УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12179 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 873 36

Путін навмисно атакував НАТО, це є частиною довгої серії провокацій, - Мерц

Мерц вважає, що Путін навмисно атакував НАТО дронами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія навмисно спровокувала НАТО, направивши російські дрони у повітряний простір Польщі.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Ці абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій, які ми спостерігаємо вже кілька місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО загалом. Це дуже серйозна загроза миру в Європі", - наголосив він.

Мерц сказав, що поділяє оцінку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що вторгнення безпілотників було навмисним актом.

"Твердження російського уряду про те, що це був, так би мовити, збіг обставин чи випадковістю, не є правдоподібним", - додав канцлер.

Читайте: Мерц про заліт "шахедів у Польщу: Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО та ЄС

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Також читайте: Макрон та Трамп обговорили вторгнення дронів РФ у Польщу

Автор: 

Польща (8876) росія (67646) Мерц Фрідріх (245)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
звісно не визнають - спрацювала стаття "на пів-шостого" статуту нато
показати весь коментар
11.09.2025 09:34 Відповісти
+7
а какая разница Мерц, специально он сделал или нет? Он херачить Польшу будет дронами на равне с Украиной в вы куколды кроме пи*дежа все равно ничего делать не будете
показати весь коментар
11.09.2025 09:26 Відповісти
+6
Потужно констатували факт. А далі що?
показати весь коментар
11.09.2025 09:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Потому, что НЕ получили пиCди!"...
показати весь коментар
11.09.2025 09:25 Відповісти
а какая разница Мерц, специально он сделал или нет? Он херачить Польшу будет дронами на равне с Украиной в вы куколды кроме пи*дежа все равно ничего делать не будете
показати весь коментар
11.09.2025 09:26 Відповісти
Дышите глубже Вы взволнованы. Обратитесь непосредственно к господину мерцу а то он Вас не слышит.
показати весь коментар
11.09.2025 10:18 Відповісти
зате ви такий спокійний, що й не помітите, як обісрались. ...Але у вас в рашці це не дивина
показати весь коментар
11.09.2025 10:25 Відповісти
Крім дрислів є ще якісь аргуменнти?
показати весь коментар
11.09.2025 10:26 Відповісти
В тої тітоньки усі коментарі мають одну основу - дефекація. Постійно щось турбує.
показати весь коментар
11.09.2025 11:22 Відповісти
Аж розвиднілось від слів Мерца - вчора казав шо українці це люди другого сорту
показати весь коментар
11.09.2025 09:27 Відповісти
Потужно констатували факт. А далі що?
показати весь коментар
11.09.2025 09:28 Відповісти
Те що і раніше. Інформація для роздумів: в роки холодної війни американські літаки-розвідники літали на СССР як в себе в дома, потім їх почали збивати, одного з пілотів навіть зловили і судили (Ф.Пауерс). Радянські літаки-розвідники так само літали над Європою і навіть над Японією... В ті часи рівень напруженності зашкалював але як відомо війна так і не почалася. Вивчіть предмет обговорення і читайте статут НАТО на ніч.
показати весь коментар
11.09.2025 10:20 Відповісти
Я не збоченець як декотрі, щоб читати статут НАТО на ніч.
показати весь коментар
11.09.2025 10:26 Відповісти
Інших потужних агументів не буде?
показати весь коментар
11.09.2025 10:28 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/u-nato-v-dreaguvali-na-ataku-ros-ys-kih-dron-v-u-pol-sch-napadu-ne-bachat/178172#gsc.tab=0 НАТО не визнає вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі як напад на одну із країн членів альянсу. Про це https://www.reuters.com/world/live-poland-shoots-down-drones-its-airspace-during-russias-ukraine-attack-2025-09-10/ повідомляє Reuters.
Джерело агенства Reuters в Брюсселі заявило, що, хоч попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти (насправді - 19) російських дронів в повітряний простір Польщі, але в штаб-квартирі НАТО цей факт не вважають за напад на Польщу.
"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника. Системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей" - повідомило джерело. Як відомо, в операції по знищенню російських дронів брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS та літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.

Відомо, що діями, заявами членів країн НАТО формально координує Генеральний Секретар НАТО, нині ним є колишній Прем'єр Нідерландів М.Рютте. Але всі країни НАТО, а також чиновники брюссельської штаб-квартири орієнтуються на дії та заяви найпотужнішого свого члена - США. Отже, Пентагон та Білий дім не визнають напад на Польщу як напад на НАТО - А.М.
показати весь коментар
11.09.2025 09:32 Відповісти
звісно не визнають - спрацювала стаття "на пів-шостого" статуту нато
показати весь коментар
11.09.2025 09:34 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-10-sentyabrya-2025---igor-aizenberg/178169#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг:
Если кто-то ждал заявлений от США в связи с вторжением российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, уничтожением четырех из этих дронов, и закрытием четырех польских аэропортов, то никаких заявлений не было. Госсекретарь молчит. Пресс-служба Госдепартамента молчит. Твит президента "Что, Россия нарушила воздушное пространство Польши своими дронами? Ну вот!" невозможно считать официальной реакцией.
показати весь коментар
11.09.2025 09:41 Відповісти
іржавий тупо всрався
***** вертить ним як хоче
показати весь коментар
11.09.2025 09:42 Відповісти
Так вони її піднімають.
Літаками у важкі ночі
показати весь коментар
11.09.2025 10:06 Відповісти
А що був напад на НАТО? Я щось пропустив? Інформація для роздумів: в роки холодної війни американські літаки-розвідники літали на СССР як в себе в дома, потім їх почали збивати, одного з пілотів навіть зловили і судили (Ф.Пауерс). Радянські літаки-розвідники так само літали над Європою і навіть над Японією... В ті часи рівень напруженності зашкалював але як відомо війна так і не почалася. Вивчіть предмет обговорення і читайте статут НАТО на ніч.
показати весь коментар
11.09.2025 10:22 Відповісти
А що, тоді з літаків хоч гівно летунів на землю падало?
А що, тоді руйнувались будинки, споруди?
показати весь коментар
11.09.2025 11:34 Відповісти
ще троха, пане Мерце, та кацапи Берлін братимуть

показати весь коментар
11.09.2025 09:32 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 09:34 Відповісти
І тут "правакациі".
показати весь коментар
11.09.2025 09:35 Відповісти
https://x.com/flaming_mace

69-ий Гончаренко Центр



https://x.com/flaming_mace

@flaming_mace

·

https://x.com/flaming_mace/status/1965737107449893118 19 год

і на закінчення вчорашніх Мазурів. У поляків все буде добре, не важливо, ржете ви з них, чи захищаєте від мемчиків. На відміну від України, вони вміють приймати правильні рішення в правильний час Просто грощі ******* тишину, от і все.
показати весь коментар
11.09.2025 09:36 Відповісти
Щоб підстрахуватись від війни, полякам і країнам Балтіїї бажано обирати президентами жінок,- путін постидається нападати на країни, очолювані жінками. Були дві великі королеви: Єлизавета Тюдор і Ізабели 1 Кастильська. Що б вони не начудили, але чоловіки мали з ними проблеми - з такими краще не зв'язуватись.
показати весь коментар
11.09.2025 09:37 Відповісти
А якщо одночасно на декілька країн полетять дрони? Всім по 40 лярдів негайно роздасте? А якщо так щотижня буде?
показати весь коментар
11.09.2025 09:38 Відповісти
Пишуть - шо це кацапи перевіряли Європу на вшивість
показати весь коментар
11.09.2025 09:42 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2025 09:44 Відповісти
Посидели, попиз..дели, попиз..дели, посидели
показати весь коментар
11.09.2025 09:45 Відповісти
нууу.....
не знаю!
рютте сказав, що забивати цвяхи мікроскопами, то дуже ефективно!

уразити високотехнологічною зброєю 4 з 19, це височенний військовий професіоналізм!
для довідки, українці збивають 90%+ з 500 дронів що летить безкінечним роєм з 21:00 до 5:00 з кулеметів.
показати весь коментар
11.09.2025 09:47 Відповісти
Знову продовжується антипольська, антиєвропейська і антинатівська істерія? А чого ми без них вартиі? Забулися, що якби не ці країни, то ми б ще у 2022 році втратили Україну?
Не рубайте сук, на якому сидите, бо ЄС і НАТО - то наше спасіння від божевільного сусіда. Якщо європейці будуть на 100% турбуватися про свою оборону, то ми не отримаємо жодного долара, евро чи патрона. Хто буде забезпечувати ЗСУ міндічі, шурми чи єрмаки?
показати весь коментар
11.09.2025 09:57 Відповісти
То є дятли вкупі з провокаторами. Дивно, але їх не банять.
показати весь коментар
11.09.2025 10:10 Відповісти
Ну, так , у них свой интерес. Кинули плешивому Украину, как большую кость собаке, в надежде шо или удавится, или у них будет время подготовиться. Было бы желание, разхерачили бы рашку к х.ям, а так, цедят помощь шоб и Украина не навернулась в ближайшее время и не втащили московитов, держат в состоянии "пациент ни жив, ни мёртв". Не помню кто, но лет 10-12 назад на ток шоу, кто-то из украинских политиков предсказал такой сценарий, акцентируя именно заинтересованность Европы в таком развитии событий, потому как Европе не нужна Украина как сильное государство + ослабить московитов. Ну и наша придурошная власть, разумеется, этому поспособствовала, для того её и поставили.
показати весь коментар
11.09.2025 10:17 Відповісти
@ (у перекладі):
"***** ніколи не нападало на країну - члена НАТО, наприклад Польщу, поки Байден був президентом. Але воно подивилося на розгубленого, слабкого клоуна в Овальному кабінеті і вирішило: «зараз саме час».
А Тромб продовжує грати в гольф і намагається відмаститися від педофільських файлів Епштейна."
показати весь коментар
11.09.2025 10:05 Відповісти
ПРОПОНУЮ ВЕРСІЮ ДЛЯ ГЛИБОКОСТУРБОВАНИХ: ЦЕ БУЛО НЛО.
показати весь коментар
11.09.2025 10:09 Відповісти
Обосрались - обсыхайте молча.
показати весь коментар
11.09.2025 10:17 Відповісти
глас вопіющого в пустелі. Один Мерц всерйоз сприймає події
показати весь коментар
11.09.2025 10:27 Відповісти
Він зробив, що хотів, дістав результат, яким задоволений. Відповідь де? Як від ЄС, бо напад на країну ЄС, так і від НАТО? Консультації, що це було, і як звести до не вартого уваги?
показати весь коментар
11.09.2025 11:03 Відповісти
 
 