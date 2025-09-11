Макрон та Трамп обговорили вторгнення дронів РФ у Польщу

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні Росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі. Ми також поділилися нашими занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі", - написав президент.

Також він додав, що тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів.

