РФ запустила дроны на территорию Польши, чтобы сместить внимание от преступлений в Украине, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что россияне запускали дроны на территорию Польши по нескольким причинам, в частности чтобы сместить акцент со своих военных преступлений в Украине.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, первая причина является военной - чтобы проверить эффективность своих атак. Вторая причина - отвлечь внимание мира от многочисленных военных преступлений России в Украине. Министр напомнил о гибели гражданских лиц, среди которых дети и пенсионеры, во время последних атак на Киев и Донецкую область.

Шмыгаль отметил, что сейчас реакция НАТО и союзников на вторжение беспилотников в Польшу "стали темой номер один во всем мире".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

