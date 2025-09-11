Российские дроны, атаковавшие Польшу, были нацелены на центр помощи Украине в Жешуве, - Der Spiegel

Российские беспилотники, залетевшие в Польшу в ночь на 10 сентября, двигались в сторону базы НАТО в Жешуве - главный хаб для западных поставок военного вооружения для Украины.

Об этом пишет издание Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам НАТО, беспилотники, которые залетели в польское воздушное пространство прошлой ночью из Беларуси, были оснащены взрывными зарядами.

По меньшей мере, пять из них были нацелены на логистический узел в Жешуве, который является ключевым хабом для западных поставок оружия Украине.

Это направление намеренно прикрывали самые современные истребители НАТО - F-35 ВВС Нидерландов, которые сбили большинство дронов.

Как добавляет Der Spiegel, этот поступок вписывается в стратегию Путина по малым уколам: с помощью небольших провокаций он проверяет обороноспособность Запада и взвешивает, как далеко он может зайти.

Как пишет издание Welt, появляется все больше доказательств того, что дроны прилетели в Польшу не случайно. Еще одним аргументом в пользу этой версии, согласно публикации газеты, может служить то, что утром в среду еще два дрона вошли в воздушное пространство Литвы, о чем ранее не сообщалось.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

