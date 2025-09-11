Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Замечательный телефонный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили тревожные события в войне России против Украины, в частности после вторжения российских беспилотников в Польшу. Мы также поделились нашими беспокойствами относительно ситуации на Ближнем Востоке после израильских ударов в Катаре", - написал президент.

Также он добавил, что тесное сотрудничество между европейцами и американцами имеет решающее значение на каждом из этих фронтов.

