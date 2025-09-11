Российские дроны, атаковавшие Польшу, были нацелены на центр помощи Украине в Жешуве, - Der Spiegel
Российские беспилотники, залетевшие в Польшу в ночь на 10 сентября, двигались в сторону базы НАТО в Жешуве - главный хаб для западных поставок военного вооружения для Украины.
Об этом пишет издание Der Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
По оценкам НАТО, беспилотники, которые залетели в польское воздушное пространство прошлой ночью из Беларуси, были оснащены взрывными зарядами.
По меньшей мере, пять из них были нацелены на логистический узел в Жешуве, который является ключевым хабом для западных поставок оружия Украине.
Это направление намеренно прикрывали самые современные истребители НАТО - F-35 ВВС Нидерландов, которые сбили большинство дронов.
Как добавляет Der Spiegel, этот поступок вписывается в стратегию Путина по малым уколам: с помощью небольших провокаций он проверяет обороноспособность Запада и взвешивает, как далеко он может зайти.
Как пишет издание Welt, появляется все больше доказательств того, что дроны прилетели в Польшу не случайно. Еще одним аргументом в пользу этой версии, согласно публикации газеты, может служить то, что утром в среду еще два дрона вошли в воздушное пространство Литвы, о чем ранее не сообщалось.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Пожежі 🔥 - 16 підтверджених місць
лбгт & блммудрому наріду Америки час вчити бандуру, щоб потім співати жалосливих сумних пісень "як при Байді все було тихо стабільно "
А чому б не пульнути 23ма дронами по Кьоніксбергу. Випадково так пульнути. Це ж зовсім поруч
Хоча досвід роботи МВГ - ось він. Та легше воювати з фурами. Та робити хуцпу , розкопуючи кістки жителів Волині, які загинули від рейху чи армії коайової і/ людової
Потужний "шляхетський" союз
Навіть не висловило якихось попереджень чи погроз мордорянам - просто констатація факту що бюргери не будуть воювати "за кемськи волость" чи умовну Нарву". Все дуже сумно, панове. Зараз би промінчик світла який - типу повернення адекватної Влади і Головкома ....
А тепер "башні кремля" пересвідчились що реакція повільна і неадекватна!!!
у центрі Европи атаковано члена нато & ЕС а ППО адекватна шахедам - відсутня, військові плани до гібридних загроз - відсутні , комунікація з суспільством до норм воєнного часу - відсутня.
перевіркою "яструби" задоволені, генерали потирають спітнілі долоні. Кволе нато ще спить
Так це вони зробили навмисно?
А я думав спеціально