужно констатували факт. А далі що?
звісно не визнають - спрацювала стаття "на пів-шостого" статуту нато
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-10-sentyabrya-2025---igor-aizenberg/178169#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг:
Если кто-то ждал заявлений от США в связи с вторжением российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, уничтожением четырех из этих дронов, и закрытием четырех польских аэропортов, то никаких заявлений не было. Госсекретарь молчит. Пресс-служба Госдепартамента молчит. Твит президента "Что, Россия нарушила воздушное пространство Польши своими дронами? Ну вот!" невозможно считать официальной реакцией.
іржавий тупо всрався
***** вертить ним як хоче
Так вони її піднімають.
Літаками у важкі ночі
ще троха, пане Мерце, та кацапи Берлін братимуть

І тут "правакациі".
https://x.com/flaming_mace

69-ий Гончаренко Центр



https://x.com/flaming_mace

@flaming_mace

·

https://x.com/flaming_mace/status/1965737107449893118 19 год

і на закінчення вчорашніх Мазурів. У поляків все буде добре, не важливо, ржете ви з них, чи захищаєте від мемчиків. На відміну від України, вони вміють приймати правильні рішення в правильний час Просто грощі ******* тишину, от і все.
Щоб підстрахуватись від війни, полякам і країнам Балтіїї бажано обирати президентами жінок,- путін постидається нападати на країни, очолювані жінками. Були дві великі королеви: Єлизавета Тюдор і Ізабели 1 Кастильська. Що б вони не начудили, але чоловіки мали з ними проблеми - з такими краще не зв'язуватись.
А якщо одночасно на декілька країн полетять дрони? Всім по 40 лярдів негайно роздасте? А якщо так щотижня буде?
Пишуть - шо це кацапи перевіряли Європу на вшивість
показать весь комментарий
11.09.2025 09:42 Ответить
Посидели, попиз..дели, попиз..дели, посидели
нууу.....
не знаю!
рютте сказав, що забивати цвяхи мікроскопами, то дуже ефективно!

уразити високотехнологічною зброєю 4 з 19, це височенний військовий професіоналізм!
для довідки, українці збивають 90%+ з 500 дронів що летить безкінечним роєм з 21:00 до 5:00 з кулеметів.
Знову продовжується антипольська, антиєвропейська і антинатівська істерія? А чого ми без них вартиі? Забулися, що якби не ці країни, то ми б ще у 2022 році втратили Україну?
Не рубайте сук, на якому сидите, бо ЄС і НАТО - то наше спасіння від божевільного сусіда. Якщо європейці будуть на 100% турбуватися про свою оборону, то ми не отримаємо жодного долара, евро чи патрона. Хто буде забезпечувати ЗСУ міндічі, шурми чи єрмаки?
То є дятли вкупі з провокаторами. Дивно, але їх не банять.
@ (у перекладі):
"***** ніколи не нападало на країну - члена НАТО, наприклад Польщу, поки Байден був президентом. Але воно подивилося на розгубленого, слабкого клоуна в Овальному кабінеті і вирішило: «зараз саме час».
А Тромб продовжує грати в гольф і намагається відмаститися від педофільських файлів Епштейна."
ПРОПОНУЮ ВЕРСІЮ ДЛЯ ГЛИБОКОСТУРБОВАНИХ: ЦЕ БУЛО НЛО.
