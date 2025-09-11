УКР
Макрон та Трамп обговорили вторгнення дронів РФ у Польщу

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Чудова телефонна розмова з президентом Трампом. Ми обговорили тривожні події у війні Росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі. Ми також поділилися нашими занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі", - написав президент.

Також він додав, що тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів.

Читайте: Російські дрони не відхилилися від курсу, а були спрямовані на Польщу навмисно, - Сікорський

безпілотник (4844) Польща (8876) Трамп Дональд (7111) Макрон Емманюель (1600) Шахед (1484)
сіли побалакали ...встали та поплакали ...
11.09.2025 01:16 Відповісти
Що там обговорювати? Раша перевіряє реакцію НАТО бо намірена напасти на Україну з Білораші щоб відрізвти Україну від Польщі, тобто закрити кордон з допомогою.
11.09.2025 01:29 Відповісти
потужно взяти і обговорити, коли вас вбивають
11.09.2025 01:32 Відповісти
 
 