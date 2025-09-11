РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
470 13

РФ запустила дроны на территорию Польши, чтобы сместить внимание от преступлений в Украине, - Шмыгаль

шмигаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль считает, что россияне запускали дроны на территорию Польши по нескольким причинам, в частности чтобы сместить акцент со своих военных преступлений в Украине.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, первая причина является военной - чтобы проверить эффективность своих атак. Вторая причина - отвлечь внимание мира от многочисленных военных преступлений России в Украине. Министр напомнил о гибели гражданских лиц, среди которых дети и пенсионеры, во время последних атак на Киев и Донецкую область.

Шмыгаль отметил, что сейчас реакция НАТО и союзников на вторжение беспилотников в Польшу "стали темой номер один во всем мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран Люблинского треугольника призвали партнеров усилить ПВО Украины, - заявление

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией

Автор: 

Польша (8726) Шмыгаль Денис (2842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
зелений дегенерат шмигаль!
роздуплись!
ти не сибіга! і навіть не керівник сибіги!
ти міністр оборони! твоя справа армія!
шукай озброєння для зсу, а не відкривай свій гімняний рот, де не треба!!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:37 Ответить
+3
цей теж був прем'єром
показать весь комментарий
11.09.2025 14:48 Ответить
+2
Це лише 1 пункт а взагалі

- більше сил які будуть казати що треба домовитись з РФ
- менше зброї нам бо "треба для себе"
- більше злості на нас бо "через війну в Україні"

і тд
показать весь комментарий
11.09.2025 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це лише 1 пункт а взагалі

- більше сил які будуть казати що треба домовитись з РФ
- менше зброї нам бо "треба для себе"
- більше злості на нас бо "через війну в Україні"

і тд
показать весь комментарий
11.09.2025 14:36 Ответить
зелений дегенерат шмигаль!
роздуплись!
ти не сибіга! і навіть не керівник сибіги!
ти міністр оборони! твоя справа армія!
шукай озброєння для зсу, а не відкривай свій гімняний рот, де не треба!!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:37 Ответить
За 11 років, московських злочинів в України, навіть *********** крейсер «Мацква», їх не прикриє та не відволіче увагу Світу!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:40 Ответить
*** поц.
І цей "розумник" був прем'єром, а тепер міністр оборони...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:41 Ответить
цей теж був прем'єром
показать весь комментарий
11.09.2025 14:48 Ответить
шмигаль ,те шо робиться а Україні ,це те шо ви зеленська шобла дозволили москві з китаєм ...а те шо шахети полетіли до Польші ,то це те ,шо китай попереджає ЄС ,шо вони дали добро на терор Заходу , китай воює руками русні ,це не секрет , і коли Захід недай Боже повірить , шо Україну можно кинути і війни не буде ,то тоді вже буде і *ізда Європі ...китай вже сказав ,шоб Польша домовлялася з руснею ...а ви шобла готуйтеся до зміни влади колись це станеться !!!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:42 Ответить
РФ запустили дрони на територію Польщі, щоб… змістити увагу з золотих унітазів Зеленського.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:42 Ответить
Тут Шмигаль правий. Зараз вся увага поки що на Польщу, як так вийшло. Навіть вилучені від цифри недоканали і ті всю увагу переключили на Польщу та сусідні з кацапієй країни ЕС.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:45 Ответить
Взагалі якщо ти пацан, то мусиш відповісти, а якщо не відповіш, то ти чмо. От подивимось хто є Пільша: чмо чи пацан ?
показать весь комментарий
11.09.2025 14:51 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 15:14 Ответить
Долго думал?
показать весь комментарий
11.09.2025 16:07 Ответить
 
 