Макрон та Трамп обговорили вторгнення дронів РФ у Польщу
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні Росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі. Ми також поділилися нашими занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі", - написав президент.
Також він додав, що тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів.
