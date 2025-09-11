РФ запустили дрони на територію Польщі, щоб змістити увагу від злочинів в Україні, - Шмигаль
Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що росіяни запускали дрони на територію Польщі з кількох причин, зокрема щоб змістити акцент зі своїх воєнних злочинів в Україні.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, перша причина є військовою - щоб перевірити ефективність своїх атак. Друга причина - відволікти увагу світу від численних воєнних злочинів Росії в Україні. Міністр нагадав про загибель цивільних осіб, серед яких діти та пенсіонери, під час останніх атак на Київ та Донецьку область.
Шмигаль зазначив, що зараз реакція НАТО та союзників на вторгнення безпілотників у Польщу "стали темою номер один у всьому світі".
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
- більше сил які будуть казати що треба домовитись з РФ
- менше зброї нам бо "треба для себе"
- більше злості на нас бо "через війну в Україні"
і тд
роздуплись!
ти не сибіга! і навіть не керівник сибіги!
ти міністр оборони! твоя справа армія!
шукай озброєння для зсу, а не відкривай свій гімняний рот, де не треба!!!!
І цей "розумник" був прем'єром, а тепер міністр оборони...