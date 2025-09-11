Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія навмисно спровокувала НАТО, направивши російські дрони у повітряний простір Польщі.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ці абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій, які ми спостерігаємо вже кілька місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО загалом. Це дуже серйозна загроза миру в Європі", - наголосив він.

Мерц сказав, що поділяє оцінку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що вторгнення безпілотників було навмисним актом.

"Твердження російського уряду про те, що це був, так би мовити, збіг обставин чи випадковістю, не є правдоподібним", - додав канцлер.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

