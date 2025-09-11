РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11715 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 093 16

Китай о вторжении российских дронов в Польшу: Надеемся, что стороны урегулируют "разногласия" путем диалога

Китай о вторжении российских дронов в Польшу

В Китае отреагировали на залет российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, призвав к "урегулированию разногласий" путем диалога и консультаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

"Китай надеется, что заинтересованные стороны должным образом урегулируют возникшие разногласия путем диалога и консультаций", - отметил Линь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдоль границ с Беларусью и Украиной: на востоке Польши ограничено воздушное движение. КАРТА

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Автор: 

Китай (3171) Польша (8726) россия (97145)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Які ще "розбіжності" нахєр? Пряма атака на чужу територію - це "розбіжності"?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:30 Ответить
+7
топ-левел вузькоокого блюзнірства
показать весь комментарий
11.09.2025 12:31 Ответить
+5
У жовторилих одна і така сама платівка для всіх у світі!!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ще "розбіжності" нахєр? Пряма атака на чужу територію - це "розбіжності"?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:30 Ответить
топ-левел вузькоокого блюзнірства
показать весь комментарий
11.09.2025 12:31 Ответить
Ого ,китай знаходиться х..й зна де,а ЄС починає строїти як маленьких , нічого собі ,Захід доцяцькався ...
показать весь комментарий
11.09.2025 12:31 Ответить
як би практично все інтелектуальне виробництво знаходилося у вузькооких,ви б теж прогиналися,жадібність та жага поживи залишають свої посліди на політиці
показать весь комментарий
11.09.2025 12:39 Ответить
У жовторилих одна і така сама платівка для всіх у світі!!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 12:31 Ответить
Виродки косоокі.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:34 Ответить
пустопорожнє блюзнірство
показать весь комментарий
11.09.2025 12:35 Ответить
Заткнить свою пельку пацюки жовторилі. Гніди ліцемерні.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:36 Ответить
Розбіжність Сподіваюсь Китай вирішить розбіжності із Тайванем шляхом передачі останнім наприклад регіону Фуцзянь. Як сказала одна стара кляча: дєбіли б...дь.
показать весь комментарий
11.09.2025 12:36 Ответить
Знову "обидві сторони" винуваті. Ну чого ви ще чекаєте від дикунів. Заходу потрібно вже протерти очі і відростити яйця якщо не хочуть побачити в себе під вікнами рашистські і китайські танки
показать весь комментарий
11.09.2025 12:38 Ответить
Точно були ініціаторами того пробніка
показать весь комментарий
11.09.2025 12:38 Ответить
шовтопикі лицеміри….
показать весь комментарий
11.09.2025 12:42 Ответить
Які, мля жовті комуякські обезяни, розбіжності?! Кацап прийшов у хату, насрав, побив посуду і потім давай з ним якісь розбіжності улажувати?
показать весь комментарий
11.09.2025 12:43 Ответить
"Ми на вас ракети, танки, і кацапський прапор над Варшавою, а ви готуйтесь дагаваріваться."
показать весь комментарий
11.09.2025 12:44 Ответить
жовті ящірки тролять поляків
показать весь комментарий
11.09.2025 12:56 Ответить
Диалог: - "Я тебе отрублю голову. - Тогда мои слуги отрубят тебе Х*Й". Хотя, не знаю что хуже)
показать весь комментарий
11.09.2025 13:17 Ответить
 
 