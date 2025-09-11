РФ запустила дроны на территорию Польши, чтобы сместить внимание от преступлений в Украине, - Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что россияне запускали дроны на территорию Польши по нескольким причинам, в частности чтобы сместить акцент со своих военных преступлений в Украине.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, первая причина является военной - чтобы проверить эффективность своих атак. Вторая причина - отвлечь внимание мира от многочисленных военных преступлений России в Украине. Министр напомнил о гибели гражданских лиц, среди которых дети и пенсионеры, во время последних атак на Киев и Донецкую область.
Шмыгаль отметил, что сейчас реакция НАТО и союзников на вторжение беспилотников в Польшу "стали темой номер один во всем мире".
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
- більше сил які будуть казати що треба домовитись з РФ
- менше зброї нам бо "треба для себе"
- більше злості на нас бо "через війну в Україні"
і тд
роздуплись!
ти не сибіга! і навіть не керівник сибіги!
ти міністр оборони! твоя справа армія!
шукай озброєння для зсу, а не відкривай свій гімняний рот, де не треба!!!!
І цей "розумник" був прем'єром, а тепер міністр оборони...