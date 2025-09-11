Китай о вторжении российских дронов в Польшу: Надеемся, что стороны урегулируют "разногласия" путем диалога

В Китае отреагировали на залет российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, призвав к "урегулированию разногласий" путем диалога и консультаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

"Китай надеется, что заинтересованные стороны должным образом урегулируют возникшие разногласия путем диалога и консультаций", - отметил Линь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдоль границ с Беларусью и Украиной: на востоке Польши ограничено воздушное движение. КАРТА

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.