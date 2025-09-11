РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

Переговоры Макрона и Трампа (фото иллюстративное)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Замечательный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности после вторжения российских беспилотников в Польшу. Мы также поделились нашими беспокойствами относительно ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре", - написал президент.

Также он добавил, что тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов.

Читайте: Российские дроны не отклонились от курса, а были направлены на Польшу намеренно, - Сикорский

беспилотник (4231) Польша (8726) Трамп Дональд (6581) Макрон Эмманюэль (1446) Шахед (1479)
Топ комментарии
+5
сіли побалакали ...встали та поплакали ...
11.09.2025 01:16 Ответить
+3
В БПЛА знайшли сім-карти польських та литовських операторів. Це означає точно - наліт був умисним. Планувалося промацування системи ППО Польщі. Значить, полякам пора приготуваться - скоро буде масований наліт... Війна вже на порозі...
11.09.2025 06:49 Ответить
+2
краще помовчи, якщо нічого не розумієш! тут прощупували польске ППО, як працює, де що розміщено і т.п... так що не пиши дурниць...
11.09.2025 03:41 Ответить
Що там обговорювати? Раша перевіряє реакцію НАТО бо намірена напасти на Україну з Білораші щоб відрізвти Україну від Польщі, тобто закрити кордон з допомогою.
11.09.2025 01:29 Ответить
краще помовчи, якщо нічого не розумієш! тут прощупували польске ППО, як працює, де що розміщено і т.п... так що не пиши дурниць...
11.09.2025 03:41 Ответить
Тим паче показати Китаю що за напад на Тайвань йому нічого не буде
11.09.2025 05:58 Ответить
Та і не ьуде нічого. Ну стурбовпність вискажуть. Засудять устно в кращому випадеу на папері який ничого не вартий в все. Сцікливі імпотенти, шо вони ще можуть?
11.09.2025 06:48 Ответить
потужно взяти і обговорити, коли вас вбивають
11.09.2025 01:32 Ответить
Їпать, обговорили! Оце подія. 5 стаття НАТО - на кого напали,той не в НАТО.
11.09.2025 05:53 Ответить
Ви читали ст. 5 статуту НАТО, чи може вивчали статут НАТО? Інформацыя для роздумів: в роки холодної війни американські літаки-розвідники літали на СССР як в себе в дома, потім їх почали збивати, одного з пілотів навіт зловили і судили (Ф.Пауерс). Радянські літаки-розвідники так само літали над Європою і навіть над японією... В ті часи рівень напруженності зашкалював але як відомо війна так і не почалася. Вивчіть предмет обговорення і читайте статут НАТО на ніч.
11.09.2025 08:57 Ответить
Шлепер-3 ще й серденько круте пальцями, мовляв це йому подобаеться.
11.09.2025 06:06 Ответить
ЗЫ...Та замiсть серденька, дiдько вийшов, суть о.ездола.
11.09.2025 06:10 Ответить
І шо?
Зустрілись, по3,13зділи і розійшлись.
11.09.2025 06:45 Ответить
Удари дронами по території Польщі були завдані безпосередньо по військовій базі. Дрони пролетіли більше 500 км. На збиття піднімалися десятки винищувачів, в результаті не збили навіть половини.

Версія з українською РЕБ є нереалістичною, оскільки, якщо вмикається український РЕБ,, то дрон може максимум відлетіти на пару км в білорусь/росію, але не пролетіти половину польщі і влучити по території військової бази.
11.09.2025 07:16 Ответить
А сердешний друг Трампа, вбитий Чарлі Кірк, спокійно и прямо озвучував план Трампа - дружити з Росією, давити Україну. "Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией. Возникает соблазн просто сказать, что Россия - великий враг США. Мы сами сделали их врагами. Русско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение. Россия стала нашим врагом, потому что она была идеологическим врагом. Тот режим пал, и нет никаких причин держать их нашими врагами. Когда распался Советский Союз, потребовалось много очень фальшивых аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага США»
11.09.2025 07:20 Ответить
... цікаво, патужно..., чи просто чудово.
11.09.2025 07:35 Ответить
Старий пирдун Трампидло, начальник Білого дурдому підсказав, куди треба тікати, коли його друг, фюрер кацапського свинорейху ***** Звіздане дронами по героїчних пшеках, які блокують кордон з Україною.
11.09.2025 07:54 Ответить
Чим більше ці гарні хлопці говорять, тим менше роблять...
11.09.2025 08:01 Ответить
То що, карт немає ні в кого? Яка сук@ підмінила колоду?
11.09.2025 08:15 Ответить
Хватит уже упоинать в новостях рыжего клоуна. Он все равно ничего не решает. Пустобрех.
11.09.2025 08:16 Ответить
Це не дрони вдерлися у Польщу, а російська армія.
11.09.2025 08:19 Ответить
11.09.2025 08:26 Ответить
11.09.2025 08:35 Ответить
Пишуть, що Польща встановила безпольотну зону вздовж свого східного кордону. До грудня цього року.
Це означає заборону на проліт в зоні всіх цивільних літальних апаратів.
Використання зони - лише для військових.



11.09.2025 08:43 Ответить
Вони сіли і чудово поговорили про те, як чудові дрони чудово пролетіли над чудовою Польщею. Чудовий трамп чудово поговорить з чудовим путіним і пояснить, що той переплутав цілі, треба було бити по Україні...
11.09.2025 09:01 Ответить
 
 