РФ запустили дрони на територію Польщі, щоб змістити увагу від злочинів в Україні, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що росіяни запускали дрони на територію Польщі з кількох причин, зокрема щоб змістити акцент зі своїх воєнних злочинів в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, перша причина є військовою - щоб перевірити ефективність своїх атак. Друга причина - відволікти увагу світу від численних воєнних злочинів Росії в Україні. Міністр нагадав про загибель цивільних осіб, серед яких діти та пенсіонери, під час останніх атак на Київ та Донецьку область.

Шмигаль зазначив, що зараз реакція НАТО та союзників на вторгнення безпілотників у Польщу "стали темою номер один у всьому світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн Люблінського трикутника закликали партнерів посилити ППО України, - заява

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія закриває повітряний простір уздовж кордону з Білоруссю та Росією