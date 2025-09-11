Глави МЗС країн Люблінського трикутника закликали партнерів посилити ППО України, - заява

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України (Люблінського трикутника) рішуче засудили вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, назвавши це навмисним і скоординованим ударом, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві глав МЗС Литви, Польщі та України.

Так, у заяві наголошується, що дії Росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати безпеку наших громадян.

"Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак.

Ми наголошуємо на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між нашими структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору. Такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії та, в ідеалі, сприяти підвищенню ефективності наших заходів протиповітряної оборони", - заявили міністри.

Також глави МЗС закликали партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС. Наголошується, що лише адекватна та рішуча відповідь може запобігти подальшій ескалації.

"Ми також відзначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації.

Разом Литва, Польща та Україна підтверджують, що єдність, сила і співпраця, особливо з нашими союзниками та партнерами по НАТО та ЄС, є єдиним шляхом до ефективного протистояння російській агресії та забезпечення безпеки наших народів", - додається в заяві.

