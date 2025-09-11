РУС
Российские дроны, атаковавшие Польшу, были нацелены на центр помощи Украине в Жешуве, - Der Spiegel

Атака РФ на Польшу: дроны могли нацелиться на хаб в Жешуве

Российские беспилотники, залетевшие в Польшу в ночь на 10 сентября, двигались в сторону базы НАТО в Жешуве - главный хаб для западных поставок военного вооружения для Украины.

Об этом пишет издание Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам НАТО, беспилотники, которые залетели в польское воздушное пространство прошлой ночью из Беларуси, были оснащены взрывными зарядами.

По меньшей мере, пять из них были нацелены на логистический узел в Жешуве, который является ключевым хабом для западных поставок оружия Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны РФ в Польше выполнили роль "зеленых человечков", - Зеленский

Это направление намеренно прикрывали самые современные истребители НАТО - F-35 ВВС Нидерландов, которые сбили большинство дронов.

Как добавляет Der Spiegel, этот поступок вписывается в стратегию Путина по малым уколам: с помощью небольших провокаций он проверяет обороноспособность Запада и взвешивает, как далеко он может зайти.

Как пишет издание Welt, появляется все больше доказательств того, что дроны прилетели в Польшу не случайно. Еще одним аргументом в пользу этой версии, согласно публикации газеты, может служить то, что утром в среду еще два дрона вошли в воздушное пространство Литвы, о чем ранее не сообщалось.

Читайте также: РФ запустили дроны на территорию Польши, чтобы сместить внимание от преступлений в Украине, - Шмыгаль

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией

+9
Пшеки кордон тракторами перекриють, і взагалі, "горить хата у сусіда, похєр" нарешті НАТО і все гівно показали себе в повний зріст!
показать весь комментарий
11.09.2025 16:59 Ответить
+9
показать весь комментарий
11.09.2025 17:10 Ответить
+3
ага на Жешув .....і розлетілись по всі Польщі
показать весь комментарий
11.09.2025 17:02 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 17:10 Ответить
Мабуть лбгт & блм мудрому наріду Америки час вчити бандуру, щоб потім співати жалосливих сумних пісень "як при Байді все було тихо стабільно "
показать весь комментарий
11.09.2025 17:28 Ответить
Це стало можливим завдяки гнилому Донні
показать весь комментарий
11.09.2025 17:11 Ответить
це залякування тих хто підтримує Україну.
А чому б не пульнути 23ма дронами по Кьоніксбергу. Випадково так пульнути. Це ж зовсім поруч
показать весь комментарий
11.09.2025 17:12 Ответить
"Цей напрямок навмисно прикривали ************ винищувачі НАТО - F-35 ВПС Нідерландів, які збили більшість дронів" - більшість це скільки, три з чотирьох?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:13 Ответить
Сама ракета може коштувать до 1.5 ляма американських таллерів. Не раХУючи людино-годин роботи Потужної дорогої авіації.
Хоча досвід роботи МВГ - ось він. Та легше воювати з фурами. Та робити хуцпу , розкопуючи кістки жителів Волині, які загинули від рейху чи армії коайової і/ людової
показать весь комментарий
11.09.2025 17:25 Ответить
Зате Тампакс замість хоча б ввести санкції, навпаки нагородив тих хто запускав дрони по НАТО. На цьому думаю НАТО це вже ПШИК а не оборонний альянс
показать весь комментарий
11.09.2025 17:14 Ответить
Перше правило нато - на кого напали той НЕ в нато.
Потужний "шляхетський" союз
показать весь комментарий
11.09.2025 17:17 Ответить
Весь світ побачив що Нато всралось!
Навіть не висловило якихось попереджень чи погроз мордорянам - просто констатація факту що бюргери не будуть воювати "за кемськи волость" чи умовну Нарву". Все дуже сумно, панове. Зараз би промінчик світла який - типу повернення адекватної Влади і Головкома ....
показать весь комментарий
11.09.2025 17:16 Ответить
Є ще один головняк - раніше бюргери думали "рашка не потягне війну на два фронти, і поки "укр.конфлікт не заморожено/зупинено " виглядало що бюргери мають час...
А тепер "башні кремля" пересвідчились що реакція повільна і неадекватна!!!

у центрі Европи атаковано члена нато & ЕС а ППО адекватна шахедам - відсутня, військові плани до гібридних загроз - відсутні , комунікація з суспільством до норм воєнного часу - відсутня.

перевіркою "яструби" задоволені, генерали потирають спітнілі долоні. Кволе нато ще спить
показать весь комментарий
11.09.2025 17:22 Ответить
Дивно, що польскi патрiоти голосно не ржуть "панастроiли дорiг, брасайтесь асфальтам ги-ги-ги".
показать весь комментарий
11.09.2025 18:17 Ответить
"Цей напрямок навмисно прикривали ************ винищувачі НАТО..."
Так це вони зробили навмисно?
А я думав спеціально
показать весь комментарий
11.09.2025 17:23 Ответить
Щодо Польщі я спокійний. Фермери зупинять будь яку навалу.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Пінопластові дрони збивати Ф-35 ??
показать весь комментарий
11.09.2025 18:34 Ответить
 
 