Новини Шахеди залетіли в Польщу
444 12

РФ запустили дрони на територію Польщі, щоб змістити увагу від злочинів в Україні, - Шмигаль

шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що росіяни запускали дрони на територію Польщі з кількох причин, зокрема щоб змістити акцент зі своїх воєнних злочинів в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, перша причина є військовою - щоб перевірити ефективність своїх атак. Друга причина - відволікти увагу світу від численних воєнних злочинів Росії в Україні. Міністр нагадав про загибель цивільних осіб, серед яких діти та пенсіонери, під час останніх атак на Київ та Донецьку область.

Шмигаль зазначив, що зараз реакція НАТО та союзників на вторгнення безпілотників у Польщу "стали темою номер один у всьому світі".

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

+4
зелений дегенерат шмигаль!
роздуплись!
ти не сибіга! і навіть не керівник сибіги!
ти міністр оборони! твоя справа армія!
шукай озброєння для зсу, а не відкривай свій гімняний рот, де не треба!!!!
11.09.2025 14:37 Відповісти
+3
цей теж був прем'єром
11.09.2025 14:48 Відповісти
+2
Це лише 1 пункт а взагалі

- більше сил які будуть казати що треба домовитись з РФ
- менше зброї нам бо "треба для себе"
- більше злості на нас бо "через війну в Україні"

і тд
11.09.2025 14:36 Відповісти
Це лише 1 пункт а взагалі

- більше сил які будуть казати що треба домовитись з РФ
- менше зброї нам бо "треба для себе"
- більше злості на нас бо "через війну в Україні"

і тд
11.09.2025 14:36 Відповісти
зелений дегенерат шмигаль!
роздуплись!
ти не сибіга! і навіть не керівник сибіги!
ти міністр оборони! твоя справа армія!
шукай озброєння для зсу, а не відкривай свій гімняний рот, де не треба!!!!
11.09.2025 14:37 Відповісти
За 11 років, московських злочинів в України, навіть *********** крейсер «Мацква», їх не прикриє та не відволіче увагу Світу!
11.09.2025 14:40 Відповісти
*** поц.
І цей "розумник" був прем'єром, а тепер міністр оборони...
11.09.2025 14:41 Відповісти
цей теж був прем'єром
11.09.2025 14:48 Відповісти
шмигаль ,те шо робиться а Україні ,це те шо ви зеленська шобла дозволили москві з китаєм ...а те шо шахети полетіли до Польші ,то це те ,шо китай попереджає ЄС ,шо вони дали добро на терор Заходу , китай воює руками русні ,це не секрет , і коли Захід недай Боже повірить , шо Україну можно кинути і війни не буде ,то тоді вже буде і *ізда Європі ...китай вже сказав ,шоб Польша домовлялася з руснею ...а ви шобла готуйтеся до зміни влади колись це станеться !!!
11.09.2025 14:42 Відповісти
РФ запустили дрони на територію Польщі, щоб… змістити увагу з золотих унітазів Зеленського.
11.09.2025 14:42 Відповісти
Тут Шмигаль правий. Зараз вся увага поки що на Польщу, як так вийшло. Навіть вилучені від цифри недоканали і ті всю увагу переключили на Польщу та сусідні з кацапієй країни ЕС.
11.09.2025 14:45 Відповісти
Взагалі якщо ти пацан, то мусиш відповісти, а якщо не відповіш, то ти чмо. От подивимось хто є Пільша: чмо чи пацан ?
11.09.2025 14:51 Відповісти
