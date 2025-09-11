Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Замечательный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности после вторжения российских беспилотников в Польшу. Мы также поделились нашими беспокойствами относительно ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре", - написал президент.
Также он добавил, что тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов.
Топ комментарии
+5 Luiza
показать весь комментарий11.09.2025 01:16 Ответить Ссылка
+3 Яр Холодний
показать весь комментарий11.09.2025 06:49 Ответить Ссылка
+2 Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий11.09.2025 03:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зустрілись, по3,13зділи і розійшлись.
Версія з українською РЕБ є нереалістичною, оскільки, якщо вмикається український РЕБ,, то дрон може максимум відлетіти на пару км в білорусь/росію, але не пролетіти половину польщі і влучити по території військової бази.
Це означає заборону на проліт в зоні всіх цивільних літальних апаратів.
Використання зони - лише для військових.