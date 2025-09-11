Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія навмисно спровокувала НАТО, направивши російські дрони у повітряний простір Польщі.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Ці абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій, які ми спостерігаємо вже кілька місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО загалом. Це дуже серйозна загроза миру в Європі", - наголосив він.
Мерц сказав, що поділяє оцінку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що вторгнення безпілотників було навмисним актом.
"Твердження російського уряду про те, що це був, так би мовити, збіг обставин чи випадковістю, не є правдоподібним", - додав канцлер.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело агенства Reuters в Брюсселі заявило, що, хоч попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти (насправді - 19) російських дронів в повітряний простір Польщі, але в штаб-квартирі НАТО цей факт не вважають за напад на Польщу.
"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника. Системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей" - повідомило джерело. Як відомо, в операції по знищенню російських дронів брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.
Відомо, що діями, заявами членів країн НАТО формально координує Генеральний Секретар НАТО, нині ним є колишній Прем'єр Нідерландів М.Рютте. Але всі країни НАТО, а також чиновники брюссельської штаб-квартири орієнтуються на дії та заяви найпотужнішого свого члена - США. Отже, Пентагон та Білий дім не визнають напад на Польщу як напад на НАТО - А.М.
Если кто-то ждал заявлений от США в связи с вторжением российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, уничтожением четырех из этих дронов, и закрытием четырех польских аэропортов, то никаких заявлений не было. Госсекретарь молчит. Пресс-служба Госдепартамента молчит. Твит президента "Что, Россия нарушила воздушное пространство Польши своими дронами? Ну вот!" невозможно считать официальной реакцией.
***** вертить ним як хоче
Літаками у важкі ночі
А що, тоді руйнувались будинки, споруди?
69-ий Гончаренко Центр
https://x.com/flaming_mace
@flaming_mace
·
https://x.com/flaming_mace/status/1965737107449893118 19 год
і на закінчення вчорашніх Мазурів. У поляків все буде добре, не важливо, ржете ви з них, чи захищаєте від мемчиків. На відміну від України, вони вміють приймати правильні рішення в правильний час Просто грощі ******* тишину, от і все.
не знаю!
рютте сказав, що забивати цвяхи мікроскопами, то дуже ефективно!
уразити високотехнологічною зброєю 4 з 19, це височенний військовий професіоналізм!
для довідки, українці збивають 90%+ з 500 дронів що летить безкінечним роєм з 21:00 до 5:00 з кулеметів.
Не рубайте сук, на якому сидите, бо ЄС і НАТО - то наше спасіння від божевільного сусіда. Якщо європейці будуть на 100% турбуватися про свою оборону, то ми не отримаємо жодного долара, евро чи патрона. Хто буде забезпечувати ЗСУ міндічі, шурми чи єрмаки?
"***** ніколи не нападало на країну - члена НАТО, наприклад Польщу, поки Байден був президентом. Але воно подивилося на розгубленого, слабкого клоуна в Овальному кабінеті і вирішило: «зараз саме час».
А Тромб продовжує грати в гольф і намагається відмаститися від педофільських файлів Епштейна."